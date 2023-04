Aurinko voi polttaa talven jälkeen tottumattoman ihon.

Aurinko porottaa Etelä-Suomessa ja Helsingissä jo nyt siihen malliin, että on jo syytä kaivaa aurinkovoiteet talven jäljiltä esille.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen kertoo, että Helsingissä UV-säteilyn indeksiarvo on jo 3.

Tämä tarkoittaa sitä, että auringolta on syytä suojautua.

– Aamukymmenestä iltapäivällä viiteen on se aika, jolloin kannattaa suojautua, Keränen kertoo.

Vuoden ensimmäiset voimakkaan UV-säteilyn päivät ajoittuvat Suomessa juhannusta edeltävälle kahdelle viikolle.

UV-säteily on voimakasta, kun se ylittää arvon 6. Keskikesällä UV-indeksi vaihtelee Etelä-Suomessa pilvettömänä päivänä välillä 5–7 ja Pohjois-Suomessa välillä 4–6.

Ihostaan huolta pitämällä voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa merkittävästi.

– Varjo, vaatteet ja voide on helppo muistisääntö auringonsäteilyltä suojautumiseen, Syöpäjärjestöjen terveysosaston johtaja Juha Heino on kertonut aiemmin.

Yhdeksän kymmenestä ihosyövästä on ennalta­ehkäistävissä järkevällä suojautumisella.

– Suomalaisella aikuisella on keskimäärin 50 hyvänlaatuista luomea. On hyvä oppia tuntemaan omassa ihossa olevat luomet, ja paras tapa siihen on säännöllinen tarkkailu. Kovin monen suomalaisen ei kuitenkaan tule katsottua omaa ihoa säännöllisesti läpi. Ihon omaseurannan pitäisi olla kansalaistaito, Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksen sairaanhoitaja Marketta Komulainen on aiemmin sanonut.