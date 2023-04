Suomen järjestäytynyt rikollisuus on murrostilassa. Bandidos on yhä suurin, kun taas Satudarah MC on elänyt hiljaiseloa. Tähän vaikuttivat muun muassa jengin presidentin kuolema ja johtohahmojen kovat vankilatuomiot.

KRP:n Antti Hyyryläisen mukaan järjestäytyneen rikollisuuden parissa toimii hyvin erilaisia ihmisiä, osa heistä hyvinkin kyvykkäitä. ”Sotilaiden” lisäksi alamaailmassa on tarvetta kirjanpitotaidolle.

Suomessa toimivaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyy todennäköisesti tuhansia ihmisiä.

Näin sanoo Keskusrikospoliisin rikoskomisario Antti Hyyryläinen. Tiedusteluosastolla työskentelevä Hyyryläinen seuraa järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä ja henkilöitä.

Lisäksi hän vastaa poliisin exit-toiminnasta. Siinä autetaan rikollisia ja väkivaltaisten ääriliikkeiden jäseniä pääsemään kiinni tavalliseen elämään.

– Perinteisesti järjestäytyneen rikollisuuden kenttä on koostunut lähinnä rikollisten moottoripyöräjengien jäsenistä, mutta kymmenen viime vuoden aikana tänne on tullut monia uusia toimijoita. Se on kiihtynyt 3–4 vuoden ajan, Hyyryläinen sanoo.

Hyyryläinen luettelee tuoreita rikosilmiöitä: on klaanirikollisuutta, ulkomaalaistaustaisten nuorten miesten katujengejä ja paljon nimettömiä ja tunnuksettomia ryhmiä, jotka kuitenkin tunnetaan alamaailmassa.

Rikoskomisario Antti Hyyryläinen seuraa työkseen järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä ja henkilöitä.

Hyyryläinen sanoo rikollisuuden muuttuneen.

– Kun puhutaan järjestäytyneestä rikollisryhmästä, niin ihmiset ajattelevat semmoista 1800-luvun villiä länttä ja huivit naamalla ratsastavaa rosvojoukkoa, Hyyryläinen sanoo.

Tosiasiassa kyse on solumaisesti organisoiduista porukoista, joiden jäsenet toteuttavat itsenäisesti omia rikollisia operaatioitaan ryhmän nimen ja johdon hyväksynnän turvin.

– Toki näillä jengeillä on myös kokouksia, joissa päätetään asioita ja pidetään pöytäkirjaa. Ylimmän johtajan ei kuitenkaan aina edes tarvitse tietää yksittäisiä operaatioita, joita ryhmän alatasolla tehdään.

On tavallista, että järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenillä on myös laillista yritystoimintaa. Tyypillisesti se on rakennusalaa ja logistiikkaa, tai muita ”duunariammatteja”.

Laillisten yritysten kautta pestään rikoksilla ansaittua rahaa, mikä mahdollistaa rikollisten korkeamman elintason.

– Rikoksella hankittu omaisuus pitää häivyttää jotenkin. Jos jengiläiset eivät oikeasti tekisi mitään duunia, niin verottajan olisi helppo käydä poimimassa kaikki mersut ja bemarit pois. Ulkoapäin on kuitenkin vaikeampi arvioida, onko varallisuus syntynyt laillisella liiketoiminnalla vai miten.

Kun Hyyryläinen puhuu jengien ja ryhmien jäsenmääristä, hän puhuu hyvin laajassa merkityksessä.

Jäsenmääriin lasketaan paitsi jengin varsinaiset jäsenet, myös ne, jotka käytkeytyvät tavalla tai toisella jengien verkostoihin. Monilla heistä on kuitenkin täysin jäsentä vastaava asema, vaikka virallista jäsenyyttä ei olisi.

Poliisi ei halua paljastaa tarkkoja tietoja seuraamistaan rikollisryhmistä. Syynä on se, ettei poliisi halua rikollisten tietävän tarkasti, mitä poliisi tietää.

Suomessa on noin 650 poliisin tunnistamaa liivijengiläistä noin 80 ryhmässä. Näiden jengien ympärillä pyörii noin 200–300 ihmisen ydinjoukko. He eivät ole virallisesti jäseniä, mutta osalla heistä on täysin jäsenen kaltainen asema ja arvostus oman erikoisosaamisensa takia.

– Siellä voi olla juristeja, kirjanpitäjiä ja muita yrittäjiä. Siellä voi olla kokeneita talousrikollisia, esimerkiksi petosmiehiä.

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvien ihmisten määrä on todennäköisesti vielä huomattavasti tätä suurempi.

