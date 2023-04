Alkava viikko on lähes koko maassa aurinkoinen. Näillä näkymin torstai ja perjantai ovat viikon lämpimimpiä päiviä, jolloin talvitakissa alkaa jo hiostaa.

Edessä siintää aurinkoinen kevätviikko, jonka edetessä lämpötilat hilautuvat päivä päivältä korkeammalle. Kaikista lämpimintä on torstaina ja perjantaina, jolloin elohopea voi nousta lämpömittarissa jopa lähelle +20 astetta.

– Veikkaan, että ihan +20 ei mene rikki, mutta yksittäiset korkeimmat lukemat pääsevät aika lähelle sitä. Ennusteissa korkeimmat lukemat ovat +18 astetta ja usein siellä on joku yksittäinen asema, joka pääsee vielä pikkuisen sen yläpuolelle, kuvailee Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Ennusteiden mukaan näin korkeat lämpötilat ovat todennäköisimpiä maan etelä- ja länsiosissa. Ennusteissa on kuitenkin vielä muutamia epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä: esimerkiksi pilvien paikkoja on vaikea ennustaa.

– Eniten siihen vaikuttaa se, minkä muotoisesti lämpimin ilmamassa tulee suoraan Suomen yläpuolelle ja miten pilvisyys sattuu asettumaan. Siellä voi olla aika pienelläkin alueella eroja siinä, että missä on liian pilvistä, että noin lämmintä tulisi ja missä on riittävän aurinkoista, Rinne huomauttaa.

Aivan etelä- tai länsirannikolla lämpimimpiä lukemia tuskin mitataan, koska meri viilentää ilmaa muutamalla asteella. Näin ollen lämpimintä on todennäköisesti eteläisen Suomen sisämaassa.

– Tämän hetken ennusteen mukaan torstai ja perjantai ovat hyvin lähellä toisiaan. On vielä mahdollisuus siihen, että tämä vielä jonkun verran vaihtuu.

Hieman viileämmän viikonlopun jälkeen lännen ja lounaan puolelta saapuu Suomeen lämpimämpää ilmamassaa. Etelästä on levittäytynyt Britteinsaarten päälle lämmintä ilmaa, joka jatkaa matkaansa Norjanmerelle, Norjaan, Ruotsiin ja kohti Suomea.

– Keskiviikon, torstain ja perjantain aikana kaikkein lämpimin ilma levittäytyy lännestä Suomeen.

Keskiviikkona lämpötilat liikkuvat lämpimimmillään +13–14 asteen tienoilla maan etelä- ja länsiosassa. Torstaina ennustetaan, että Rovaniemen korkeudella Lapissa voi olla +10–13 astetta lämmintä. Rovaniemestä etelään ennustetaan +10–15 asteen lämpötiloja.

– Nykyisen ennusteen mukaan pohjoisimmassa Suomessa kaikkein lämpimimmät lukemat olisivat ohi jo perjantaina. Myös maan keskiosa alkaa olla vaaravyöhykkeellä.

Helsingin Kaivopuistossa jonotettiin jäätelökioskille sunnuntaina. Aurinkoisen sään odotetaan jatkuvan lähes kaikkialla Suomessa.

Lähes kesäisen lämpimien päivien jälkeen ennusteissa näkyy, että pohjoisesta alkaa valua selvästi kylmempää ilmaa. Lämpötilat voivat romahtaa lähelle nykyisiä lukemia tai jopa niiden alle.

– Siellä voi olla sellaisia päiviä, jolloin missäänpäin Suomea ei nousta +10 asteen yläpuolelle. Ennuste menee kuitenkin rankasti epävarman puolelle ja se on vaihdellut tosi paljon, Rinne kertoo.

Ensi viikolla sateita tulee vain Lapissa Utsjoella, Inarissa ja Keski-Lapissa. Muualla maassa on poutaista viikonloppuun saakka. Isossa osassa maata paistaa aurinko.

– Maanantaina nousee etelässä +10–14 asteeseen. +15 voi mennä jossakin jopa rikki. Maan keskiosassa liikutaan +8–12 asteen välillä. Lapissa vaihtelee suuremmaksi +5–10 asteen välillä, mutta Käsivarren Lapissa lämpötilat jäävät päivällä alle +5 asteen.

Tiistai näyttää niin ikään aurinkoiselta, mutta paikallista pilvisyyttä voi olla. Tiistai on hieman maanantaita viileämpi. Keskiviikkoon mennessä maan etelä- ja keskiosissa aurinkoinen poutasää jatkuu. Maan pohjoisosissa pilvisyys lisääntyy ja pieniä vesisateita voi tulla. Lämpötilat eivät juuri maanantaista muutu.

– Lämpötilat nousevat koko maassa torstaiksi ja perjantaiksi, jos tämä ennuste toteutuu.

Nyt näyttää siltä, että Lapissa viilenee aiemmin ja lämpö pysyy pidempään muualla maassa. Tällä hetkellä ennusteet vihjaavat, että sateita alkaa liikkua seuraavan viikonlopun vaihteessa jälleen laajemmin Suomen yllä pitkän poutaisen jakson jälkeen.

– Yksityiskohdat tarkentuvat, kun päästään lähemmäksi.

Torstain ja perjantain lähes kesäinen lämpö voi yllättää innokkaat ulkoilijat, sillä ihoa lämmittävä aurinko voi houkuttaa vähentämään vaatteita.

– Kannattaa varautua siihen, että jos iho on vähänkin herkkä, UV-säteilyä on ja suojautuminen on hyödyllistä. Säteilyä on nyt yhtä paljon kuin elokuun loppupuolella.