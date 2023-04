Hankinnan hinta on kolme miljoonaa euroa.

Kuvassa varusmiehet hiihtävät Niinisalossa. Nyt hankittavat sukset on tarkoitettu erityisesti pohjoisen Suomen koviin lumiolosuhteisiin.

Maavoimien pohjoisille joukoille hankitaan sotilasliitto Naton logistiikka- ja hankintaviraston (NSPA) kautta yli 8 000 paria hiihtovälineitä. Asiasta kertoi torstaina Puolustusvoimat, jonka logistiikkalaitos tekee hankinnan.

Ostoksen arvonlisäverollinen hinta on tiedotteen mukaan lähes kolme miljoonaa euroa. Siihen sisältyy KSF Sportin toimittamat sukset ja siteet, Peltonen Skin toimittamat sauvat ja hiihtovälineiden varaosia.

Välineet toimitetaan ensi talven aikana Jääkäriprikaatiin ja Kainuun prikaatiin. Tiedotteessa kerrotaan, että hankittavat tavarat on suunniteltu toimiviksi erityisesti Pohjois-Suomen umpihankiolosuhteissa.

Jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä Maavoimien esikunnasta sanoo tiedotteessa, että uusilla suksilla parannetaan taistelijan kykyä edetä erityisesti syvässä hangessa. Lisäksi uusia suksia voidaan käyttää kaikilla sotilasjalkineilla, kun nyt käytettäviin on tarvittu talvikumisaappaat.

– Taistelijan ja hänen kantamiensa varusteiden paino on ajan mittaan kasvanut, mikä on asettanut myös suksille uusia vaatimuksia. Suksien kokoa on pystytty nykyaikaisilla materiaaleilla ja valmistustekniikoilla kasvattamaan pituus- ja leveyssuunnassa niiden massan juurikaan kasvamatta, hän kertoo.

Nykyiset hiihtovälineet eivät poistu käytöstä, vaan niitä käyttävät jatkossa joukot, joiden toiminta-alueilla syvää lunta on vähemmän kuin pohjoisessa.

Puolustusvoimien mukaan NSPA:n suomalaisyritysten kanssa solmimien kolmivuotisten puitesopimusten arvonlisäveroton yhteisarvo on yhteensä yli 11 miljoonaa euroa. Hiihtovälinehankinnan työllistäväksi vaikutukseksi Suomessa kerrotaan noin 20 henkilötyövuotta.