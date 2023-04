Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

NY Times: Venäjän hävittäjälentäjä yritti ampua alas Britannian miehitetyn tiedustelulennon

Venäjän hävittäjälentäjä yritti viestintäsekaannuksen takia ampua Britannian miehitetyn tiedustelulennon alas Mustanmeren yllä viime syyskuussa, mutta venäläislentäjän ampuma ohjus ei toiminut, uutisoi sanomalehti The New York Times lähteenään Yhdysvaltain puolustusviranomaisia sekä vuodettuja puolustusministeriön asiakirjoja.

Tapaus oli paljon luultua vakavampi ja olisi voitu tulkita Venäjän sotatoimena Britanniaa vastaan. Lähteiden mukaan venäläislentäjä kuuli tutka-asemalta saamansa ohjeet väärin ja luuli virheellisesti saaneensa luvan ampua.

Tapauksen satuttua Britannian puolustusministeri Ben Wallace kuvaili tilannetta vain "mahdollisesti vaaralliseksi". Sen sijaan vuodetut asiakirjat kuvailevat tilannetta "miltei alasampumiseksi".

BBC: Asiakirjavuodon perusteella Yhdysvallat pitää YK:n pääsihteeriä Venäjän myötäilijänä

Yhdysvallat tarkkailee läheisesti Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Antonio Guterresin tekemisiä ja pitää tätä liian myötämielisenä Venäjän näkökannoille Ukrainan sodassa. Asia käy ilmi Yhdysvaltain puolustusministeriön vuotaneista asiakirjoista, uutisoi BBC.

Vuotaneissa Pentagonin asiakirjoissa kuvaillaan Guterresin ja YK:n apulaispääsihteerin välistä yksityistä viestintää.

Asiakirjojen mukaan Yhdysvallat oli tyytymätön erityisesti Guterresin toimintaan Mustanmeren viljanvientisopimuksesta käydyissä neuvotteluissa. YK:n pääsihteerin katsottiin halunneen edistää Venäjän kykyä kansainväliseen vientiin pakotteista huolimatta.

WaPo: Salaisten asiakirjojen vuotaja työskenteli tuttavan mukaan sotilastukikohdassa

Yhdysvaltojen ja Naton salaisten Ukraina-asiakirjojen vuotaja on nuori amerikkalainen aseharrastaja, joka työskenteli Yhdysvaltain sotilastukikohdassa, kertoo tämän nettituttava sanomalehti The Washington Postille. Lehti on varmistanut tiedot myös toiselta ryhmän jäseneltä.

Vuotaja käytti nimimerkkiä "OG" tietokonepelaajien suosimassa Discord-palvelun ryhmässä, jossa hän myös jakoi salaisia tietoja. Sieltä ne levisivät The Washington Postin mukaan eteenpäin. Kutsuperusteisessa ryhmässä oli parikymmentä jäsentä, lähinnä miehiä ja poikia, osa heistä ulkomaalaisia, muun muassa Ukrainasta ja Venäjältä.

Kumpikin lehdelle puhunut ryhmän jäsen kertoi tietävänsä "OG:n" oikean nimen ja kotiosavaltion, jossa hän työskenteli. He eivät kuitenkaan halunneet jakaa tätä tietoa liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n jäljittäessä vuotajaa kuumeisesti.

Discord-palvelu kertoi tekevänsä yhteistyötä FBI:n kanssa.

Hovioikeus antaa tuomionsa Katiska-jutusta

Helsingin hovioikeus antaa torstaina tuomionsa niin sanotusta Katiska-vyyhdistä.

Käräjäoikeudessa huumeliigan johtajiksi katsotut Niko Ranta-aho ja Cannonballin entinen johtaja Janne Tranberg tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin. Ranta-aho sai 11 vuoden ja Tranberg 12 vuoden ja 11 kuukauden tuomion.

Useat Ranta-ahon ja Tranbergin keskeisimmät apurit saivat käräjäoikeudessa mittavat tuomiot pääasiassa törkeistä huumausainerikoksista.

Jutussa oli kyse mittavasta doping- ja huumausaineiden maahantuonnista ja levityksestä vuosina 2017–2019. Huumeorganisaatiossa Tranbergilla ja Ranta-aholla oli molemmilla omat apurinsa, jotka huolehtivat huumausaineiden levityksestä Suomessa. Ranta-aho ja Tranberg toimivat Espanjasta käsin.

Valtiopäivät avataan juhlavasti presidentin puheella ja jumalanpalveluksella

Tänään järjestetään uuden eduskunnan ensimmäiset valtiopäivien avajaiset juhlallisin menoin.

Puoliltapäivin Helsingin tuomiokirkossa on ekumeeninen valtiopäiväjumalanpalvelus, jossa saarnaa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.

Noin kello kahdelta presidentti Sauli Niinistö pitää puheen eduskunnan istuntosalissa ja julistaa valtiopäivät avatuiksi.

Eduskunnan puhemiehenä toistaiseksi toimiva Petteri Orpo vastaa presidentin puheeseen eduskunnan puolesta.

Illalla järjestetään vielä Radion sinfoniaorkesterin konsertti Musiikkitalossa.

Pohjois-Korea laukaisi jälleen ballistisen ohjuksen - Japanissa Hokkaidon asukkaita kehotettiin suojautumaan

Pohjois-Korea on jälleen laukaissut ballistisen ohjuksen meren suuntaan, kertoo eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap maan asevoimien antaman tiedon pohjalta.

Asevoimien mukaan ohjus ammuttiin kohti niemimaan itäpuolista Japaninmerta.

Laukaisun muita yksityiskohtia ei kerrottu välittömästi julkisuuteen. Laukaisun seurauksena Japanissa pohjoisen Hokkaidon saaren asukkaita kehotettiin hakeutumaan suojaan. Hokkaido on Japanin pääsaarista toisiksi suurin. Myöhemmin viranomaiset kertoivat vaaran olevan ohi.

Pohjois-Korea on tehnyt alkuvuodesta lukuisia asetestejä erityisesti Yhdysvaltain ja Etelä-Korean maaliskuussa pitämien sotaharjoitusten yhteydessä.