Mika Aaltolan kolumni: Venäjällä ei ole Suomen suunnalla legitiimejä suurvaltaintressejä

Aikamme ongelmaksi on noussut se, kuinka imperiumien raunioille sovitetut suurvallat pysyvät omien rajojensa sisällä, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Kollaa oli kestänyt, mutta presidentti J.K. Paasikivi oli sotien jälkeen hankalassa paikassa. Neuvostoliiton turvallisuushuolet piti nähdä hyväksyttävinä Suomen suhteen. Samalla oli pakko suostua voittajien tulkintoihin. Kansa, joka koki taistelleensa oikeutettua sotaa hyökkääjää vastaan, piti taivutella omaksumaan uusi asenne. Turhautunut presidentti totesi suomalaisten olevan poliittisesti lahjattomia. Samalla hän kuitenkin teki sen, mitä vaikeissa oloissa oli tehtävissä. Suojasi valtiota liialta idän soluttautumiselta vahvistamalla virkamiesvaatimuksia ja pitämällä keskeiset ministeriöt pois kommunistien hallusta.

Ovatko suomalaiset ulkopoliittisesti tolloja? Eivät ole. Periksi antamattomia kylläkin. Venäjän aloittamat imperialistiset äiti-Venäjä-kultin riivaamat hyökkäystoimet viime keväänä havahduttivat kansallistunteen. Suojaa tarvittiin. Nato-kannat muuttuivat, koska paljastui lohduton tilanne. Euroopassa ei puhaltaneet mitkään Helsingin hengen tuulet. Kylmän sodan lopun ajatus suurvaltojen normalisaatiosta, siitä etteivät ne haikaile asemiensa parantamista pakkokeinoin, osoittautui pelkäksi haaveeksi. Sodan riskit ovat koholla. Kansa saattoi olla viisas, koska se muisti perinteen, ylisukupolvisen sellaisen, jota on tarkoin vaalittu.

Presidentti Juho Kusti Paasikivi (kesk.) Moskovassa 1955. Vieressä Neuvostoliiton sotilasjohtaja ja poliitikko Kliment Vorosilov.

Venäjä on pois-normalisoitumassa. Se ei tiedä omia rajojaan Ukrainassa ja Valko-Venäjällä eikä myöskään Georgiassa. Se viestittää vahvasti maailmalle, ettei tässä ole mitään ongelmaa. Se on sitä, mitä Venäjä on, ylisukupolvista pyrkimystä laajentua ja säilyttää oma luoteensa suurvaltana, jolla on hämärät rajat lähialueillaan. Asioiden tila on, kuten imperiumeille on sopivaa. Niillä on keskuksensa, joiden elinvoimaa tuetaan rajamaiden resursseilla. Jos keskuksia halutaan vankistaa, niin rajamaita pitää haalia lisää.

Imperiaalinen, valtakunta-ajattelu, on valtiota vanhempaa perua. Suurvalloilla on pääsääntöisesti imperiaaliset juuret. Siirtomaiden havittelu tuli päätepisteeseensä vasta ensimmäisessä maailmansodassa. Entiset siirtomaat alkoivat itsenäistyä. Euroopan valtiojärjestelmä alkoi vähitellen vakiintua tunnistettavaksi. Tarvittiin kuitenkin toinen maailmansota ja kylmä sota, jotta päästiin nykyiseen melko selkeäpiirteiseen tilanteeseen. Syntyi malli, jota sanomme sääntöperäiseksi maailmanjärjestykseksi. Rajojen muutoksien pitää tapahtua neuvotellen, ilman sotaa.

Venäjän sota haastaa tätä vakiintunutta tapaa ajatella rajoista. Se leviää kuin virus. Moni muukin suurvalta maailmalla ajattelee isosti itsestään, imperiaalisesti. Omat rajat eivät ole suoran tai epäsuoran vaikuttamisen rajat. Omia intressejä vaalitaan paljon laajemmin. Esitetään aluevaateita, kuten Kiinan vaade ylitse Etelä-Kiinan meren, jota se on tehostanut rakentamalla merialueelle tekosaaria ja sotilastukikohtia. Samalla Kiina havittelee entistä selvemmin Taiwanin yhdistämistä Manner-Kiinaan myös sotilaallisin keinoin. Tavoitteena voi olla rauhanomaisen yhdistymisen sijasta joko Taiwanin näännyttäminen merisaarrolla tai sitten suoralla hyökkäyksellä saarelle. Kun rajat yhtäällä, kuten Venäjällä, alkavat siirtymään, se lisää painetta muualla.

