Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Kokoomuksen Petteri Orpo valittiin odotetusti hallitustunnustelijaksi – esitti puolueille 24 kysymystä

Hallitustunnustelijaksi on valittu yksimielisesti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Orpo antoi eduskuntaryhmille kysymykset, joihin niiden on vastattava tiistaina kello kahteentoista mennessä.

Niissä kysytään muun muassa, yhtyvätkö puolueet valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoron esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta ja julkisen talouden sopeuttamistarpeesta. Lisäksi kysytään, sitoutuvatko puolueet ministeriön esittämään julkisen talouden tasapainottamisen mittaluokkaan tulevalla vaalikaudella. Yhtenä kysymyksenä on myös, millä keinoilla puolueet ovat valmiita tasapainottamaan julkista taloutta.

Valtionvarainministeriö on arvioinut, että ensi vaalikaudella julkista taloutta tulisi sopeuttaa kuudella miljardilla eurolla sekä menoleikkausten että veronkorotusten kautta. Seuraavalla vaalikaudella sopeutustarvetta olisi vielä kolme miljardia euroa.

Kysymyksiä on kaikkiaan 24. Eduskuntaryhmien vastaukset julkistetaan määräajan päätyttyä.

Kolmea eduskunta­vaali­ehdokasta epäillään maan­petos­rikoksesta

Poliisi vaatii kolmea henkilöä vangittavaksi epäiltynä turvallisuus­salaisuuden paljastamisesta. Rikos luokitellaan maanpetosrikokseksi.

Vangitsemisvaatimusta käsitellään Oulun käräjäoikeudessa perjantaina. Poliisi epäilee, että kolmikko on kerännyt ja julkaissut sosiaalisen median alustoilla tietoaineistoa, joka luokitellaan salassa pidettäväksi.

Vangittavaksi vaaditut ovat 45-vuotiaat kaksoset Mikko Antero Vapa ja Marko Heikki Vapa, sekä Anne Maria Oikarinen, 37.

Vangittavaksi vaadituilla veljeksillä on ollut yhteistä yritystoimintaa veripalvelu­yrityksessä. Yritys on väittänyt mittaavansa syntiä verestä. Osoitetietojen mukaan veljeksillä on yhteinen osoite Keminmaalla.

He pyrkivät myös eduskuntaan, Mikko kristallipuolueen listoilta Oulun vaalipiiristä, Marko valta kuuluu kansalle -listoilta Lapin vaalipiiristä. Kumpikaan ei tullut valituksi eduskuntaan.

Mikko Vapa ja vangittavaksi vaadittu nainen Anne Oikarinen kertovat nettisivuilla olevansa keskenään kihlattuja. Nainenkin pyrki eduskuntaan kristallipuolueen listoilta Oulun vaalipiiristä, mutta ei tullut valituiksi.

Poliisin mukaan epäilty rikos ei ole tapahtunut viranomaistoiminnan yhteydessä.

Yhdysvaltain epäilty tietovuotaja oikeuden eteen jo tänään

Yhdysvaltain tietovuotajaksi epäilty mies joutuu tuomioistuimen eteen jo tänään perjantaina. Asiasta kertovat useat mediat, esimerkiksi Guardian.

21-vuotias Jack Teixeira joutuu oikeuden eteen kotiosavaltionsa Massachusettsin Bostonissa. Liittovaltion poliisi FBI pidätti ilmavoimien kansalliskaartiin kuuluvan miehen eilen tämän kotoa North Dightonissa.

Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland vahvisti, että Teixeiran kiinniotto liittyi laajaan sotilasasiakirjojen vuotoon.

Epäillyn uskotaan jakaneen salaisia yhdysvaltalaisasiakirjoja noin 20–30 jäsenen ryhmässä viestipalvelu Discordissa. Asiakirjavuodon sisältö levisi sen jälkeen maailmanlaajuiseksi.

Ulkoministeriö vahvistaa: Suomen Moskovan-suurlähetystöön toimitettiin kolme jauhekirjettä

Ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Tiina Tähtinen vahvistaa IS:lle, että Suomen Moskovan-suurlähetystöön oli toimitettu torstaina kolme kirjettä, joiden sisällä oli jotain jauhetta.

Suurlähetystön turvallisuusohjeistuksen mukaisesti kirjeet luovutettiin Venäjän viranomaisille tutkittaviksi.

Tällä hetkellä Suomen ulkoministeriöllä ei ole tietoa, ovatko Venäjän viranomaiset jo tutkineet jauheen tai mitä ainetta se on ollut.

– Suhtaudumme vakavasti kaikkiin turvallisuusuhkiin, jotka kohdistuvat suurlähetystöön tai sen henkilökuntaan. Suurlähetystö oli heti tapahtuneen jälkeen yhteydessä myös Venäjän ulkoministeriöön, Tähtinen sanoi.

Jauhekirjeet oli osoitettu suurlähetystön henkilökunnalle.

Jauhekirjeistä kertoi Venäjällä ensin Isvestija-lehti ja Suomessa Yle.

Brittitiedustelu: Venäjän hyökkää Bahmutiin uudella energialla

Britannian puolustusministeriön aamuisen tiedustelupäivityksen mukaan Venäjä hyökkää Bahmutin kaupungissa uudella energialla. Syyksi arvioidaan parantunut yhteistyö Venäjän joukkojen sekä Wagner palkka-armeijan sotilaiden välillä.

Ukraina pitää yhä hallussaan Donetskin alueella sijaitsevan Bahmutin läntisiä kortteleita, mutta on joutunut intensiivisen tykistötulen kohteeksi viimeisen kahden vuorokauden aikana.

Wagnerin joukot hoitava yhä päähyökkäystä Bahmutin keskustan läpi, mutta Venäjän maahanlaskujoukot (VDV) ovat helpottaneet työtä ottamalla haltuun kaupungin pohjois- ja etelärintamia.

Brittitiedustelun mukaan Ukrainan joukot taistelevat Venäjän lisäksi huomattavien huoltovaikeuksien kanssa. Ukrainan joukot ovat tehnyt asianmukaista vetäytymistä, kun he ovat olleet pakotettuja luovuttamaan asemiaan.