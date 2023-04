Saara Kankaanrinnan kolumni: Maailma on rajallinen, ja vaikka miten kipeää tekisi, siihen on sopeuduttava

On tuhon tie, jos Suomi taantuu ja sääntely kuhnailee ympäristöasioissa, Kankaanrinta kirjoittaa.

On aikoihin eletty. Suomi jännittää uutta hallitusta ja ohjelman sisältöä. Luonnonsuojelijaa hirvittää, mutta samalla ihmetyttää. Niin tuttua viestiä tulee muilta: luontokriisit on otettava vakavasti.

Raskain sarja yksityiseltä sektorilta antaa kilpaa lausuntoja ja haastatteluita, joiden sisältö on suunnattu suoraan hallituksen muodostajalle, Petteri Orpolle.

Selväähän se, että yrityksillä ei ole varaa haikailla menneeseen tietämättömyyteen. On tuhon tie, jos Suomi taantuu ja sääntely kuhnailee ympäristöasioissa.

Politiikalla luodaan suuntaviivat, ja tehdään muutoksesta myös reilua. Vapaaehtoisten ja edelläkävijöiden varaan ei tulevaisuutta voi jättää.

Teknologiateollisuus julkaisi kannanottonsa hallitusneuvotteluihin korostaen, että se on sitoutunut Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen vuonna 2035.

Lausunto jatkui: ”tavoittelemme kestävää maailmaa, jossa ihmisen toiminta on tasapainossa maapallon kantokyvyn kanssa.”

Tämä olisi vielä joku aika sitten ollut monen korvaan ideologista humpuukia. Vihdoin se on jääkylmää realismia. Maailma on rajallinen, ja vaikka miten kipeää tekisi, siihen on sopeuduttava.

Elinkeinoelämän huolena ovat paitsi ilmasto-, myös luontokato, vesistöt ja maaperä. Maatalouden muutosta ajava mittava joukko ruokaketjun Carbon Action -yrityksiä antoi julkilausuman:

”Hyväkuntoinen maaperä kestää paremmin äärisäitä ja tuo satovarmuutta. Ravinteiden kestävä kierrätys lisää ruoantuotannon omavaraisuutta.”

Toive hallitukselle oli: ”Tarvitaan vaalikauden ja sektorit ylittävä uudistavan viljelyn ja maan kasvukunnon toimenpideohjelma”.

”Uudistavan viljelyn avulla voimme vahvistaa luontopääomaa ja vähentää ravinnevalumia vesistöihin. Uudistava viljely sitoo hiiltä maaperään, tukee luonnon monimuotoisuutta ja edistää ravinteiden kiertoa.”

Näin elinkeinoelämä jyrisee hallitusneuvotteluihin toiveitaan. Ei verotuksesta, ei jarruttaakseen muutoksia.

Teollisuuden, yritysten ja yrittäjien toive on muodostettu tieteen kanssa yhteistyössä: tehkää kunnianhimoista ilmasto-, luontokato- ja vesipolitiikkaa. Pitäkää Suomi kärjessä ja maapallo elinkelpoisena.

Kaikkia meitä jännittää, tehdäänkö seuraavat neljä vuotta jälkijättöistä ja säilyttävää politiikkaa. Vai eteenpäinkatsovaa ja uudistavaa politiikkaa?

Julkisen vallan tehtävä olisi säädellä yhteisiä asioita ennakoiden. Kansalaisten hyvinvointia ajatellen, virheitä korjaten ja ennen kaikkea kriisejä estäen.

Julkinen valta työskentelee yhteisen hyvän eteen, ja joutuu usein rajoittamaan yksilöitä tai yrityksiä.

Joskus tuntuu, että kun kukaan ei ole täysin tyytyväinen, politiikka on onnistunutta.

Siksi on todella nurinkurista, että teollisuus ja yksityinen sektori pyytävät hartaasti sääntelijöitä ottamaan luontokriisit ja tavoitteet tosissaan.

Se on ällistyttävän vahva viesti tulevalle hallitukselle siitä, mihin rima pitää asettaa. Ylöspäin on tilaa, alaspäin ei.

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.