Hyyryläinen vastaa myös poliisin exit-toiminnasta, joka auttaa asiakkaitaan irtautumaan jengeistä tai väkivaltaisista ääriliikkeistä.

– Ajatellaan, että jonkun jengin täysjäsenellä voi olla vaikkapa viisi täysin omaa ydinhenkilöä ympärillään. Tällä laskukaavalla päästään jo äkkiä tuhansiin ihmisiin, jotka työskentelevät rikollisryhmien lukuun.

Järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät harjoittavat huumekauppaa, siihen liittyvää väkivaltaa, laitonta velanperintää ja talousrikoksia. Ne ovat rikoslajineutraaleita, eli ryhtyvät mihin vain mahdolliseen ja tarpeeksi tuottoisaan rikolliseen toimintaan.

– He myymät vaikka auton akkuja, jos siitä saa tarpeeksi kovan tuoton.

Hyyryläisen mukaan on vielä nykyäänkin elää väärä käsitys, että kaikki järjestäytyneessä rikollisuudessa toimivat ihmiset olisivat jonkinlaisia epäonnistujia ja surkimuksia.

Hyyryläisen mukaan jengeissä on hyvin erilaista väkeä ja osa heistä on todella kyvykkäitä.

– Monesti puhutaan siitä, että joku ajautuu rikosten pariin huono-osaisuuden seurauksena. Isossa kuvassa niin onkin, mutta on myös ihmisiä, jotka tieten tahtoen hakeutuvat rikollisen elämän piiriin.

– Ei kukaan vain ajaudu koputtelemaan järjestäytyneen rikollisryhmän ovelle ja kyselemään, että pääsisikö mukaan. Liian herkästi ajatellaan, että kaikki haluaisivat olla perus-Virtasia, saada 3 300 euron mediaanipalkkaa ja käydä töissä kahdeksasta neljään.

1. Väkivaltainen United Brotherhood

Antti Hyyryläisen mukaan United Brotherhoodilla on yhä lakkauttamisestaan huolimatta tunnustettu asema Suomen alamaailmassa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus julisti helmikuussa 2021 rikollisryhmän ja sen alaisuudessa toimineen Bad Unionin lakkautetuksi. Tuomio on lainvoimainen. Toisaalta UB ilmoitti itse lopettavansa toimintansa jo edellisenä vuonna.

Poliisin ottama kuva United Brotherhood -jengin liivistä.

Se on pelkkää silmänlumetta, Hyyryläinen sanoo. UB jatkaa huumekauppaa, ja sen jäsenten harjoittamaa väkivaltaa ja kiristystä esiintyy edelleen. Jengillä on erittäin väkivaltainen maine.

– Vaikka jengejä lakkautetaan oikeuden päätöksillä, niin eihän nämä ammattirikolliset rikollisuuttaan lopeta. Rikollisessa maailmassa puhutaan edelleen UB:n huumekaupoista tai UB:n velanperinnästä. Sama juttu Cannonballin kohdalla. UB:n henkilöt voivat edelleen liikkua punamustassa vaatetuksessa.

Jäseniä UB:n verkostossa on noin satakunta, mutta yhdistyksen lakkauttamisen myötä jengistä irtautui väkeä.

2. Lakkautettu Cannonball

Päijät-Hämeen käräjäoikeus julisti Cannonball MC:n ja Squad 32 -nimisen moottoripyöräkerhon lakkautettavaksi kesällä 2022.

Vaikka yksi Suomen tunnetuimmista jengeistä lakkautettiin, sen vanhat hierarkiat pätevät edelleen, Hyyryläinen sanoo.

– Cannonball vastusti lakkauttamista, mikä tarkoittaa sitä, että he halusivat jatkaa toimintaan. Meillä ei ole mitään syytä uskoa, etteikö se jatkuisi.

Lakkauttaminen sinetöitiin vuoden 2023 alussa, kun korkein oikeus ilmoitti, ettei ota asiaa käsiteltäväkseen.

Helsingin poliisin kiristysjutun yhteydessä takavarikoima Cannonball-liivi. Poliisin mukaan uhri oli lainannut ystävältään rahaa, mutta velan perintä oli siirtynyt liivijengin jäsenelle ja 800 euron velka kohosi lopulta moninkertaiseksi.

Cannonballiin ja sen verkostoihin kuuluu Hyyryläisen mukaan yli 200 henkilöä. Ryhmän toiminta on etenkin lakkauttamisen jälkeen muuttunut pienten solujen itsenäiseksi toiminnaksi.

– Enää ei liikuta isossa laumassa näkyvästi tunnukset esillä. Sen myötä peloteasema tavan kansalaisia kohtaan on poistunut. Enää ei voida mennä Helsingin yöhön liivit päällä ja tehdä mitä huvittaa.

