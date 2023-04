Syyte: ”Kokkolan Auervaara” hurmasi 19 naista ja vei heidän rahansa

Miestä uhkaa vähintään jopa kuuden vuoden vankeustuomio.

Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkoi perjantaina laajan romanssi­petosvyyhdin käsittely.

Syyttäjän mukaan kokkolalaismies huijasi 19 naista ja vei osalta jopa satojatuhansia euroja.

Syyttäjän mukaan mies aiheutti yhteensä yli 1,5 miljoonan euron taloudellisen vahingon naisille ympäri Suomen. Mies sai naiset pauloihinsa perättömillä romanssilupauksilla, poliisi on kertonut aiemmin.

Syyttäjä vaatii yli 60-vuotiaalle miehelle vähintään kuuden vuoden vankeusrangaistusta törkeistä petoksista ja petoksista.

Mies on yhteisen elämän lupausten varjolla luonut naisiin luottamuksellisen suhteen. Tämän jälkeen mies on pyytänyt ja saanut erilaisiin syihin vedoten naisilta rahaa. Mies sai naiset luulemaan esimerkiksi, että he voisivat saada Veikkaukselta suuria voittorahoja.

Erästäkin helsinkiläisnaista mies erehdytti yli kymmenen vuoden ajan, että olisi tämän kanssa vakavassa parisuhteessa. Mies käytti väitetyssä huijauksessa tekaistua nimeä sekä syntymäaikaa. Naisen tunteisiin vetoamalla mies sai lainattua 341 000 euroa. Mies maksoi siitä takaisin vain murto-osan.

Nainen joutui itsekin miehelle lainaamiensa rahojen takia taloudellisiin ongelmiin. Tästä syystä hän otti lainaa reilut 236 000 euroa, jota hän käytti omiin menoihin sekä antoi miehelle. Siten mies aiheutti naiselle syyttäjän mukaan yli 430 000 euron taloudellisen vahingon.

Mies kiistää syytteet. Asian käsittely jatkuu Pohjanmaan käräjäoikeudessa toukokuun loppuun asti.

IS on aiemmin uutisoinut Kokkolasta kotoisin olevan miehen rikosepäilyistä.

Pohjanmaan poliisi tiedotti kesällä 2020, että epäillyn tekotapa viittaa hyvin vahvasti niin sanottuun ”auervaarailuun”. Ruben Oskar Auervaara (1906–1964) on yksi Suomen historian kuuluisimpia rikollisia.

Auervaara onnistui huijaamaan kymmeniltä uhreiltaan omaisuuksia, ja nykyisin Auervaaran nimi liitetäänkin naistenhurmaajaa tarkoittavaan käsitteeseen.

