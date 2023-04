Kun Suomi ilmoitti hakevansa Nato-jäsenyyttä, kansainvälinen televisioryhmä marssi pian lappeenrantalaiseen kahvila Majurskaan. Ukrainan sodan myötä ulkomailta tulleita median edustajia on ravannut yhtenään kahvilassa.

Lappeenrannan linnoituksen kupeessa sijaitsevassa kahvila Majurskassa jos missä kuulee vieraita kieliä, paikalliset tietävät. Pääsiäisen aikaan pöydissä kuuli yllättävän paljon myös venäjää, kahvilasta kerrotaan. Suomi on ollut vasta muutaman viikon Nato-maa ja itärajalla toivotaan, että turvatakuut rohkaisisivat matkailijoita myös lännestä matkustamaan Kaakkois-Suomeen.

– Ei Nato-jäsenyydestä varmaan haittakaan turismin kannalta ole. Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Euroopassa oli sellainen ajatus, että uskaltaako Suomeen tai erityisesti tänne kaakkoisrajalle tulla. Siellä tilanne on näyttäytynyt ihan erilaisena kuin meillä, arvioi Majurskan kahvilanpitäjä Arja Ylä-Outinen.

Ylä-Outinen on pyörittänyt kahvilaa vuodesta 2015. Aivan viime vuosina asiakaskuntaa on Majurskassa niin kuin muissakin rajaseudun ravitsemusliikkeissä verottanut ensin maailmanlaajuinen koronapandemia ja sitten Venäjän aloittama laajamittainen hyökkäyssota Ukrainassa. Viime kesänä matkailu oli jo aivan toisella tavalla mahdollista, joten moni suomalainenkin lähti viettämään kesälomaa etelään.

– Esimerkiksi viime kesä oli ulkomaalaisten matkailijoiden osalta selvästi tavallista hiljaisempi. Ilman pandemiaa ero olisi tosin varmasti ollut dramaattisempi, mutta ulkomaanmatkailijoita ei luonnollisesti ole viime vuosina niin paljon ollut, Ylä-Outinen pohtii.

Arja Ylä-Outisen juuret ovat luovutetussa Karjalassa.

Perinteisesti venäläiset ovat olleet merkittävä asiakaskunta Majurskassa niin kuin muissakin paikallisissa ravintoloissa, majoitusliikkeissä ja kaupoissa. Rajan sulkemisen jälkeen heitä ei ole juurikaan näkynyt.

– Täällä käy satunnaisesti venäläisiä, joilla on esimerkiksi asunto täällä. Turistimatkalla olevia venäläisiä ei tietystikään ole. Bisneksen kannalta se on huono juttu, koska venäläiset ovat olleet meille iso ja tärkeä asiakasryhmä, kahvilayrittäjä myöntää.

Lappeenranta on vuosikausia kohdistanut matkailumarkkinointiaan nimenomaan Venäjälle, joka sijaitsee maantieteellisesti aivan kulman takana. Ylä-Outinen ei usko, että markkinointiponnistusten kääntäminen Euroopan suuntaan käy hetkessä.

– Mutta jos ei tapahdu mitään näin dramaattisia käänteitä kuin parina viime vuotena on ollut, niin uskon, että eurooppalaisten matkailijoiden määrä täälläkin lisääntyy.

Kaakkois-Suomessa syntyneellä ja kasvaneella kahvilanpitäjällä on aina ollut hyvin luonteva suhde rajanaapuriin, eikä hän ole koskaan pelännyt Venäjän läheisyyttä. Ylä-Outisen perheen sukujuuret ovat luovutetussa Karjalassa.

– Meillä on suhtauduttu perheessä aina hyvin luontevasti tähän, mutta ihan hyvältä tuntuu se ajatus, että nyt ollaan Natossa.

Vuonna 1986 perustetun kahvila Majurskan sisustus henkii historiaa. Majurskan talo rakennettiin 1800-luvulla venäläisten upseeriperheiden asunnoksi. Ikkunoita koristavat pitsiverhot ja runsaiden herkkujen peittämän tiskin viereisellä seinällä on ortodoksinen ikoni Mariasta ja Jeesus-lapsesta – Ylä-Outisen ystävän lahja Suomen vanhimman ortodoksikirkon vieressä sijaitsevan kahvilan yrittäjälle.

– Meillä käy paljon seurakunnan väkeä asiakkaina. Peräkammarissa on muutama ikoni seinällä, mutta henkilökohtaista hengellistä sidettä minulla ei ole ortodoksisuuteen. Otin toki ikonin kiitollisena siunauksena vastaan.

Majurskan talo rakennettiin 1800-luvun puolivälissä venäläisten upseeriperheiden asunnoksi. Arja Ylä-Outinen on pyörittänyt siellä kahvilaa vuodesta 2015.

Suomen itäraja on herättänyt viime aikoina valtavasti kiinnostusta kansainvälisessä mediassa. Jo ennen Ukrainan sodan alkua kahvila Majurskaan asteli sisään ranskalais-saksalainen toimittajaryhmä, joka halusi tietää, miltä Ukrainassa uhkaavalta näyttänyt tilanne tuntui täällä Venäjän rajan tuntumassa. Sodan alkamisen jälkeen kansainvälisen median edustajia on alkanut rampata kahvilassa säännöllisesti.

– Ihmettelin, mistä he kaikki osaavat tänne tulla ja ketä kiinnostaa karjalaisen kahviloitsijan mielipiteet maailmanpoliittisesta tilanteesta. Muutama vuosi sitten en olisi osannut ajatella, että joudun joskus tällaiseen tilanteeseen.

Suomen Nato-jäsenyys on vain kiihdyttänyt kiinnostusta. Tunti sen jälkeen, kun Sanna Marin ja Sauli Niinistö pitivät toukokuussa 2022 tiedotustilaisuuden, jossa he kertoivat Suomen hakevan Nato-jäsenyyttä, Norjan televisio marssi kahvilan ovesta sisään.

– Medialla on tieto siitä, että meillä on ollut paljon venäläisiä matkailijoita. Moni tuli tänne sillä ajatuksella, että tämä on venäläisten kahvila ja monilla oli selkeä tieto siitä, että meillä on ollut paljon venäläisiä asiakkaita. Heitä kiinnosti se, tuleeko heitä enää ja mitä he ajattelevat tästä tilanteesta.