Herman Himle vapautui murhasyytteestä viime syksynä. Hänet pidätettiin maaliskuussa kotimaassaan Tanskassa tuhopoltosta epäiltynä.

Viking Sallylla vuonna 1987 tapahtuneesta surmatyöstä syytteessä ollut ja siitä vapautettu Herman Himle on pidätetty kotimaassaan Tanskassa.

Tanskalaislehti B.T. raportoi, että Himle, 54, pidätettiin epäiltynä tuhopoltosta, joka tapahtui 27. tammikuuta Rödovressa Kööpenhaminan länsipuolella.

Useat Tanskan mediat raportoivat räjähdysmäisestä palosta, joka tuhosi remontissa olleen huvilan. Remontin vuoksi huvilassa ei ollut ketään, ja siksi henkilövahingoilta vältyttiin, mutta kuusi ihmistä jouduttiin evakuoimaan viereisestä talosta. Sammutustöihin osallistui lähes 50 palomiestä.

Katso video tammikuun lopussa tapahtuneesta palosta jutun yläosasta.

Tulipalon räjähtävyyden vuoksi rakennuksen osia sinkoili useiden satojen metrien päähän palopaikasta. Palon laajuuteen vaikutti myös se, että talossa ei ollut ovia eikä ikkunoita, jonka vuoksi taloon virrannut happi voimisti tulipaloa.

B.T.:n toimittaja Birger A. Andersen oli läsnä käräjäoikeuden istunnossa, jossa Himlelle luettiin syyte. Syytteen mukaan Himle avasi puoli yhden aikaan yöllä kahden kaasupullon venttiilit ja sytytti vuotavan kaasun, mikä aiheutti tulipalon. Syyttäjän mukaan Himlen oli täytynyt ymmärtää, että palo vaarantaisi ihmishenkiä. Himle kiisti syyllisyytensä.

Käsittelyssä kävi ilmi, että Himle oli tullut vapaaehtoisesti poliisin kutsumana kuulusteluihin, joissa hänet oli pidätetty. Käsittely julistettiin muilta osin salaiseksi. Puolustus vaati vastaajan nimen julistamista salaiseksi, minkä käräjätuomari hyväksyi. Tanskan lakien mukaan Himlen nimeä ei voi enää mainita tapausta koskevissa artikkeleissa.

Paikalla ollut Andersen kertoo jutussaan, että Himle oli halunnut keskustella käsittelyssä koirista. Hän oli haukkunut paikalla olleita toimittajia ”verikoiriksi” ja sen jälkeen kysynyt eräältä yleisössä olleista ihmisistä, pystyykö tämä hallitsemaan koiriaan. Lopulta hän oli kääntänyt puheen omiin koiriinsa.

– Jos he (poliisi) ovat ampuneet koirani, heillä on vihollinen, jota he eivät halua, Himle oli sanonut jutun mukaan.

Himle pidätettiin aluksi kolmeksi päiväksi. Sjællandske Nyheder kertoi, että kolmen päivän jälkeen hänet määrättiin vangittavaksi neljäksi viikoksi.

Ilta-Sanomat tavoitti Himleä edustaneen asianajajan, mutta hän ei halunnut vahvistaa päämiehensä henkilöllisyyttä tai kommentoida tapausta millään lailla.

Himle oli vuonna 1987 Viking Sallylla partiolaisena matkalla leirille Sauvoon. Laivalla tapahtui väkivaltainen hyökkäys, jossa sai surmansa 20-vuotias saksalaismies ja loukkaantui vakavasti hänen 18-vuotias naisystävänsä. Himleä ei epäilty aluksi rikoksesta, koska hän oli ollut ensimmäisten joukossa auttamassa uhreja.

Jutun tutkinta lopetettiin selvittämättömänä, kunnes se avattiin uudestaan 2015. Samana vuonna Himlen ex-vaimo kertoi poliisille Himleltä saamistaan viesteistä, jossa tämä kertoi tappaneensa ihmisiä laivalla.

Juttu eteni käräjäoikeuteen 2021. Käräjäoikeus langetti hyödyntämiskiellon osaan todisteista. Näitä olivat Tanskassa tehdyt kuulustelut, joissa Himle epäsuorasti myönsi syyllisyytensä, sekä kahdenkeskinen keskustelu suomalaistutkijan kanssa, jossa Himle kertoi hyökänneensä saksalaisnuorten kimppuun. Todisteita ei voitu käyttää, koska ne oli tehty englanniksi eikä Himlellä ollut ollut avustajaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vapautti hänet syytteestä. Koska myös hovioikeus päätyi todisteiden hyödyntämiskieltoon, syyttäjä ei enää vienyt asiaa eteenpäin. Näin ollen käräjäoikeuden vapauttava tuomio jäi voimaan.