Kiinan joukkojen sotilaslentäjä harjoituksissa Taiwanin saaren ympäristössä 9. huhtikuuta.

Kiinan joukkojen J-15-taistelukone nousi harjoituslennolle Shandong-alukselta Taiwanin edustalla. Kuva otettu 9. huhtikuuta.

Tämä laajempi rajojen uudelleenmäärittely pitää sisällään kohonneen sotien riskin, koska myös muilla suurvalloilla on suorat tai epäsuorat intressit pelissä. Yhdysvalloissa on käynnissä keskustelu, siitä missä Yhdysvaltojen pääintressit ovat. Kuinka paljon Venäjä on Yhdysvaltojen intressien keskiössä? Onko kuitenkin Venäjää paljon voimakkaampi Kiina se, jonka patoamiseen Yhdysvaltalaisia resursseja tuli kuluttaa. Yhdysvalloissa on konsensus siitä, että asiat liittyvät toisiinsa. Mutta painotuseroja on. On tahoja, jotka näkevät, että Yhdysvalloilla on vain epäsuorat edut kyseessä Ukrainan suunnalla, Euroopassa. Heidän näkökulmastaan Ukrainan tukemisen ei sopisi tapahtua olennaisen, eli Kiinan patoamisen kustannuksella. He kritisoivat Ukrainan-apua, koska se on nyt tyhjentämässä Yhdysvaltojen asevarastoja Aasiassa..

Presidentti Joe Bidenin hallinnon strategia on tehdä Venäjästä varoittava esimerkki Kiinan suhteen. Tukemalla Ukrainaa Yhdysvallan patoaa Kiinaa, eli intressit Aasiassa ja Euroopassa liittyvät toisiinsa. Samalla Yhdysvaltojen nykyhallinto on sitoutunut Naton kautta Euroopan puolustamiseen. Jos Yhdysvaltojen liittolaisjärjestelmä, johon Suomikin nyt kuuluu, alkaisi rapistua Euroopassa, sillä olisi tuhoisat vaikutukset Aasian liittolaisjärjestelmään. Yhdysvaltalaista keskustelua kärjistävät vääjäämättä lähestyvät presidentinvaalit.

Suomessa on hyvä pitää mielessä, että kärjistymistä ei sovi ylidramatisoida. Se on luonnollinen osa Yhdysvaltalaista vaalijärjestelmää. Ehdolle asettumista testaavat ehdokkaat kokeilevat kantojaan suhteessa rajattuun esivaaleihin osallistuvaan äänestäjäkuntaan. Tämä radikalisoi ehdotuksia suhteessa suhteessa tärkeisiin ulkopoliittisiin kysymyksiin, kuten Venäjän sotaan Ukrainassa. Republikaanien parissa Kiina on enemmän mörkö kuin Venäjä. Ukrainan-avun kritiikkiä on siis odotettavissa. Esivaalien jälkeen ehdokkaat yleensä navigoivat kohti poliittista keskustaa. Tämä maltillistaa esivaalivaiheen sanomaa. Trumpin kohdalla tämä logiikka ei välttämättä toimi. Hänen sanomansa on melko selkeä. Suurvaltojen hallitsema ja niiden keskinäiselle respektille perustuja maailmanjärjestys on aivan mahdollinen vaihtoehto, ei hän sulje pois moninapaista maailmanjärjestystä, kunhan muut navat kunnioittavat Yhdysvaltojen etuja ja liittolaiset maksavat Yhdysvaltojen respektistä heitä kohtaan tarpeeksi paljon.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ollut viikon kuluessa aktiivinen. Hän kävi vierailulla Kiinassa, ja korosti sieltä palattuaan Euroopan autonomiaan suhteessa Yhdysvaltoihin. Euroopan ei kannata olla mukana Kiinan-vastaisessa demokratioiden rintamassa. Euroopan välittömät intressit eivät ole siellä pelissä. Hän sai paljon kritiikkiä muualta Euroopasta. Hänen sanomisiaan pidettiin skandaalina hetkellä, jolloin Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja omilla lähialueillaan tukemassa Ukrainaa. Toisaalta Ranskassa nähdään EU usein Ranskan oman ja laajan ulkopolitiikan jatkeena.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron vieraili Kiinassa ja tapasi maan presidentin Xi Jinpingin huhtikuun ensimmäisellä viikolla.

