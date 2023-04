Tänne nousee pian historiallinen esteaita – ”kaikki kiinnittävät nyt katseensa Suomeen”

Rajavartiolaitos esitteli perjantaina Imatran Pelkolaan rakennettavaa esteaitapilottia. Suomen ja Venäjän välille nouseva aita houkutteli paikalle runsaasti myös kansainvälisen median edustajia.

Havumetsää silmän kantamattomiin. Puusto näyttää Suomen puolella hoidetummalta, kun taas Venäjän puolella rajaa metsä katsoo takaisin väsähtäneenä luonnontilassa kuin siihen ei olisi kukaan koskenut vuosikymmeniin.

Rajavartiolaitos kuljetti mediaa katsomaan itärajan esteaidan uudenkarheaa rakennustyömaata perjantaina Imatran Pelkolassa. Varsinaista aitaa rajalla ei kuitenkaan vielä nähty – vain myllättyä maata, kaadettuja puita ja kaivinkone.

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Mika Rytkönen on ollut yhteydessä Suomen esteaidasta Viipurin rajavaltuutettuun.

Jo kesäkuussa Vuokselta pohjoiseen pitäisi kuitenkin olla pystyssä kolmen kilometrin mittainen pätkä uutta esteaitaa –Imatran Pelkolan pilottiesteaita on ensimmäinen palanen historiallista hanketta Suomen ja Naton uudella itärajalla.

– Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut ratkaisevalla tavalla Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Ei ainakaan minun virkaurani aikana tällaista muutosta ole aiemmin tapahtunut, pohtii Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, eversti Mika Rytkönen.

Miten Venäjällä sitten suhtaudutaan Suomen raja-aitaan? Rytkönen kertoo olleensa yhteydessä Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettuna Viipurin alueen rajavaltuutettuun.

– Olen hänelle informoinut aidan rakentamisen vaiheista ja hänen suhtautumisensa asiaan on ollut hyvin neutraalia, Rytkönen sanoo ja muistuttaa, että myös Venäjällä on oma aitansa rajalla.

Prikaatinkenraali Jari Tolppanen, eversti Mika Rytkönen ja hankepäällikkö Ismo Kurki vastasivat median kysymyksiin.

Everstin mukaan Suomen aita tulee kuitenkin eroamaan Venäjän vastineesta. Itärajalle Suomen puolelle nousee kolme metriä korkea teräsverkkoaita, jonka päällä on piikkilankaa. Koko aidan mitalta on kameravalvontaa, jonka tekniikka kykenee muun muassa hahmontunnistukseen.

– Meidän aitamme on ainakin uudempi. Onhan Venäjän aidasta nähty kuvia. Siellä on T-aita, jossa on piikkilankaa. Meidän aitamme on modernimman näköinen ja on se vähän korkeampikin, Rytkönen vertailee.

Aidan länsipuolelta pitää kaataa puita, jotta ne eivät kaadu aidan päälle.

Kaiken kaikkiaan aitaa tulee nousemaan 1 300 kilometrin pituiselle rajalle 200 kilometrin verran. Aidan on määrä valmistua vuoteen 2026 mennessä. Imatran Pelkolan pilottiesteaidan jälkeen elo–marraskuussa aletaan rakentaa kosteiden alueiden ylitykseen suunniteltua betoniponttonitietä Lappiin Sallan rajanylityspaikan lähialueelle.

Tarkoituksena on, että aitaan rakennetaan erillisiä kolme metriä leveitä eläinportteja, joista muun muassa karhut, ilvekset ja hirvet pääsevät kulkemaan valtakunnan rajan yli. Eläinten liukuportti voidaan sulkea kauko-ohjatusti, jos rajatilanne sitä vaatii.

– Karhut usein talvehtivat Venäjän puolella ja tulevat Suomeen kesäksi. Näiden eläinten geeniperimä ja -vaihtuvuus edellyttää, että ne pystyvät ylittämään valtakunnan rajan, hankepäällikkö Ismo Kurki kertoo.

Hankepäällikkö Ismo Kurjen mukaan Suomen viranomaiset yrittävät minimoida aidasta ympäristölle ja eläimille koituvat haitat.

Jos ihminen yrittää kulkea eläinportin läpi, se havaitaan kameravalvonnassa välittömästi, rajaviranomaiset vakuuttavat.

