Jyrki Lehtolan kolumni: Aikuiset, ryhdistäytykää!

Juuri kun olet melkein käsitellyt huijarisyndroomasi, luet uutisen tarkkaavaisuushäiriöstä ja koska et jaksa lukea uutista loppuun, joudut nyt käsittelemään tarkkaavaisuushäiriötäsi, kirjoittaa kolumnisti Jyrki Lehtola.

Mikä ihme on, kun sisällä on sellainen tunne, että siellä on tunne tai sieltä puuttuu tunne tai jotain muuta hauraudessaan kiinnostavaa?

Miten voisin riittää enemmän itselleni, muille, itselleni?

Olen nyt pari viikkoa käsitellyt sitä, kun netti kaatui etsiessäni itselleni uunituoreita psyykkisiä diagnooseja, miten pääsen tästä traumasta koskaan eroon?

Ei hätää, nykyään löytyy kaikelle normaalille diagnoosi, nimi, hoito-ohje, terapeutti ja iso juttu siitä, kuinka et ole yksin sen tunteen kanssa, että sinulla on keho.

” Kuvan alta löytyy liian pitkä essee siitä, miksi aikuinen on tällä kertaa hauras, heikko ja siksi kiinnostava.

Siihen nähden, että Darwinin mukaan vahvimmat menestyvät, meistä on kaikista tullut yhä heikompia menestyäksemme.

Elämä on täynnä haasteita nälästä ja sairaudesta epämääräisiin merkityksettömyyden tunteisiin. Ennen niistä selvittiin tai ei. Nyt niitä varten tuotetaan diagnooseja, täsmäterapioita ja kliseitä, ja juuri kun olet melkein käsitellyt huijarisyndroomasi, luet uutisen tarkkaavaisuushäiriöstä ja koska et jaksa lukea uutista loppuun, joudut nyt käsittelemään tarkkaavaisuushäiriötäsi.

Ajat muuttuvat. Ennen kestokyky oli arvo. Sen on korvannut heikkouden tunnistaminen ja tunnustaminen, joka johtaa seuraavan heikkouden tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Sisäisestä hauraudesta on tullut saavutus, voitto, jota juhlimalla tuhotaan muutaman vuoden päästä Havis Amanda lopullisesti.

Mitä nuoretkin aikuisista ajattelevat? Nuorten pitää kestää, jaksaa, uskoa itseensä ja vähentää ruutuaikaa samalla, kun vanhemmat googlaavat puhelimillaan tuoreita diagnooseja itselleen, ja nyt toinen niistä otti sairauslomaa ja lensi etelään etsimään itseään, kun se luulee olevansa aurinko.

Mummon kuoltua ei kestämiseen kannustavia esimerkkejä aikuisten maailmasta nuorelle löydy. Instagramkin on ilon sijasta täytetty kuvilla, joissa aikuinen yrittää näyttää mietteliäältä, koska kuvan alta löytyy liian pitkä essee siitä, miksi aikuinen on tällä kertaa hauras, heikko ja siksi kiinnostava.

Nuori joutuu elämässään kohtaamaan kaikenlaisia ihmisiä. Jotkut ovat mukavia, jotkut hankalia, jotkut voivat pelottaa. Aikuisen, vanhemman tai roolimallin, tehtävä on kertoa, että niistä selviää, ikävätkin kohtaamiset kuuluvat elämään.

Juontaja Maria Veitolalle maksettiin siitä, että hän kohtasi artisti Andy McCoyn Yökylässä-ohjelmassaan.

Yökylässä McCoy oli oma itsensä, ei Veitolan syliin pyrkivä repaleinen nalle. Tuli kiroiltua, vittuiltua, haukuttua Veitolaa, juuri siksi McCoy haluttiin ohjelmaan.

Ohjelman jälkeen Veitola porhalsi Instagramiin uutisoimaan välimerkkisäännöistä välittämättä, että ”moni teistä on huolehtinut, miten toivuin tästä kaikesta?” eli tilanteesta, jossa oli mukana kuvausryhmä; josta hänelle maksettiin ja jossa hän kohtasi ihmisen, joka ei hännystellyt Veitolaa.

Veitola ei selvinnyt, kertoi tarvinneensa erilaisen ihmisen tavattuaan turvallisten läheisten lisäksi mm. ammattiapua.

Miten me voimme syyllistää lapsiamme siitä, jos ne eivät kestä maailmaa?

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.