Tampereen Hämeenkadulla on syttynyt rakennus­palo

Sammutustöiden takia raitioliikenne on keskeytetty Hämeenkadulla.

Tampereella Hämeenkadulla on syttynyt rakennuspalo, Pirkanmaan pelastuslaitos tiedottaa.

Sammutustoiminta on aloitettu ja paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Sammutustöiden turvaamiseksi raitioliikenne on keskeytetty Hämeenkadulla.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palopaikka sijaitsee lähellä Hämeenpuiston ja Hämeenkadun risteystä.