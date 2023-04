Lämpö vyöryy Suomeen – ensi viikolla jopa 20 astetta!

Ensi viikon keskiviikkona saadaan koko eteläiseen Suomeen todellinen lämpöaalto.

Tällä viikolla laajalti koko Etelä-Suomessa on nautittu keväisestä lämmön henkäyksestä. Keskiviikkona mitattiin jälleen kevään tähän asti korkein lämpötila, 18,1 astetta Raumalla.

Tämän viikon loppupuolella kylmenee hieman ja viidentoista asteen lämpötiloja ei ole luvassa viikonlopulle, vaan lämpötilat pysyttelevät Etelä-Suomessa hieman kymmenen asteen yläpuolella. Aurinkoa on kuitenkin luvassa. Ja sitten alkaa taas lämmetä.

Ensi viikolla lämpimin päivä näyttää ennusteen mukaan olevan keskiviikko. Lämpötilat ovat viidentoista yläpuolella ja mittari voi kohota jopa 20 asteeseen. Tämän hetken ennusteen valossa lämpö osuu Etelä- ja Kaakkois-Suomeen, Itä-Uudeltamaalta Kymenlaaksoon.

– Sanotaan lyhyesti ja ytimekkäästi, että kun korkeapaine pyörii Suomen lähistöllä, niin poutainen ja aurinkoinen sää jatkuu pitkälle ensi viikkoon ainakin etelässä, Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela sanoo.

Torstaina ja perjantaina etelässä voi olla pilvilauttaa, mutta perjantaina jo vähenemään päin. Loppuviikko on tosi aurinkoista ja etelässä ensi viikon alkupuolikin on todella aurinkoinen.

– Riippuu tietysti, miten korkeapaine elää.

Terassikeli oli erinomainen jo tämän viikon tiistaina.

Joka tapauksessa ensi viikon keskiviikkona koko Etelä-Suomessa aina Oulun korkeudelle lämpötilat ovat ainakin 10 asteesta 15 asteeseen ja Lapissa hieman alle kymmenen lämpöasteen.

Myös keskiviikon vastaisena yönä lämpötilat näyttävät pysyvän plussan puolella Oulun alapuolella, joten päivä alkaa lämmetä heti aamusta alkaen.

– Mutta tuuli alkaa kääntymään päivän aikana, se on aika nopea hönkäys siinä, jos käydään korkeissa lukemissa, Koskela sanoo.

Hän muistuttaa, että ensi viikon ennuste on vielä todella epävarma ja voi muuttua suuntaan jos toiseenkin.

Sää on myös maan etelä- ja keskiosissa alkuviikosta tyyni. Tällä viikolla tuulisimmat hetket ajoittuvat Etelä- ja Keski-Suomessa torstaille ja perjantaille.

– Siinä voi olla vähän puuskaisempaakin tuulta, mutta sitten näyttäisi taas heikkenevän.

Tämän viikon torstain ylimmät lämpötilat jäävät lähemmäs kymmentä astetta, ja samalla tavalla jatketaan koko loppuviikko.

– Lounais-Suomessa Turun ja Rauman välillä ylimmät lämpötilat ovat kymmentä ja yhtätoista astetta, mutta muuten ollaan Etelä- ja Keski-Suomessa viiden ja kymmenen asteen välillä, Koskela kertoo.

Idästä Lappiin lämpötilat ovat sen sijaan nollasta viiteen astetta. Loppuviikosta öisin on laajalti pakkasia koko maassa. Lappiin on tällä viikolla virrannut kylmempää ilmaa ja öisin on ollut pakkasta kymmentäkin astetta. Lapissa ei ole tapahtumassa suuria muutoksia.

Lumet eivät pääse vielä Itä- ja Pohjois-Suomessa merkittävästi sulamaan. Idässä ja Kainuussa on paikoitellen vielä yli puoli metriä lunta ja Lapissa lähennellään lumisimmissa paikoissa yhdeksääkymmentä senttiä.

Pitkän aikavälin ennusteesta on Koskelan mukaan vielä vaikea nähdä, kuinka pitkään lämmin kevätsää jatkuu etelässä. Kuukausiennusteen mukaan ensi viikko on tavanomaista lämpimämpi, mutta sitten voi olla tavanomaista kylmempää ainakin maan keskivaiheilla.

– Pitkän ajan ennusteet ovat aina vähän mitä ovat. Ei mitään tosi kylmää, muttei mitään tosi lämmintäkään, Koskela sanoo.