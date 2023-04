Kevät tuo jälleen mukanaan siitepölyallergioita ja katupölyärsytystä. Kun mukaan lisätään vielä flunssa, voi olla hyvin vaikeaa erottaa, mistä vaivasta hengitystieoireet johtuvat.

Jos nenä vuotaa keväällä, voi syytä olla hankala tunnistaa. Oire saattaa kieliä niin siitepölyallergiasta, katupölyärsytyksestä kuin tavallisesta flunssastakin.

Kuinka sitten voi päätellä, mistä todella on kyse?

Siitepölyallergiaan purevat erilaiset allergialääkkeet.

Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs myöntää, ettei allergian, flunssan ja katupölyn aiheuttamien oireiden erottaminen toisistaan ole yksinkertainen tehtävä. Jos oireiden jäljittämisessä haluaa lähteä liikkeelle helpoimmasta päästä, kannattaa ensimmäiseksi suunnata katse ikkunasta ulos ja tutkiskella, onko kevään merkkejä näkyvissä.

– Flunssaa esiintyy ympäri vuoden, mutta katupöly aiheuttaa oireita lumien sulaessa ja siitepöly siitepölykaudella. Se erottaa flunssan näistä muista, Ijäs huomauttaa.

Jos eletään kevättä, on seuraavaksi syytä pohtia muita flunssan yleisoireita. Sattuuko kurkkuun, tuntuuko voimattomalta, ovatko lihakset kipeät?

Katupölyn oireista kärsivien kannattaa vältellä vilkkaasti liikennöityjä teitä.

Jos kysymyksiin tulee vastattua kieltävästi, voi siirtyä tarkkailemaan muita oireita. Ijäksen mukaan katupöly ja siitepöly aiheuttavat vesimäistä, vuotavaa nuhaa, kun taas flunssaan voi liittyä vihertävämmän rään eritystä.

Katupölyn aiheuttamien oireiden erottaminen siitepölyallergian aiheuttamista on vieläkin haastavampaa. Ijäs kertoo oireiden esiintyvän usein samoihin aikoihin.

– Katupöly aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä kuten siitepölykin. Katupöly voi aiheuttaa oireita yleensä sellaisillekin henkilöille, jotka eivät ole allergisia. Jos siis tietää, ettei ole allerginen siitepölylle ja kärsii silti oireista, voi kyseessä olla katupöly. Jos taas ilmanlaatu on hyvä, voivat oireet johtua allergiasta, Ijäs kertoo.

Katupöly koostuu Ijäksen mukaan erikokoisista hiukkasista. Isot hiukkaset jäävät suun ja nenän alueelle. Ne aiheuttavat limaisuutta ja nenän vuotamista, sillä limakalvot pyrkivät puhdistamaan itseään. Pienemmät hiukkaset puolestaan suuntaavat keuhkoihin, ja voivat aiheuttaa keuhkojen sekä keuhkoputkien puhdistumispyrkimyksen seurauksena aiheuttaa yskää.

Katupöly koostuu erikokoisista hiukkasista.

Siitepölyallergian oireita kannattaa Ijäksen mukaan helpottaa allergialääkkeillä. Katupölyn oireiden hoitoon sen sijaan ei ole varsinaista lääkitystä.

– Jos astmaoireet pahenevat, lisätään astmalääkitystä, mutta esimerkiksi nenän vuotamiseen ei ole lääkettä. Silloin joutuu miettimään, kuinka altistumista katupölylle voisi välttää, Ijäs sanoo.

Ilmanlaatua on syytä seurata, eikä itseä kannata ehdoin tahdoin altistaa alueille, joilla ilmanlaatu on heikko. Oireista kärsivän kannattaa miettiä kahteen kertaan, onko pakko lähteä liikkumaan esimerkiksi vilkkaasti liikennöityjen teiden varsille, vai voisiko ulkoilla silloin, kun liikennettä on vähemmän tai kun on juuri satanut. Jos ulkoilu on välttämätön pakko, suodattavat FFP2- ja FFP3-maskit sekä katupölyä että siitepölyä.

Kotipuolessa kannattaa heti ulkoilun jälkeen käydä suihkussa, jotta hiukkaset saa huuhdottua pois iholta ja hiuksista. Nenäkannu puhdistaa limakalvot.

Katupölyn ja siitepölyn aiheuttamista allergiaoireista kärsivien kannattaa harkita FFP2- tai FFP3-maskin käyttämistä.

Nenäkannu puhdistaa limakalvot ulkoilun jälkeen.

Sisällä on suositeltavaa käyttää ilmanpuhdistinta, joka suodattaa sisäilmasta pois sekä katu- että siitepölyä. Vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla asuvien kannattaa välttää tuulettamasta suodattamatonta ilmaa sisätiloihin.

Jos lääkkeet eivät pure vaikeaan siitepölyallergiaan, voi Ijäksen mukaan pohtia siedätyshoitoarviossa käymistä ja pohtia, olisiko valmis sitoutumaan kolmivuotiseen siedätyshoitoon.