Svetogorskista Imatralle matkalla ollut nainen sanoo ymmärtäneensä, että Suomesta on tullut läntisen puolustus­liiton jäsen, koska suomalaiset pelkäävät. Hän luottaa kuitenkin presidentti Vladimir Putinin sanaan.

Valerija Perekalskaja ja hänen poikansa Daniil käyvät usein Suomessa sukulaisten luona. Samalla he käyvät ruokakaupassa.

Torstaina illansuussa Imatran rajanylityspaikalla on hiljaista. Kun tarkkailemme hetken tilannetta, rajan ylittää kaksi autoa. Vain toisessa Venäjältä Suomeen saapuvassa autossa on venäläinen rekisterikilpi – toinen auto on Suomen rekisterissä.

Valerija Perekalskaja avaa hymyssä suin Venäjän rekisterissä olevan auton ikkunan. Pelkääjän paikalla istuu hänen poikansa Daniil. Äiti ja poika ovat matkalla isoäidin luo Imatralle. Rajan takana Svetogorskissa asuva perhe käy Suomen puolella usein, sillä isoäiti on naimisissa suomalaisen miehen kanssa.

– Rajan ylittäminen kestää nykyään ehkä viisi minuuttia pidempään kuin ennen. Venäjälle palatessa kestää pidempään, koska rajatarkastajat käyvät tarkkaan läpi kaiken, mitä olemme täältä ostaneet, Perekalskaja kertoo.

Kysyttäessä Suomen Nato-jäsenyydestä Perekalskaja vastaa, että kaikki hänen ystävänsä Svetogorskissa ovat siitä järkyttyneitä.

– Olemme kaikki shokissa. Toivon vain, että kaikki olisi niin kuin ennen. Olimme suomalaisten kanssa niin hyviä ystäviä, hän huokaa.

Imatran rajanylityspaikalla oli huhtikuisena torstai-iltana hiljaista.

Yritämme kysyä, ymmärtääkö Perekalskaja sitä, miten Suomen turvallisuus­tilanteeseen on vaikuttanut se, että Suomen naapurimaa Venäjä on hyökännyt toiseen naapuri­maahansa Ukrainaan.

– Ymmärrän, että tämä (Suomen Nato-jäsenyys) tapahtuu, koska suomalaiset pelkäävät, mutta tietääkseni presidenttimme on sanonut, että Suomea ei uhkaa mikään, Perekalskaja vastaa.

Ja luotat presidenttinne sanaan?

– Kyllä minä luotan.

Ymmärrätkö, miten vaikea ukrainalaisten tilanne on?

– Ollakseni rehellinen en ole seurannut uutisia viimeiseen puoleen vuoteen lainkaan. En ole jaksanut syventyä siihen kaikkeen, koska se on minusta liian stressaavaa. Kun se kaikki alkoi, se oli meille liikaa. Pysyn mieluummin sivussa, koska en voi vaikuttaa tilanteeseen mitenkään.

Suomen Nato-jäsenyys sen sijaan saa kylmät väreet kulkemaan Perekalskajan selkäpiitä pitkin. Hän on huolissaan, mitä tapahtuu, jos rajan läheisyydessä alkaa näkyä Naton joukkoja tai sotilaallista kalustoa.

– Olen huolissani myös Imatralla asuvien sukulaisteni puolesta, hän lisää.

Perekalskaja kertoo, että hänen viisuminsa on voimassa vielä seuraavat kaksi vuotta, eikä hän tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Hänen mukaansa sodan alettua hinnat ovat nousseet Venäjällä hieman, eikä uusien autojen ostaminen ole enää yhtä helppoa kuin ennen.

– Kuulin uutisista, että huonekalujen hinnat tulevat nousemaan.

Hän ostaa Suomesta usein maitotuotteita, juustoa, makkaraa, lihapullia, tiski- ja pyykinpesuainetta, koska Suomen hintataso on jopa valuutanvaihdon jälkeen edullisempi ja tuotteet ovat parempilaatuisia.

– En pysty syömään venäläistä juustoa, Perekalskaja parahtaa.