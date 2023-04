Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Helsingin hovioikeus on pitänyt ennallaan Niko Ranta-ahon 11 vuoden ja Janne Tranbergin 12 vuoden ja 11 kuukauden vankeustuomiot Katiska-huumejutussa. Kuvassa Niko Ranta-aho saapumassa Helsingin käräjäoikeuteen kesäkuussa 2020.

Niko Ranta-ahon ja Janne Tranbergin tuomiot pysyivät hovioikeudessa ennallaan

Helsingin hovioikeus on antanut torstaina tuomionsa niin sanotusta Katiska-vyyhdistä.

Käräjäoikeudessa huumeliigan johtajiksi katsotut Niko Ranta-aho ja Cannonballin entinen johtaja Janne Tranberg tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin. Ranta-aho sai 11 vuoden ja Tranberg 12 vuoden ja 11 kuukauden tuomion.

Sen sijaan Ranta-ahon entisen naisystävän Sofia Belorfin rahanpesusyyte on hovioikeudessa hylätty. Hänen syykseen luettiin ainoastaan Ruisrockin tapahtumiin liittyvä huumausainerikos. Rangaistus aleni sakkorangaistukseksi. Käytännössä Belórf ei kuitenkaan joudu sakkoja maksamaan, sillä oikeus katsoi, että Belórfin tutkintavankeusaika katsotaan rangaistuksen täydeksi suorittamiseksi.

Belorf oli tuomittu käräjäoikeudessa 80 päiväksi ehdolliseen vankeuteen rahanpesusta ja huumausainerikoksesta.

Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto maanantaina lähes varmaa

Eurajoella Satakunnassa sijaitsevan ydinvoimayksikkö Olkiluoto 3:n keskiviikkona alkanut viimeinen tuotantotehoon vaikuttava testi on onnistunut.

Tämä merkitsee sitä, että maanantaina alkaa lähes varmasti reaktorin säännöllinen sähköntuotanto. Olkiluoto 3:n sähköntuotanto kattaa noin 14 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

Viimeisimmässä vaiheessa yksikön tehoa testattiin kolmella eri säätökokeella 35–80 prosentin tehotasoilla.

Viimeinen tuotantotehoon vaikuttava koe alkoi keskiviikkona. Reaktoriteho laskettiin 35 prosenttiin ja nostettiin sitten takaisin ylös. Samalla sähköteho kävi täydestä 1 600 megawatin tehosta alle 500 megawatissa.

Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon aloitus on siirtynyt useita kertoja.

WaPo: Salaisten asiakirjojen vuotaja työskenteli tuttavan mukaan sotilastukikohdassa

Yhdysvaltojen ja Naton salaisten Ukraina-asiakirjojen vuotaja on nuori amerikkalainen aseharrastaja, joka työskenteli Yhdysvaltain sotilastukikohdassa, kertoo tämän nettituttava sanomalehti The Washington Postille. Lehti on varmistanut tiedot myös toiselta ryhmän jäseneltä.

Vuotaja käytti nimimerkkiä "OG" tietokonepelaajien suosimassa Discord-palvelun ryhmässä, jossa hän myös jakoi salaisia tietoja. Sieltä ne levisivät The Washington Postin mukaan eteenpäin. Kutsuperusteisessa ryhmässä oli parikymmentä jäsentä, lähinnä miehiä ja poikia, osa heistä ulkomaalaisia, muun muassa Ukrainasta ja Venäjältä.

Kumpikin lehdelle puhunut ryhmän jäsen kertoi tietävänsä "OG:n" oikean nimen ja kotiosavaltion, jossa hän työskenteli. He eivät kuitenkaan halunneet jakaa tätä tietoa liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n jäljittäessä vuotajaa kuumeisesti.

Discord-palvelu kertoi tekevänsä yhteistyötä FBI:n kanssa.

CNN: Vuodetut asiakirjat kertovat palkka-armeija Wagnerin yrittäneen ostaa aseita Turkilta

Venäjän asevoimien rinnalla taisteleva palkka-armeija Wagner yritti ostaa aseita Nato-maa Turkilta, kertoo uutiskanava CNN vuodettujen Yhdysvaltain viranomaisasiakirjojen perusteella.

Asiakirjojen mukaan Wagnerin edustajat tapasivat "turkkilaiskontakteja" helmikuussa "ostaakseen aseita ja kalustoa Turkilta". Asiakirja ei kuitenkaan kerro, minkä tason kontakteista oli kyse. Ei ole todisteita siitä, että Turkki olisi ryhtynyt minkäänlaisiin toimiin aseiden myymiseksi Wagnerille.