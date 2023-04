Tähän mennessä yhteensä yli 250 tilaa on saanut luvan valkoposkihanhien karkottamiseen.

Varsinais-Suomen ely-keskus on jälleen myöntänyt 77 tilalle poikkeusluvan valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta vakavien viljelyvahinkojen torjumiseksi.

Tähän mennessä yhteensä 251 tilaa on saanut luvan valkoposkihanhien karkottamiseen. Osalla on voimassa aiemmin myönnetty poikkeuslupa karkottamiseen ja kuoliaaksi ampumiseen syysmuuttokaudella, ja näistä poikkeusluvista osa on voimassa ensi vuoden syysmuuttokauden päättymiseen asti.

Tuoreissa poikkeuslupa­päätöksissä sallitaan lintujen karkottaminen vain niitä vahingoittamattomilla menetelmillä kevät- ja syysmuuttokausina. Kovaääniset pelotteet on kielletty keväällä, koska kovaäänisen karkottamisen mahdollisia vaikutuksia muulle linnustolle ei vielä tunneta.

Lupa-alueita on laajasti itäisessä ja eteläisessä Suomessa. Poikkeusluvat ovat voimassa pääosin kaksi vuotta.

Loput vireillä olevat karkotusluvat annetaan ely-keskuksen mukaan tämän kuun aikana.

Kuoliaaksi ampumisen sallivaa poikkeuslupaa ei myönnetty. Ely-keskus kertoo tiedotteessaan, että Luonnonvarakeskuksen alustavien tutkimustulosten mukaan paukkupatruunan käyttö on toimiva karkotuskeino. Rauhoitetun linnun tappamiseen voidaan myöntää poikkeuslupa vain, jos muuta tyydyttävää vaihtoehtoa ei ole.

– Aiemmilla poikkeusluvilla myönnetyn kuoliaaksi ampumisen tavoitteena ei ole ollut valkoposkihanhien kannan säätely, vaan niiden pelottelu ja karkottaminen viljelyksiltä, ely-keskus sanoo tiedotteessaan.

Keskus painottaa, että hanhien karkottaminen millä tahansa menetelmällä edellyttää toistoa ja valvontaa. Satovahinkojen toimiva torjunta vaatii myös, että karkotustoimien ohella hanhille on tarjolla houkuttelevia lintupeltoja, jotka soveltuvat lepäämiseen ja laiduntamiseen.