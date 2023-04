Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Kuumat presidentti­nimet panttaavat vastauksiaan ehdokkuudestaan

Suosituimmat henkilöt kansan keskuudessa seuraavaksi presidentiksi panttaavat edelleen vastauksiaan siitä, ovatko he käytettävissä presidenttikisaan.

Presidentti Sauli Niinistölle valitaan seuraaja alle vuoden kuluttua tammikuussa 2024.

Ilta-Sanomien huhtikuussa julkaistussa presidenttikyselyssä vahvimman kannatuksen saanut vihreiden Pekka Haavisto ei vielä tiistaina vahvistanut Ilta-Sanomille asettuvansa ehdolle.

– Annetaan nyt vaalien jälkeen pölyn laskeutua, Haavisto sanoi.

Keskustan presidenttiehdokkaiksi on uumoiltu Suomen pankin pääjohtajaa Olli Rehniä, joka ylsi Ilta-Sanomien presidenttikyselyssä kakkoseksi.

Rehn vastaa Ilta-Sanomille tekevänsä päätöksensä ehdokkuudestaan vasta kesällä.

Kaikista vahvimman signaalin ehdolle asettautumisestaan antaa perussuomalaisten entinen puheenjohtaja ja nykyinen kansanedustaja Jussi Halla-aho.

– En yritä sanoa rivien välistä mitään tai jättää mitään sanomatta. Tämä on asia, jota harkitsen hyvin vakavasti, Halla-aho sanoo ja painottaa sanaa ”vakavasti” vielä haastattelun lopuksi.

FBI pidätti tietovuodosta epäillyn 21-vuotiaan kansalliskaartin korpraalin

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI sanoo tehneensä pidätyksen tietovuotoihin liittyen, kertoo New York Times. FBI kertoi torstaina illalla Suomen aikaa tehneensä operaation Massachusettsissa North Dightonissa sijainneessa kodissa.

Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland vahvistaa, että laajaan sotilasasiakirjojen vuotoon liittyen on otettu kiinni ilmavoimien kansalliskaartilainen Jack Teixeira. Mediatietojen mukaan Teixeira on 21-vuotias.

Texeiran epäillään jakaneen Yhdysvaltain ja Naton salaisia Ukrainaa koskevia asiakirjoja, jotka ovat levinneet viime viikkoina sosiaalisessa mediassa.

Kiinniotto sujui Garlandin mukaan ongelmitta. Teixeiran on määrä esiintyä tuomioistuimen edessä Massachusettsissa.

Epäillyn uskotaan jakaneen salaisia yhdysvaltalaisasiakirjoja noin 20–30 jäsenen ryhmässä viestipalvelu Discordissa.

Tänään selviää, millaisilla kysymyksillä hallitustunnusteluihin lähdetään

Hallitustunnustelut aloitetaan toden teolla tänään. Tunnusteluissa selvitetään, mitkä puolueet jatkavat hallitusneuvotteluihin.

Tunnusteluvaiheen vetäjästä sovitaan aluksi eduskuntaryhmien edustajien neuvottelussa aamupäivällä.

Tehtävään on astumassa suurimman puolueen eli kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Hän esittää puolueille kysymyksiä, joihin pyydetään vastauksia luultavasti muutaman päivän sisällä. Samalla kysymykset julkaistaan.

Varsinaisissa hallitusneuvotteluissa sovitaan hallitusohjelman sisällöstä ja tehdään päätökset hallitukseen osallistumisesta.

Donald Trump todisti tuntien ajan petosjutussa suljettujen ovien takana

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump antoi torstaina New Yorkissa useiden tuntien pituisen todistuksen valan vannoneena. Todistus ei liittynyt oikeusjuttuun, josta Trumpia vastaan on nostettu rikossyytteet.

Suljettujen ovien takana annettu todistus liittyi siviilioikeudelliseen juttuun, jossa Trumpia ja kolmea hänen lastaan epäillään petoksesta liiketoiminnassa. Trump on tuominnut kaikki häneen kohdistuvat oikeusjutut poliittisena ajojahtina.

Trumpia vastaan on nostettu rikossyytteet jutussa, joka liittyy epäiltyihin pornonäyttelijän vaikenemisesta vuonna 2016 maksettuihin rahoihin. Esiintyjänimellä Stormy Daniels tunnettu näyttelijä Stephanie Clifford on kertonut olleensa Trumpin kanssa seksisuhteessa, josta hänen haluttiin vaikenevan presidentinvaalien alla. Trump on kiistänyt suhteen.

Venäjä: Ei jatkoa Mustanmeren viljanvientisopimukselle

Venäjä ilmoitti torstaina, että se ei salli YK:n välittämän Mustanmeren viljanvientisopimuksen jatkua enää 18. toukokuuta jälkeen, elleivät länsimaat poista esteitä Venäjän viljan ja lannoitteiden vienniltä. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

– Olemme panneet merkille, että maailman ruokaturvaa ja tarpeenalaisten maiden auttamista koskevista ylevistä julistuksista huolimatta Mustanmeren sopimus palveli ja palvelee ainoastaan Kiovan ja länsimaiden kaupallisia tarpeita, Venäjän ulkoministeriö kommentoi Reutersin mukaan.

YK välitti Mustanmeren viljanvientisopimuksen heinäkuussa 2022 tarkoituksena helpottaa Venäjän hyökkäyssodan eri maissa aiheuttamaa ruokapulaa. Venäjä ja Ukraina ovat maailman tärkeimpiä viljanviejämaita, ja Mustameri on keskeinen väylä niiden viljatoimituksille.

Turkki valvoo Mustaltamereltä Välimereen johtavaa Bosporinsalmea, ja sopimuksen nojalla se tarkistaa, että rahtilaivojen viljalasteissa on vain ilmoitettua tavaraa eikä esimerkiksi sotatarvikkeita.