Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Putinin kokkina tunnettu Wagner -johtaja tarjoili ruokiaan myös Sauli Niinistölle ja Tarja Haloselle

Laaja asiakirjavuoto paljastaa, keitä kaikkia maailman johtajia Vladimir Putinin kokkina tunnettu Jevgeni Prigozhin ehti palvella Kremlin ruokatarjoiluista vastatessaan vuosina 2000–2021.

Prigozhinin muonittamien valtionpäämiesten listalla on Suomesta sekä presidentti Tarja Halonen että tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Lisäksi Prigozhin on tarjoillut ruokiaan vuonna 2010 Mari Kiviniemelle, joka kävi tuolloin Pietarissa pääministerin roolissa.

IS pyysi kaikilta kolmelta suomalaiselta johtajalta reaktiota asiakirjavuotoon, mutta Niinistö ja Kiviniemi eivät katsoneet tarpeelliseksi kommentoida.

Halonen vahvisti lyhyesti, että hän muistaa ruokailleensa Pietarissa Putinin suosikkiravintolassa ja siihen liittyvä tietovuotojen kertomus Putinin laulu- ja soittoesityksestä pitää myös paikkaansa.

Listan perusteella Prigozhin on tarjoillut ruokiaan kymmenille maailman johtajille ja kuunnellut samalla myös Vladimir Putinin käymiä keskusteluja.

Prigozhinin asianajajien laatima Putinin kokin meriittilista tuli julkisuuteen osana suurta tietovuotoa, kun Anonymous-hakkeriryhmä kertoi onnistuneensa murtamaan Prigozhinia palvelleen venäläisen Capital Legal Services -lakifirman sähköpostit.

Lista Prigozhinin ruokkimista maailman johtajista on vuonna 2021 lähetetyn sähköpostin liitteenä, ja sen on julkaissut yhdysvaltalainen The Intercept -sivusto vastikään artikkelissaan.

Rkp:n Henriksson: ”Sinipuna­hallitus saattaa olla helpompi ratkaisu”

Kokookuksen ja Sdp:n johtama sinipunahallitus voisi olla Rkp:lle helpompi ratkaisu kuin kokoomuksen ja perus­suomalaisten johtama porvarihallitus, Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi IS:lle sunnuntaina.

– Olemme olleet hallituksissa aiemmin moneenkin otteeseen sekä demareiden että kokoomuksen kanssa. Tietysti nyt pitää huolehtia siitä, että tässä maailman­poliittisessa tilanteessa, kun on paljon epävarmuus­tekijöitä, niin sitä kriisinsieto­kykyä ja kompromissi­halukkuutta olisi riittävästi. Saattaa olla, että se olisi ehkä helpompi ratkaisu, Henriksson arvioi.

Henriksson lisää, että toisaalta kokoomuksen ja Sdp:n eriävät näkemykset talouspolitiikassa ovat hyvin tiedossa.

– Tässä asiassa Rkp edustaa kirkko keskelle kylää -ajattelua, että näistä pitää pystyä sopimaan. Meille on ollut helpompaa tehdä yhteistyötä, koska olemme olleet aikaisemmin hallituksissa sekä demareiden että kokoomuksen kanssa. Oikeastaan kaikkien muiden puolueiden paitsi perus­suomalaisten kanssa, Henriksson muotoilee.

Ainakin 97 ihmistä saanut surmansa Sudanissa

Sudanissa ainakin 97 ihmistä on saanut surmansa maan asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välisissä yhteenotoissa, kertoo sudanilainen lääkäriryhmä. Lisäksi kymmenien turvajoukkojen jäsenten kerrotaan kuolleen.

Lääkäriryhmän mukaan kaikkiaan ainakin 600 ihmistä on loukkaantunut yhteenotoissa.

Tuoreet taistelut alkoivat lauantaina ja jatkuivat vielä ainakin sunnuntaina aamuyöllä. YK:n pääsihteeri ja monet muut tahot ovat vaatineet välitöntä loppua taisteluille.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut Sudania uhkaavasta veripulasta. WHO:n mukaan Sudanin pääkaupunki Khartumisssa useita loukkaantuneita siviilejä hoitavilta sairaaloilta ovat loppuneet veri, verensiirtolaitteet, suonensisäiset nesteytysaineet ja muut elintärkeät välineet.

The Washington Post: Vuodetut asiakirjat viittaavat venäläisten disinformaatio-operaatioiden tehokkuuteen

Vuodetut, salaisiksi merkityt asiakirjat viittaavat venäläisten sosiaalisissa medioissa tekemien dis- ja misinformaatio-operaatioiden aiempaa suurempaan laajuuteen, The Washington Post kertoo.

Venäläiset ovat levittäneet valheita muun muassa koskien rokotteiden sivuvaikutuksia ja Ukrainan asevoimia. Yhden asiakirjan mukaan venäläistoimijat kehuvat, että vain yksi prosentti heidän toiminnastaan paljastuu sosiaalisissa medioissa.

Tosin Johns Hopkins -yliopiston professori Thomas Rid kertoi lehdelle, että väite yhdestä prosentista olisi todennäköisesti liioiteltu. Asiakirjojen väitteet kuitenkin herättivät huolta asiantuntijoissa ja entisissä viranomaisissa.

Venäläistoimijat ovat asiakirjojen mukaan muun muassa kehittäneet botteja, joiden tehtävänä on nostaa tai laskea sosiaalisen median sisältöjä, jotta niiden näkyvyyteen voidaan vaikuttaa. Venäläinen Fabrika-ryhmä, jonka tehtävänä on suorittaa disinformaatio-operaatioita, on myös lähettänyt sisältöjä suoraan sosiaalisten medioiden käyttäjille sen jälkeen, kun heidän yhteystietonsa on saatu selville.