Eri liivijengeihin kytkeytyy useita tavallisten moottoripyöräharrastajien kerhoja, joista esimerkiksi joillakin on avoimesti liiveissään Cannonball-ystävyyskerhomerkki.

– Suomessa on satoja moottoripyöräkerhoja, joissa on ihan tavallisia ihmisiä. Kerhoissa on kuitenkin myös ihmisiä, jotka ovat tiiviissä suhteessa rikollisiin, Hyyryläinen sanoo.

Poliisi ei kerro näiden kerhojen nimiä.

– Täytyy olla tietynlainen syyttömyysolettama.

3. Bandidos on suurin

Jo vuonna 1966 Texasissa perustettu Bandidos MC on vaikuttanut Suomessa 1990-luvulta alkaen. Se on poliisin mukaan yksi suurimmista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä.

Perinteisesti Bandidos on vaikuttanut etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Bandidos-perheeseen kuuluu alajengejä ja ystävyyskerhoja, jotka pitävät liiveissään ystävyyskerhotunnuksia.

Samassa kerhotilassa tai kaupungissa toimii pääjengin kanssa usein merkittävin alajengi Support Team X. Sen väki kuuluu täysin Bandidosin määräysvaltaan, Antti Hyyryläinen sanoo.

Bandidos-kerhon jäseniä menossa oikeudenkäyntiin Helsingissä lokakuussa 1995.

Hyyryläisen mukaan Bandidos-perheessä on yhteensä noin 200–300 henkeä. Se on suurin Suomessa toimiva järjestäytyneen rikollisuuden ryhmä.

Bandidos kertoo verkkosivuillaan, että sillä on osastoja Helsingissä, Tampereella, Harjavallassa, Nokialla, Hyvinkäällä, Lohjalla, Hangossa, Tuusulassa, Vantaalla, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Turussa, Espoossa ja Tallinnassa.

Bandidosilla ja muillakin jengeillä on tarvetta rekrytoida sekä pohjatason ”sotilaita”, yleensä punttia nostavia nuoria miehiä, sekä erilaisia osaajia. Tarvetta on esimerkiksi kirjanpitotaidolle. Nämä erikoistaidot korostuvat etenkin jengien niin sanotuissa ulkojäsenissä.

4. Ukkoutuvat Helvetin enkelit

Kansainvälisesti tunnetuimpiin moottoripyöräkerhoihin kuuluva Hells Angels on ollut Suomessa perinteisesti muita vastaavia kerhoja pienempi porukka.

Sen piirissä liikkuu alle sata, noin 60–80 henkilöä. Osastoja on kahdeksalla paikkakunnalla, muun muassa Helsingissä ja Oulussa.

Enkeleiden toiminta eroaa Hyyryläisen mukaan muista tunnetuista jengeistä. Se ei pyri laajenemaan voimakkaasti ja sen toiminta on pitkälti verkostoissa, joiden kautta jengin jäsenet teettävät rikoksia muilla henkilöillä.

Hyyryläinen kuvailee toimintaa sivulta tai päältä katseluksi. Helvetin enkeleillä on hyvät verkostot.

Enkelit eroavat muista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä myös siksi, että moneen muuhun verrattuna enkelit karttavat avointa väkivaltaa.

Poliisi teki perjantaina 30.10.2020 useita etsintöjä pääosin Lahden seudulla. Yksi etsinnän kohteista oli Red Roots MC:n vuokraamassa tilassa, joka esitutkinnassa saatujen tietojen perusteella on Hells Angels MC:n käytössä, koska Red Roots MC oli lopettanut toimintansa elokuun alussa. Samaan aikaan tehtiin etsintää myös moottoripyöräkerho Hells Angels MC Carelian kerhotiloissa Lappeenrannassa.

Tätä saattaa osittain selittää se, että jengin jäsenistö on järjestäytyneen rikollisuuden mittapuulla iäkästä, 50–60 vuotiaita.

– Siellä on aika vähän voimansa tunnossa ja nousukiidossa olevia nuorukaisia.

Perinteisesti Enkeleillä on ollut toimintaa varsinkin Itä- ja Etelä-Suomessa.

Tällä hetkellä Hells Angelsilla ei ole liivillisiä ja tunnuksellisia kannattajakerhoja. Vuosien varrella niitä on kuitenkin ollut lukuisia.

Joskus support-kerho on voinut tarkoittaa yksittäistä, yhdessä kerhotilassa toimivaa kerhoa, kuten vuonna 2021 esillä olleen The Chosen Onesin kanssa näyttää poliisin mukaan olleen.

