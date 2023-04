Kolmikko tunsi toisensa jo entuudestaan.

Oulun käräjäoikeus vangitsi perjantaina kaksi miestä ja yhden naisen todennäköisin syin epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Rikos luokitellaan maanpetosrikokseksi.

Epäillyt olivat ehdolla kevään eduskuntavaaleissa.

IS julkaisee epäiltyjen nimet ja kuvat poikkeuksellisesti jo tässä vaiheessa rikoksen poikkeuksellisen vakavuuden vuoksi ja siksi, että epäillyt olivat ehdolla eduskuntavaaleissa.

Mitä poliisi on kertonut epäillystä rikoksesta?

Poliisi epäilee, että kolmikko on kerännyt ja julkaissut sosiaalisen median alustoilla tietoaineistoa, joka luokitellaan salassa pidettäväksi.

KRP:n tutkinnanjohtaja Jukka Nurmenniemi kertoi STT:n haastattelussa poliisin epäilevän julkaistujen tietojen olevan luonteeltaan sellaisia, että ne ovat omiaan aiheuttamaan vakavaa haittaa Suomen huoltovarmuudelle, maanpuolustukselle ja turvallisuudelle.

Rikollisen toiminnan epäillään jatkuneen ”pidempään”. Käräjäoikeuden vangitsemispäätöksissä tekoajan aluksi on merkitty 1. tammikuuta 2021 ja tekopaikaksi Oulu.

Mitä kolmikosta tiedetään?

Epäillyt ovat toisilleen entuudestaan tuttuja.

Mikko Antero Vapa, 45, ja Marko Heikki Vapa, 45, ovat kaksoset. Kolmas epäilty Anne Maria Oikarinen, 37, on kristallipuolueen ehdokasesittelyn mukaan Mikko Vapan kihlattu.

Kaikki kolme olivat eduskuntavaaleissa ehdokkaina. Oikarinen ja Mikko Vapa olivat kristallipuolueen ehdokkaina ja Marko Vapa Valta kuuluu kansalle (VKK) -puolueen ehdokkaana. Ketään heistä ei valittu eduskuntaan.

Veljekset olivat ehdolla myös vuosina 2019 ja 2015. Vuonna 2019 he olivat seitsemän tähden liikkeen ehdokkaita ja vuonna 2015 itsenäisyyspuolueen ehdokkaita. Heidän äänimääränsä jäi molemmissa vaaleissa vähäiseksi.

Mikko Vapa pyrki eduskuntaan Oulun vaalipiiristä.

Mikko Vapa kertoo kristallipuolueen sivuilta löytyvässä esittelytekstissä olevansa terveysteknologiayrittäjä. Viime aikoina mies on opiskellut ylempää korkeakoulututkintoa tietojärjestelmien kehittämisestä Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Hän on armeijakoulutukseltaan tiedustelu-upseeri, ja hänen sotilasarvonsa on yliluutnantti.

Mikko Vapa on yhdessä kaksosveljensä Marko Vapan kanssa julkaissut kirjan, joka ”kannustaa omatoimiseen terveydenhoitoon yksinkertaisin ravitsemus- ja liikuntaohjein – esittelee elävän veren ja kuivaveren analyysit terveydentilan kuvaajana”.

Veljeksillä on ollut yhteistä yritystoimintaa veripalvelu­yrityksessä. Yritys on väittänyt mittaavansa esimerkiksi syntiä verestä. Osoitetietojen mukaan veljeksillä on yhteinen osoite.

Mikko Vapa kertoo olevansa neljän lajin Suomen mestari. Lapin Kansa uutisoi kesällä 2021, että Marko ja Mikko Vapa voittivat ro­gainingin Suomen mestaruuden Ylläksellä. Rogaining on suunnistuksen muoto.

Marko Vapa oli ehdolla eduskuntavaaleissa Lapin vaalipiirissä.

Marko Vapa kirjoittaa blogissaan, että ”vaaleihin lähdetään kaatamaan niin Natoa kuin EU:takin eli siis säilyttämään Suomi itsenäisenä”. Vapa kertoo olevansa koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri.

Anne Maria Oikarinen kertoo kristallipuolueen nettisivuilla olevansa koulutukseltaan rakennusinsinööri sekä vaatealan artesaani.

Oikarinen pyrki eduskuntaan Oulun vaalipiiristä.

Millaista materiaalia epäillyt ovat jakaneet netissä?

Oikarinen kertoo nettisivuilla, että hänen tämän hetkinen työnsä ja kutsumuksensa on tehdä asioita Suomen hyväksi.

– Näinä aikoina totuuden tuominen vaihtoehtoisilla mediakanavilla on tärkeää, koska sitä ei valitettavasti meidän vallanpitomediasta tule, hän kirjoittaa.

Oikarinen on tuottanut sisältöä eri Youtube-kanaville.

Myös Marko ja Mikko Vapa ovat olleet aktiivisia sosiaalisessa mediassa. He vierailivat Venäjä-mieliseksi luonnehditun Johan Bäckmanin Youtube-videolla puhumassa tunnelisota-nimisestä salaliittoteoriasta.

Tunnelisodan osapuolista tai tarkoitusperistä heillä ei tunnu olevan yksiselitteistä kuvaa. Teorian perusajatus on, että maailmassa on paljon salaisia tunneleita, joissa tapahtuu pahoja asioita. Maailmallakin levinneeseen salaliittoteoriaan on liitetty hyvinkin hurjia väitteitä.

Useilla videoilla veljekset puhuvat myös muun muassa Suomen sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista.

– Helsingistä pääsee tunnelia pitkin ainakin Ivaloon, veljekset väittävät Bäckmanin videolla.

He eivät kuitenkaan ole varmoja, millaisesta tunnelista olisi tarkalleen ottaen kysymys.

Veljekset puhuvat myös koronaviruspandemian ”sumuverhosta”, jonka tarkoitus olisi ollut peitellä maanalaista ja huippusalaista tunnelisotaa. Toinen heistä väitti videolla Suomen tunneliverkostosta olevan olemassa olemassa kartan.

Mitä rikosepäilystä tiedetään?

Poliisi ei ole kertonut, liittyykö rikosepäily epäiltyjen tekemiin ja julkaisemiin tunnelikartoituksiin.

KRP:n tutkinnanjohtaja Jukka Nurmenniemi ei kertonut STT:lle tarkemmin, minkälaisista tiedoista on kyse tai miten siviilien epäillään saaneen niitä haltuunsa.

Esitutkinta jatkuu muun muassa epäiltyjen kuulusteluilla.

Turvallisuussalaisuuden paljastamisesta tuomitaan rangaistukseksi lähtökohtaisesti aina vankeutta.