– Jos ihminen ei tule ensin portin kohdalle rajaa, pystymme sulkemaan portin jo etukäteen, jolloin sitä ei pysty läpäisemään. Jos ihminen tulee portin kohdalle ja kerkeää läpi, hänet havaitaan välittömästi ja sitten toimitaan niin kuin tälläkin hetkellä, kun havaitaan luvaton valtakunnanrajan ylitys, Kurki kuvailee.

Tärkein syy aidan rakentamiselle tuli selvästi esille perjantain tiedotustilaisuudessa. Aita on Rajavartiolaitoksen näkemyksen mukaan ainoa tehokas keino estää välineellistetty laaja ja laiton maahanmuutto silloin, kun kansallinen turvallisuus on uhattuna. Esimerkki tällaisesta tilanteesta nähtiin loppusyksystä 2021 Valko-Venäjän ja Puolan välisellä rajalla.

– Tässä turvallisuustilanteessa meidän pitää varautua siihen, että rajatilanne heikkenee ja joudumme tilanteeseen, jossa valtioneuvosto tekee päätöksen turvapaikan ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä. Jos se keskitetään tämän alueen ulkopuolelle, niin meidän tehtävä on estää ihmisten tulo rajan yli, Rytkönen perustelee.

Saksalaisen Deutsche Wellen kirjeenvaihtaja Teri Schultz.

Kotimaan medialle järjestetyn mediatilaisuuden jälkeen Imatrassa Pelkolan rajavartioasemalla järjestettiin englanninkielinen tiedotustilaisuus kansainväliselle medialle. Suomen ja Venäjän välisen rajan kiinnostuvuudesta kertoo jotain se, että paikalle saapui toistakymmentä toimittajaa eri puolilta Eurooppaa.

– Kaikki kiinnittävät katseensa nyt Suomeen, koska Suomi on liittynyt Natoon ja täällä on juuri käyty eduskuntavaalit. Brysselissä Suomen Nato-jäsenyys oli todella iso uutinen, saksalaisen televisionkanava Deutsche Wellen freelance-kirjeenvaihtaja Teri Schultz pohtii.

– Minulle henkilökohtaisesti Suomen Nato-tie on ollut todella kiinnostava tarina, koska vuosi sitten Suomen kansan mielipide kääntyi niin merkittävällä tavalla Nato-jäsenyyden kannalle, Suomea useita vuosia seurannut amerikkalaislähtöinen toimittaja kertoo.

Schultz arvelee, että ihmisiä kiinnostaa nyt, aikooko Venäjä reagoida Suomen rajalla jotenkin. Raja-aitoja on rakennettu muuallekin Eurooppaan ja toimittajan mukaan muualla on saatettu ajatella, että miksi esteaita nousee Suomeen vasta nyt.

– Se on ihmisille vaikuttava fakta, että Suomella on Venäjän kanssa yhteistä rajaa 1 300 kilometriä. Nyt maailmalla seurataan, tekeekö Venäjä hybridi-iskuja Suomeen aiempaa enemmän, kun Suomesta on tullut Naton jäsen, hän miettii.

Sveitsin yleisradion toimittaja Benjamin Luis kertoo saapuneensa Suomeen työmatkalle pääsiäisen jälkeen. Hän arvioi, että Sveitsissä ihmisiä kiinnostaa eniten se, miltä Suomen rakentama itärajan esteaita tulee näyttämään ja miksi se rakennetaan juuri tiettyihin kohtiin rajaa.

– Yleisöä kiinnostaa, minkälaista uhkaa vastaan aitaa rakennetaan. Onko uhka Venäjältä Suomeen saapuvat ihmiset vai mikä. Olen kysellyt myös paikallisilta ihmisiltä Imatralla, mitä he ajattelevat nyt venäläisistä ja siitä, että raja on kiinni.

Hän on saanut sellaisen käsityksen, että rajaseudulla asuvat ihmettelevät, miten koko rajan pituuteen verrattuna niin lyhyt aita pystyy estämään kaikki mahdolliset Venäjältä Suomeen suuntautuvat uhat.

– Sveitsissä ollaan hyvin kiinnostuneita siitä, mitä Suomessa tehtiin, kun sota (Ukrainassa) alkoi. Olemme niin ikään pieni maa, jolla on paljon rajoja, joten meidän mielestämme rajat ovat hyvin kiinnostavia, Luis kuvailee sveitsiläisten mietteitä.