Kerhon jäsenet ottivat väkivaltaisesti yhteen Cannonball-kerholaisten kanssa. Kyse oli reviirikiistasta.

5. Uusi tulokas Outlaws MC

Outlaws MC on kolmanneksi suurin maailmanlaajuisista prosenttijengeistä. Suomessa sen merkitys on pieni, mutta ei olematon.

– Se on toiminut täällä muutaman vuoden, mutta toiminta on melko vaatimattoman kokoista verrattuna siihen, että esimerkiksi Saksassa heillä on 40 osastoa, Hyyryläinen sanoo.

Suomessa jengillä on ollut toimintaa ainakin Keski-Suomessa, Kakkois-Suomessa sekä Varsinais-Suomessa. Outlaws-väkeä on joitain kymmeniä henkilöitä.

Ruutukaappaus Outlaws MC:n nettisivuilta 23. elokuuta 2016. Tuolloin kerrottiin, että KRP:n mukaan Lappeenrannassa toimiva Outlaws-jengin tukikerho pyrkinee ajan mittaan Suomen ensimmäiseksi Outlawsin alaosastoksi.

Hyyryläinen kertoo, että Outlawsin ja Hells Angelsin välillä on maailmalla ikuinen vastakkainasettelu, mutta sekään ei ole Suomessa ryöpsähtänyt vakaviksi yhteenotoiksi.

Ne ovat jääneet pienten tappeluiden tasolle.

– Ja sellaista omaisuuden tuhoamista ja sen tyyppistä.

6. Hiljaiseloa viettävä Satudarah

Intiaanikasvoista tunnusta käyttävä Satudarah MC teki tuloaan Suomeen vuonna 2017. Sen toiminta käynnistyi kovalla rytinällä, mutta se myös laantui nopeasti.

Tällä hetkellä jengiä voi kuvailla kyteväksi tulipaloksi. Sillä on yhä toimintaa. Jengi on laajentunut esimerkiksi Tanskassa maan suurimmaksi jengiksi ja siihen on siirtynyt väkeä myös muista jengeistä, Hyyryläinen kertoo.

Suomeen tullessaan jengi oli uusi toimija, jolla ei ollut valmiita verkostoja ja taustamiehiä, joten sen jäsenet tekivät lähes kaikki kovimmat rikokset itse. Tämä johti siihen, että moni jengin johtohahmo päätyi vankilaan.

– Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset ja KRP tiivistivät rivinsä ja tekivät erillisen iskuryhmän. Jengin pääpukarit saatiin nopeasti koville tuomioille lähes joka ukko. Lisäksi jengin presidentti kuoli liikenneonnettomuudessa, Hyyryläinen sanoo.

Poliisin vuonna 2017 ottama kuva Satudarah-liiveistä.

Poliisin 18. elokuuta 2017 välittämä kuva Satudarah MC -moottoripyöräjengin (SMC) liivistä. Poliisi tutki tuolloin pääkaupunkiseudulla tapahtunutta rikoskokonaisuutta, jossa Satudarah MC -moottoripyöräjengin jäsenten epäiltiin syyllistyneen törkeisiin omaisuus-, väkivalta- ja kiristysrikoksiin.

Jengiläisiä syyllistyi muun muassa törkeisiin vapaudenriistoihin ja törkeisiin ryöstöihin osana suurempaa rikosvyyhtiä. Jengiläiset tuomittiin lisäksi menettävään liivinsä valtiolle.

Tällä hetkellä Satudarah ei näyttäydy julkisesti liiveissä. Verkossa on noin kymmenkunta henkilöä.

Hyyryläisen mukaan on olemassa varteenotettava mahdollisuus, että Satudarah pyrkii laajentamaan toimintaansa, kuten se on tehnyt muuallakin pohjoismaissa.

Maailmalla Satudarah poikkeaa monista muista jengeistä siinä, että se ottaa jäsenikseen kaikkien etnisten ryhmien edustajia. Jengi on alunperin maahanmuuttajataustaisen väen perustama.

7. Thaimaalainen Shark Rider MC

Järjestäytyneen rikollisuuden kentän kenties pienin poliisin nimeltä mainitsema toimija on moottoripyöräkerho Shark Riders MC.

– Se on thaimaalainen rikollisjengi, joka perustettiin Suomeen 2018. He esiintyivät näyttävästi sosiaalisessa mediassa ja tekivät yhteistyössä tunnettujen jengien kanssa.

Kerho perustettiin Thaimaassa vuonna 1998.

Suomessa Shark Riders on toiminut muutamalla paikkakunnalla. Suomessa jäsenet ovat sekä kantasuomalaisia että aasialaistaustaisia.