Ranskalla on vahva käsitys omasta imperiumiperinnöstään. Kun Macron puhuu, hän korostaa Euroopan autonomiaa tästä perinnöstä nousevilla ranskalaisilla piirteillä. Samoin maa usein toimii Natossa. Ranskan intressit ovat Natoa laajemmat, joten maan suhde Natoon on ollut aina kriittinen varsinkin suhteessa transatlantiseen ulottuvuuteen. Amerikan vasalliksi Ranska ei halua joutua. Sitä Macron kipuili antaessaan jännittäviä haastatteluita. Suomen pitää tämä Ranskan kokoaan suurempi erityispiirre ottaa kriittisesti huomioon suhteessa EU- ja Nato-politiikkaansa.

Ranskaan sattuu myös Venäjän sotkeva politiikka keskisessä Afrikassa. Se puukottaa Ranskaa alavatsaan. Venäjä tukee myös siirtolaisaaltoa Eurooppaan. Se hämmentää ja sotkee. Tämä vaikuttanee myös Ranskan Ukrainan-politiikkaan.

Toinen poikkeuksellinen maa Natossa on Turkki. Silläkin on oma kokoaan isompi imperiumiperintönsä. Se näkee intressinsä Natoa suurempana. Se tukee omaa turkkilaista maailmaansa ja puntaroi kysymyksiä, kuten Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä, suhteessa tähän laajaan kuvaan. Rajoja se ylittää Syyriassa ja Irakissa. Se tukee Azerbaidzhania sodassa Armeniaa vastaan. Turkin rajoilla on levotonta ja sillä on omat etunsa pelissä.

Aikamme ongelmaksi on noussut se, kuinka imperiumien raunioille sovitetut suurvallat pysyvät omien rajojensa sisällä. Se tuntuu aiheuttavan yhä enemmän kipuilua. Maat kokevat olevansa kokoaan suurempia. Se väkivalta, minkä Venäjä Georgiassa vuonna 2008, Ukrainassa vuonna 2014 ja paljon rajummin vuonna 2022 laittoi alulle, saattaa toimia sytykkeenä suurvaltakipuilulle. Ne ovat kuin energisiä ihmisiä, jotka ovat ostaneet liian pienet kengät ja joutuvat keskinäiselle tanssilattialle tanssiin, jossa jalat menevät rakoille ja verille. Kaivataan isompia kenkiä. Looginen vastaus monille on saada isommat kengät ja saattaa olla viehättävä ajatus, että yhteinen tanssi sujuu paremmin, jos kaikille annetaan sopivat kengät. Kannattaa muistaa, että moninapaisella maailmanjärjestyksellä on kaksi Akilleen kantapäätä. Yhtäältä siihen siirtyminen on miltei aina hyvin sotaisa prosessi tai toisaalta ruuhkainen tanssilattia tuottaa mittavan koordinaatiohaasteen, josta seurauksena on usein lisää sotia.

Suomen näkökulmasta olisi erittäin suotavaa, että suurvallat pysyisivät rajojensa sisällä, kuinka paljon kenkä puristaisikin. Tuo kipuilu ei saisi Suomessa johtaa ajatukseen joustavuuden tarpeesta. Venäjällä on rajansa, joiden sisällä sen pitää pysyä. Suomella pitää olla kansallista ja Nato-voimaa tarpeeksi, jotta Venäjä ymmärtää, ettei sen käsitys liian pienistä kengistä tuota yhtään niin paljon kipua, kuin rajojen siirtely-yritys tuotaisi. Venäjällä ei ole mitään legitiimejä intressejä Suomen suhteen, muuta kuin sopuisa ja yhdenvertainen naapurisuhde.

Suomettumisen ajalta periytyvistä itserajoituksista Venäjän pelon edessä olisi syytä nopeasti luopua ja välttää lankeamasta niihin uudelleen. Se olisi Venäjälle merkki, että sillä on tilaa Suomessa. Näin toimien Suomi tukee myös oikeudenmukaisen sääntöperäisen maailmanjärjestyksen kestävää kehitystä. Kollaan on syytä kestää.