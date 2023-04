Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Antti Lindtman ilmoittautui ensimmäisenä Sdp:n puheen­johtajakisaan

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on ilmoittautunut Sdp:n puheenjohtajakisaan.

– Olen päättänyt lähteä tavoittelemaan sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajuutta, Lindtman ilmoitti Facebook-sivujensa livelähetyksessä.

Lindtman on ensimmäinen puheenjohtajakisaan ilmoittautunut ehdokas. Lindtmania on pidetty vahvimpana ehdokkaana Sdp:n uudeksi puheenjohtajaksi.

Sdp:n puheenjohtajakisaan odotetaan ilmoituksia toukokuun 4. päivään kello 16 asti. Jos ehdokkaita tulee enemmän kuin yksi, Sdp järjestää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puheenjohtajastaan.

Sdp:n puoluekokous pidetään syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Jyväskylässä.

Poliisi tutkii epäiltyä murhaa arvoalueella Helsingin Lehtisaaressa

Helsingin poliisi sai illalla sunnuntaina 16. huhtikuuta ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta Lehtisaaressa.

Poliisi epäilee, että mies menehtyi yksityisasunnossa väkivallan seurauksena. Virkavalta tutkii tapausta murhana.

Rikosnimike viittaa suunnitelmalliseen tai erityiseen raakaan ja julmaan tekotapaan.

Teosta epäilty on poliisilla kiinniotettuna. IS:n tietojen mukaan kiinniotettu on nuori mies, mutta poliisi ei vahvista asiaa.

– Kiinniotto sujui ymmärrykseni mukaan ilman mitään kummempia ongelmia. Kiinniotto tehtiin poliisioperaation yhteydessä, kertoo rikoskomisario Tuomas Lindholm Helsingin poliisista.

IS:n tietojen mukaan operaatio kohdistui Pyhän Laurin tiellä sijaitsevaan rivitalo-asuntoon, jossa asuu kolmekymppinen pariskunta. Poliisi ei vahvista, liittyvätkö asunnon asukkaat jollakin tavalla rikosepäilyyn.

Japanilainen videopelijätti Sega aikoo ostaa Rovion

Japanilainen Sega on julkistanut ostotarjouksensa suomalaisesta Roviosta.

Sega tarjoaa Rovion osakkeesta käteisenä 9,25 euroa kappaleelta ja lisäksi 1,48 euroa optiokohtaisena tarjouksena.

Tarjous sisältää ylihinnan eli preemion, joka on noin 19 prosenttia verrattuna Rovion osakkeen päätöskurssiin Helsingissä perjantaina, joka oli 7,78 euroa.

Tarjouksen kokonaisarvo on yhteensä arviolta 706 miljoonaa euroa. Rovion hallitus on sopinut suosittelevansa Rovion osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä. Joukko isoja osakkeenomistajia, jotka omistavat yhteensä arviolta 49,1 prosenttia Rovion osakkeista ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.

Rovio tunnetaan etenkin vuonna 2009 julkaistusta Angry Birds -pelistä, joka on saanut jatko-osia sekä synnyttänyt muun muassa kaksi elokuvaa ja erinäisiä teemapuistoja.

ISW: Venäjä pyrkii saamaan Bahmutia hallintaansa armeijan ja Wagner-joukkojen läheisemmällä yhteistyöllä

Venäjän puolustusministeriö pyrkii todennäköisesti työskentelemään entistä läheisemmin Wagner-palkkasotilasyhtiön kanssa saadakseen viimein haltuunsa Bahmutin kaupungin Itä-Ukrainassa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Palkkasotilasyhtiö saattaa ISW:n mukaan yrittää pakottaa mobilisoituja venäläissotilaita liittymään riveihinsä paikatakseen menetyksiään Ukrainassa.

ISW:n mukaan Venäjän armeijan johto näyttää siirtävän vastuuta hyökkäysoperaatioista Ukrainassa enenevissä määrin armeijan maahanlaskujoukoille.

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa veripulasta Sudanissa

Koillis-Afrikan Sudanissa viikonloppuna puhjenneissa taisteluissa maan armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä on kuollut ainakin 97 siviiliä, kertoo sudanilainen lääkäriryhmä.

Lääkäriryhmän mukaan taisteluissa on lisäksi haavoittunut lukuisia ihmisiä. Aiemmin ryhmä on puhunut noin kuudestasadasta haavoittuneesta.

Ryhmän mukaan uhrien määrä on todennäköisesti suurempi, sillä kaikki eivät pääse omin avuin sairaalaan hoitoon.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa Sudania uhkaavasta veripulasta. WHO:n mukaan Sudanin pääkaupungissa Khartumisssa useita loukkaantuneita siviilejä hoitavilta sairaaloilta ovat loppuneet veri, verensiirtolaitteet, suonensisäiset nesteytysaineet ja muut elintärkeät välineet.