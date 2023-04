Imatralainen taksiyrittäjä Ari Joronen kertoo, että viime aikoina sekä kansainvälinen että suomalainen media on ollut valtavan kiinnostunut hänen kodistaan ja pihapiiristään Venäjän rajan pinnassa.

Punainen henkilöauto tulee puomien takaa ulos ja kääntyy oikealle puoliympyrän­muotoiselle kääntöpaikalle. Olemme Imatralla Pelkolan rajavartioaseman edustalla. Tämän lähemmäksi emme pääse Suomen ja Venäjän välisellä rajavyöhykkeellä asuvan Ari Jorosen kotia.

Autosta astuu ulos välitön karjalaismies. Hän olisi mielellään kutsunut Ilta-Sanomat kylään noin kilometrin päähän kotitilalleen. Onhan hänen kotonaan vieraillut aiemminkin median edustajia niin Suomesta kuin ulkomailta. Aivan viime aikoina tiedotusvälineet ovat alkaneet esittää rajavyöhyke­lupa­pyyntöjä niin paljon, että rajaviranomaiset ovat päättäneet antaa tasapuolisuuden nimissä kielteisen päätöksen kaikille.

– Italian televisio RAI ei saanut myöskään lupaa. Minun luonani on käynyt muun muassa AFP:n toimittajia ja ranskalais-saksalaisen Arte-kanavan väkeä, Joronen kertoo.

Kielteinen päätös rajavyöhyke­lupa­pyyntöön tulee IS:lle bumerangina. ”Rajavartioston näkemyksen mukaan haastattelua ei ole välttämätöntä toteuttaa rajavyöhykkeellä”, sähköisessä päätöksessä lukee.

Joronen on tottunut lupabyrokratiaan. Hän muistaa ajan, jolloin lupaa piti anoa suojelupoliisilta. Noin kolmella–neljälläkymmenellä Jorosen ystävällä ja sukulaisella on pidempi­aikainen lupa vierailla hänen luonaan ”rajaturvallisuuden ylläpitämiseen tarkoitetulla alueella”.

– Pelkolan miehet osaavat hoitaa homman. Annan heille siitä täydet pisteet, Joronen kiittelee Rajavartio­laitoksen väkeä.

Vielä 1990-luvulla Ari Joronen kuljetti ihmisiä taksilla rajan taakse Svetogorskiin ja sieltä takaisin Suomeen.

Venäjän raja kulkee Jorosen maiden yli. Pian itärajan esteaita leikkaa palan hänen tiluksistaan. Hänellä on Venäjän kanssa yhteistä rajaa 500 metriä. Itärajan esteaidan rakennus on alkanut uudesta hiekkatiestä ja puiden kaatamisesta. Perjantaina rajavartioston järjestämässä mediatilaisuudessa kerrottiin, että maanomistajilta ei ole tullut ”yhtä ainutta poikkipuolista sanaa” siitä, että aita rakennetaan heidän mailleen. Joronen ei tee poikkeusta.

– Jos äkkiä sanon, niin aita vie maistani noin 1,5 hehtaaria. Koko tonttini on 40 hehtaaria. Minun aikanani tuskin tulee tapahtumaan mitään, mutta tulevaisuutta varten se on ihan jees, että sellainen (aita) on. Parempi olisi, jos aitaa olisi vaikka ihan pohjoiseen asti.

Sodan jälkeen evakkoina luovutetusta Karjalasta tulleet Jorosen isovanhemmat rakensivat talon ja maatilan nykyisille sijoilleen rajan­pintaan vuonna 1948. 1990-luvulta lähtien tilalla ovat asuneet Joronen ja hänen vaimonsa sekä heidän lapsensa. Tallissa on tätä nykyä kaksi hevosta ja poni. Lisäksi tilalla on pari koiraa ja kissa.

Joronen on taksiyrittäjä ja hänen ajonsa koostuvat pääasiassa koulukyydeistä. Vielä 1990-luvulla hän ajoi taksia myös rajan toiselle puolelle läheiseen Svetogorskin eli Enson kaupunkiin. Ennen Ukrainan sotaa Joronen, niin kuin monet muutkin imatralaiset, kävi täyttämässä tankin Venäjällä. Ruokakaupasta rajan itäpuolelta sai halvemmin muun muassa virvoitusjuomia.

– Siellä pärjää suomen kielellä. He puhuvat ihan puhtaasti suomea, Joronen kuvailee Svetogorskin kaupungin asukkaiden kielitaitoa.

Hänen mielestään rajavyöhykkeellä on turvallista asua. Kummallakin puolella kunkin maan viranomaiset vahtivat omaa rajaansa. Suomen Nato-jäsenyyttä Joronen pitää pelkästään hyvänä asiana.

– Suomi on pieni maa. Nyt ollaan isossa porukassa.

Aiemmin venäläiset kävivät ahkerasti ostamassa kalaa muun muassa läheisestä Disas Fish -kaupasta. Kun raja suljettiin ja venäläisten matkailu Suomeen tyrehtyi, liike jouduttiin sulkemaan. Joronen oli itsekin kaupan asiakas.

–Moni kävi ostamassa Disasista kalaa, koska siellä oli paljon parempia tarjouksia kuin muissa kaupoissa. Harmi, että meidän lähikauppa loppui.

Imatran rajanylityspaikalla oli torstaina hiljaista.

Venäjän Ukrainassa käymä verinen hyökkäyssota on rajaseudulla yleinen puheenaihe, ja hintojen nousu näkyy kaikessa. Jorosen suhtautuminen Suomen puolella asuviin venäläisiin ei kuitenkaan ole muuttunut.

– Minulla on muutama venäläinen tuttu tällä puolella rajaa, ja he ovat ihan asiallisia ihmisiä. He ovat ihan samanlaisia kuin ennenkin.

Jorosen mukaan kansainvälistä mediaa tuntuu kiehtovan se, kuinka lähellä Venäjää hän asuu. Monia kiinnostaa, kuinka paljon hänelle maksetaan siitä, että aita rakennetaan hänen tontilleen.

– Minulla ei ole siitä mitään tietoa. Jos katsoo sitä, kuinka paljon puita menee, niin saan ainakin nelinumeroisen summan. Mutta ei niillä rahoilla eläkkeelle pääse, hän naurahtaa.

Navakka kevättuuli saa ilman tuntumaan todellista lämpötilaa kylmemmältä ja on aika jatkaa matkaa. Joronen kutsuu meidät Imatralle uudelleen syksyllä, kun aita on valmis ja korvaukset on maksettu.

– Sitten tarjoan kahvit ja konjakit, hän lupaa.