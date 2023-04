Kuin maailmanloppu, jossa tie helvettiin on reunustettu ikkunoista heitetyillä kodinkoneilla.

Tervetuloa tutustumaan Helsingin tämän hetken ykkösnähtävyyteen.

Urbaanin tuhon näyttämöön.

Vyöhykkeeseen, missä mitkään sivilisaation normit eivät olleet voimassa.

Pamahduksia, pirstoutuvien ikkunoiden helinää, ryskettä ja räiskettä.

Sälekaihtimien hautausmaa.

Paikasta ei voi erehtyä.

Asunto-osakeyhtiö Pallaksentie 1:n neljä kerrostaloa sijaitsevat vain kivenheiton päässä Mellunkylän metroasemasta.

Ja kyllä niitä kiviä on heiteltykin.

Koska irtokiviä on (enää) vähän, pojannaskalit olivat torstaina illansuussa ottaneet avuksi seipäät ja karahkat.

Miten tähän on tultu?

Pitkä tarina, joka alkoi jo syksyllä 2013 ja välillä pidettiin suunnittelussa kolmen vuoden tauko, mutta pähkinänkuoressa se meni näin.

Asunto-osakeyhtiö Pallaksentie 1 ja Ounasvaarantie 2 olivat selvinneet kunnialla julkisivuremonteista. Vuonna 1968 rakennetut talot oli saatu upeiksi kuin aikuinen nainen: seinät rapattu, katot kunnostettu, salaojat kaivettu.

Enää putkiremontti...

Piti päättää 126:n asunnon putkiremontista, mutta se lähti lapasesta.

Päätettiin tehdä ”purkavan uudisrakentamisen projekti” eli purkaa sekä putket että talot ja rakentaa uudet tilalle. Projektia on luonnehdittu lajissaan Suomen suurimmaksi.

Se on täysin levällään.

Kaikki alkoi tägäilystä... kunnes pari viikkoa sitten...

Kolmessa talossa (As Oy Ounasvaarantie 2) asutaan vielä, neljä taloa (As Oy Pallaksentie 1) on tyhjennetty.

Tarkoitus on rakentaa tilalle korkeampia taloja. Yksi naapuritaloista on yhdeksänkerroksinen. Lieneekö ollut kerroskateutta.

Kun asukkaat muuttivat pois, alkoi tapahtua.

Ja kun tarpeeksi tapahtui, syntyi nähtävyys. Tuho poiki tuhoturismia. Kuin katsoisi karmeaa jättiläismäistä liikenneonnettomuutta, jossa ei ole mukana ihmisiä – mutta kylläkin jääkaappeja ja liesiä ja pakastimia.

Torstaina lasinsirpaleet estivät paikoin kävelemisen.

Sana ilkivalta ei riitä kuvaamaan vandalismin mittakaavaa, mutta annetaan ihmisten kertoa itse, omista lähtökohdistaan.

Niko ja Mikael, teinejä kaupungin toiselta laidalta:

– Tänään tänne tuli vanerit ulko-oville, mutta sisään pääsee, kun laittaa jääkaapin tai penkin parvekkeen eteen.

– On siellä vielä ammeita ja joitain ehjiä huonekaluja. Kahdessa asunnossa käytiin.

Parvekkeiden kautta kuljettiin yhä, vaikka ulko-oviin lyötiin vanerit.

Ville ja Albert, teinejä Vuosaaresta:

– Siellä on ollut jengiä chillaamassa, piikkejä löytyy. Ne omivat heti kämppiä. Yhdessä oli tulipalo pääsiäisenä.

– Jotkut käyvät sorkkarautojen kanssa hakemassa kuparia.

Eläkeläisnainen:

– Ystäväni kertoi, että täältä saa hakea tavaraa. Ai ovet on laitettu kiinni? No, arvasin, ettei täällä ole enää mitään otettavaa.

Huppariasuinen nuori mies poistuu lavuaari kainalossa.

Hymyilee ujosti.

Sälekaihtimien hautausmaa.

Viiksekäs silmälasipäinen nuori mies kulkee ja ottaa kuvia vanhalla Canon AE-1 -järjestelmäkameralla.

– Kuvaan kaaosta. Harrastan muutenkin kaupunkimaisemia.

Teinityttö kulkee ohi ja kuulee taideprojektin nimen.

– Anteeksi, että sanon, mutta on kyllä ihan helvetin iso kaaos!

Vajaat kymmenkunta hiukan yli kymmenvuotiasta poikaa ja tyttöä singahtelee kuin varpusparvi ja tekee parhaansa lisätäkseen kaaosta.

Vaikka pituutta ei ole vielä paljon, karahkoilla ja hyvällä heittokädellä saa parahultaisesti tuhoa aikaan.

Iäkäs pariskunta osallistuu kaaosturismiin:

– Tyrmistyttävä näky. Muutimme täältä aikoinaan rauhalliseen Kontulaan. Ei ole suojalaseja näillä purkajilla. Sirpale kun menee silmään...

Eläkeläismies nojailee polkupyöräänsä ja ihmettelee:

– Asun tuolla Rukatunturintiellä, sielläkin päätettiin purkaa talot, mutta tultiin katumapäälle. Onneksi.

Yksi harvoista ehjistä sälekaihtimista.

Keski-ikäinen mies tarkkailee tilanteita Ounasvaarantie 2:n parvekkeelta. Talossa asutaan yhä. Hän muuttaa pois reilun kuukauden päätä.

– Vähintäänkin vauhdikasta ollut. Poliisiautoja, paloautoja, mies kertoo elämänmenosta.

– Toivottavasti ne ymmärtävät, että täällä asutaan.

Vandalisoitujen talojen ja (vielä vähän aikaa) asuttujen talojen välinen raja ei ole kuvitteellinen veteen piirretty viiva.

Se on seinään maalattu graffiti.

Paitsi että yksi graffiti on väärällä puolella, asutun talon päädyssä.

Sen vieressä on kellariovi, josta menee sisään kaksi miestä. Kohta he tulevat ulos alle kouluikäisten lasten kanssa. Lapsilla on piirustuksia. Yhdellä on pupun korvat.

– Lasten kerhotila, mies selittää.

Lapset pujahtavat autoihin. Samaan aikaan, vain kymmenen metrin päässä, heitä vain hiukan vanhemmat lapset paiskovat kiviä ja karahkoita ikkunoihin.

Kalatarrat jäivät, ihmiset lähtivät.

Perheenäiti tulee paikalle:

– Koko ajan saa pelätä, milloin lentää kivi ikkunan läpi, hän sanoo ja osoittaa (vielä vähän aikaa) asuttua taloa.

– Tämä alkoi pienistä tägäilyistä, kunnes pari viikkoa sitten...

Sanat eivät riitä kuvailemaan: kuin maailmanloppu, jossa tie helvettiin on reunustettu ikkunoista heitetyillä kodinkoneilla.

Äkkiä tunnelma muuttuu. Paikalle saapuu vartiointiliikkeen vartija. Kohteen vartiointi on aloitettu torstaina.

Tehostetusti.

– Asunnot ovat yksityisaluetta, vartija sanoo.

– Eikä yksityistä omaisuutta saa vahingoittaa.

Se on asia, joka ehti unohtua tässä mellunkyläläisessä mullin ja mallin ja villin ja vapaan ilkivallan huumassa, joka oli epätodellista kuin uni.

Hyvin erikoinen ajanjakso Helsingin sosiaali- ja asutushistoriassa on päättymässä.

Tiettävästi alue aidataan.