Mika Hassinen aloitti uuden ydinvoimalan projekti-insinöörinä vuonna 2000. Aluksi kaikki meni suunnitellusti, kunnes ”rupes tuleen niitä aikatauluviiveitä siinä sitten.” Kohuttu energialaitos aloitti vihdoin sunnuntain vastaisena yönä säännöllisen sähköntuotannon – 14 vuotta aikataulusta myöhässä.

Mika Hassinen on tehnyt töitä Olkiluoto 3 -projektissa 23 vuotta.

”Uraani halkeaa ja tuottaa lamppuun valkeaa, mutta millään muilla mailla kuin Suomella se ei oo riskiä vailla”, runoili Mikko Saarela (1958–2019) Eppu Normaalin kantaaottavalla hitillä Suomi-ilmiö vuonna 1980.

Mika Hassinen, 49, tuntee kappaleen hyvin. Irvaillaanhan siinä hänenkaltaisilleen eli insinööreille: ”Ei mikään oo niin viisas kuin insinööri, on täydellisiä joka nippeli ja rööri”.

Hassisen työpaikka on Eurajoen Olkiluodossa, jota Saarela muisti riimittelyssään: ”Voiko täydellisyyttä olla olemassa missään muodossa? Tottahan toki muun muassa Olkiluodossa!”

Ironia saa vuodesta 2000 saakka OL3-projektiin osallistuneen Hassisen esittämään eriävän mielipiteen.

– Sanotaan insinöörinä, ettei ikinä ole täydellisyyttä. Aina on pieni jäännösriski. On matemaattisesti mahdotonta päästä täydellisyyteen.

Eli lisää ongelmia on pian luvassa?

– Ei. Uskallan henkilökohtaisesti luvata, että laitos toimii. Niin paljon sen tekniikkaa on testattu ja haastettu. Kansa voi luottaa, että tämä on toimiva ja turvallinen laitos.

Edessä on – ainakin suunnitelman mukaan – 60 vuotta sähköä suomalaisille tasaisen tappavaan tahtiin. Tai ainakin melkein.

– Vuosien myötä kaikilla voimalaitoksilla tulee jotain pientä. Nyt ajetaan tätä ensimmäiseen vuosihuoltoon saakka, joka tulee alkuvuonna 2024.

Laitoksen piti valmistua alun perin vuonna 2009.

Mutta melkoinen iisakinkirkko oli kyseessä. Laitoksen piti valmistua alunperin vuonna 2009.

Sunnuntain vastaisena yönä oli takana vaadittu 30 päivää yhtämittaista koekäyttöä. Sen seurauksena Olkiluoto 3 siirtyi virallisesti sähköntuottajaksi.

14 vuotta myöhässä.

– Ei otettu sampanjaa. Katseltiin viimeisiä asioita toimistolla ja juotiin pahvimukista kahvia. Pullapitko oli pöydällä, Hassinen paljastaa juhlahetken menuun.

– Sampanjan aika tulee myöhemmin.

Jos jollekulle sampanjalasi kuuluu, niin Hassiselle. Hän on niitä harvoja TVO:n työntekijä, jotka ovat olleet projektissa mukana alusta alkaen.

– Muutama muukin on ollut mukana pitkään. Heistä monet ovat tosin jo eläkkeellä.

Hassinen valmistui diplomi-insinööriksi Lappeenrannasta vuonna 2000.

– Menin suoraan TVO:lle tähän projektiin, kun haettiin eduskunnasta periaatepäätöstä.

Kun lupa heltisi, kouvolalaislähtöinen projekti-insinööri muutti voimala-alueen lähelle Poriin. Vaimo, sähkötekniikan DI, tuli pian perässä.

Sitten rakennettiinkin omakotitalo Eurajoen puolelle. Lapsikin syntyi, kun hieman isomman mökin rakennushanke käynnistyi vuonna 2005.

– Poika täytti juuri 18. Hän on samanikäinen kuin voimala, Hassinen naurahtaa.

”Kertaakaan en ollut heittämässä hanskoja tiskiin”, Hassinen sanoo.

Aluksi uskottiin laitostoimittajan, ranskalaisen Arevan aikatauluihin.

– Rupes tuleen niitä aikatauluviiveitä siinä sitten...

Usko ei kuitenkaan mennyt missään vaiheessa.

– Minulla oli kuitenkin koko ajan luja luotto, että kyllä tää maaliin saadaan. Kertaakaan en ollut heittämässä hanskoja tiskiin.

– Mutta ainahan ne tekniset vastoinkäymiset olivat pettymyksiä. Sitä ei pysty kieltämään.

Pahin tuli viisi vuotta sitten, kun reaktorin jäähdytyspiiriin kuuluva paineistimen yhdyslinja alkoi kuumakokeissa värähdellä.

– Olin kuumakokeissa vastuuhenkilö. Silloin otti koville. Tiesin heti, että tässä kestää aikaa ennen kuin asian saa ratkaistua.

Hassisen piikkiin viivästys ei mennyt.

– Suunnittelussa tapahtui joku virhearvio. En syytä ketään. Ongelman vuoksi sisarlaitoksiin tehtiin myös muutoksia.

Vastaavia reaktoreita oli silloin tekeillä kaksi Kiinassa ja yksi Ranskassa. Nyttemmin yksi on tekeillä myös Iso-Britanniassa.

Viime metrien ongelmat nousivat otsikoihin sattuneesta syystä eli energiakriisin vuoksi.

– Paineita ei tullut, mutta harmitti. Käyttöönotossa on aivan normaalia, että ongelmia tulee, mutta meillä pienetkin murheet nousivat tikun nokkaan. Tuntuu, että olimme koko ajan esillä.

Hassinen korostaa, että ydinvoima-alalla puutteisiin on pakko suhtautua vakavasti.

– Jos paperitehdasta tehdään, niin ongelmat ovat käyttöönotossa samankaltaisia, mutta niistä ei uutisoida samalla tavalla. Me jouduttiin suurennoslasin alle.

Olkiluoto sijaitsee Eurajoella Porin ja Rauman välissä.

Matkan varrella Hassisen titteli on vaihtunut muutamaan otteeseen reaktorilaitoksen tiimiesimiehestä voimalaitoksen pääinsinööriksi ja viimeksi pari vuotta sitten käyttöyksikön kehitysinsinööriksi.

Hassinen haluaa kiittää koko tiimiä ja tietysti myös kotiväkeä. Työpäivät ovat olleet pitkiä ja työajat epäsäännöllisiä.

– Työni on vaatinut heiltä tosi paljon joustoa ja ymmärrystä.

– Muutaman kerran puhelin soi öisinkin. Jos asiaa ei saatu puhelimessa selvitettyä, piti lähteä paikan päälle.

Jatkossa Hassisen ja kumppanien tehtävänä on keskittyä siihen, että OL3 toimii vakaasti ja tuottaa kaivattua sähköä Suomeen.

Näyttötaulu Teollisuuden Voiman vierailukeskuksen seinällä kertoo Kolmosen pyörivän 1566 megawatin teholla eli maksimin (1600 MW) on lähellä. Kakkosen lukema on 888 MW eli suurin mahdollinen. Ykkösreaktorin teho on nollassa vuosihuollon takia.

Hassinen hykertelee tyytyväisyyttään, syystäkin.

– Nyt pääsen enemmän normaaliin päivätyörytmiin. Normaalin työajan pitäisi jatkossa riittää.

– Meinaan olla töissä jatkossa kahdeksasta neljään!