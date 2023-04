Seppo Varjuksen kolumni: Kevät koittaa Orpolle – näillä vinkeillä hallitus ei lakastu ennen syksyä

Petteri Orpo on kokenut poliitikko, mutta hallituksen muodostamisen tosipaikka on kova.

Kevät, joka ikinen kevät, uusi elämä puskee maasta. Yleensä joka neljäs vuosi muotoutuu hallituskin.

Hallitus on herkkä kasvi. Harvalla puutarhurilla on kokemusta sen kasvattamisesta.

Petteri puutarhurin lähtökohdat ovat kohtuulliset. Hän on seurannut hallitusten syntyä läheltä. Tietysti paine on kova, kun Petteri on ensi kertaa itse päävastuussa. Hirveä olisi häpeä, jos hallitus ei lähtisikään nousemaan, ja puutarhuria vaihdettaisiin kesken kaiken. Voi kuinka noloa Petteri puutarhurille!

Jos Petteri on hyvä puutarhuri, suunnitelmat on laadittu jo talven aikana. Työkalut ja siemenpussit odottavat. Petteri tietänee, kuinka hankalasta ja pettymyksiä täynnä olevasta urakasta saattaa olla kyse.

Millainen hallitus nyt otollisimmin kasvaisi? Mikä juuri antaisi parhaan sadon?

Moni vannoo perussuomalaiskokoomuslaisen nimiin. Sitä siunattaisiin kristillisdemokraateilla ja miedonnettaisiin ruotsalaisella kansanpuolueella. Ikävä vain, että tänä kevään Rkp on tavallista vaikeammin saatavissa.

Petteri voi joutua kokeilemaan sinipunaistakin juurta. Sillä on ystävänsä oikealla ja vasemmalla, mutta inhoajansa kaikkialla. Vanhempi väki valittaa sinipunan väljähtynyttä makua, kun sitä on niin usein tarjottu. Mutta eipä ole kukaan nälkäänkään nääntynyt sen äärellä.

” Kaalimaalla kukaan ei kuule huutoasi.

Petteri puutarhuri selittelee vaikeuksia jo etukäteen.

– Minulle ei niinkään ole tärkeää milloin ollaan maalissa vaan se, että saadaan Suomeen synnytettyä enemmistöhallitus, jolla on hyvä ohjelma, ja jonka sisällä on vahva luottamus, Petteri maalaili Arkadianmäen kevätkylvöjen avajaisissa.

– Vaikka meillä on selkeä painopiste, mitä haluamme laittaa kuntoon, niin hallitus tekee kaikkea muutakin.

Varmasti se istuttaa kauniita perennoitakin.

Ei kannata vähätellä pulmia. Politiikan viljely on vaikea laji. Sen saivat tänä keväänä huomata maatalon tytär Annika, viherpeukalo Maria ja punavihreä Li. Aina ei maa satoa anna.

Hyvä hallitus kasvaa sopuisaksi ja tarvittaessa kaikkeen taipuvaiseksi. Sellaista ei taideta tällä vuosituhannella olla nähtykään. Ilmastonmuutoksen syytä?

Jo kaksi vuosikymmentä talous on sakannut kiihtyvää tahtia. Paljon on koettu tautia ja vaivaa. Ei käy kateeksi Petteri puutarhurin työn sarkaa.

Idästä vielä alkoi puhaltaa jäinen tuuli, jollaisesta hyvin iäkkäät ihmiset ovat kertoneet tarinoita. Niitä on pidetty kauhu- ja kalajuttuina. Nyt nuoremmat polvet oppivat kantapään kautta, että pahat ajat palaavat aina, vaan eivät koskaan aivan samanlaisina.

Uudet yöpakkaset uhkaavat. Niitäkin varten hallituksesta pitäisi saada vahvajuurinen ja hallankestävä.

Eikä vain kevään työ riitä. Eteen tulee aina vain uusien vuodenaikojen haaste. Kesässä ja syksyssä hallituksen henki voi olla haalistunut. Kysykääpä vaikka Antti R:ltä ja Juhalta, entisiltä pääpuutarhureilta.

Puutarhuri Petterillä riittää onneksi innokkaita apulaisia. Vai onko se pelkkä onni? Kaihin voi aina luottaa, mutta mitä juonivat Elina ja Antti H? Kuka haluaa puutarhuriksi puutarhurin paikalle?

Raparperin lehden alla kukaan ei kuule huutoasi.