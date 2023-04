Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Helsingin palkkakaaokseen oli selvityksen mukaan neljä pääsyytä

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen sanoi olevansa todella pahoillaan ja pettynyt kaikkien kaupungin työntekijöiden puolesta palkanmaksuongelmien takia. Helsingin kaupunki julkaisi tänään ulkoisen selvityksen Sarastia-palkanmaksujärjestelmän epäonnistuneesta käyttöönotosta.

Selvityksessä tunnistettiin hankkeessa neljä keskeistä ongelmaa. Yksi niistä oli se, että millään yhdellä taholla ei ollut vastuuta, valtaa ja välineitä viedä uudistus läpi.

Muita syitä olivat monet tekniset ongelmat, Sarastian vähäiset resurssit ja heikko kyky vastata Helsingin tarpeisiin sekä se, ettei kaupunki havahtunut tarpeeksi hyvin ongelmiin ja palkkajärjestelmän uusimisen todelliseen laajuuteen.

Kaupungin mukaan palkkavirheiden määrä on edelleen laskenut, mutta virheitä syntyy edelleen liian paljon. Vartiainen myönsi, että käyttöönotto epäonnistui pahasti ja on aiheuttanut valtavasti inhimillistä vahinkoa.

Pentagonin tietovuodossa paljastunut asiakirja kertoo Serbian myöntyneen asetoimituksiin Ukrainalle

Pentagonin laajan tietovuodon yhteydessä julkisuuteen on ilmestynyt myös salaiseksi luokiteltu dokumentti, jonka perusteella Serbia on myöntynyt toimittamaan aseita Ukrainalle ja on mahdollisesti myös jo toimittanut niitä.

Serbia on ainoa Euroopan maa, joka on kieltäytynyt osallistumasta Venäjää vastaan sodan vuoksi nostettuihin pakotteisiin.

Guardianin mukaan dokumentti on yhteenveto 38 Euroopan maan hallitusten vastauksista Ukrainan esittämiin pyyntöihin aseavusta ja joukkojen koulutuksesta.

Asiakirjan mukaan Serbia on kieltäytynyt kouluttamasta ukrainalaisjoukkoja, mutta se on sitoutunut lähettämään aseita Ukrainalle tai jo tehnyt sen. Guardianin mukaan dokumentissa kerrotaan myös, että Serbialla on poliittista tahtoa ja sotilaallista kyvykkyyttä tarjota aseita Ukrainalle myös jatkossa.

Dokumentin sisällön aitoutta ei ole toistaiseksi kyetty vahvistamaan. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan ainakin osaa Pentagonin laajan tietovuodon yhteydessä paljastuneista asiakirjoista on muokattu niiden vuotamisen jälkeen.

Sofia Virta hakee vihreiden puheenjohtajaksi

Toisen kauden kansanedustaja Sofia Virta, 32, hakee vihreiden puheenjohtajaksi.

– Vihreät tarvitsee uuden suunnan. On samaan aikaan ajettava faktapohjaista ja pitkälle katsovaa politiikkaa – sulkematta kuitenkaan silmiä niiltä käytännön ongelmilta, joita suomalaiset arjessaan tällä hetkellä kohtaavat, Sofia Virta sanoo tiedotteessaan.

Puolueen johdossa Virta haluaisi osoittaa, että ”vihreät on puolue, joka koostuu erilaisista ihmisistä koulutustaustaan, sosiaaliseen asemaan tai muihin seikkoihin katsomatta”.

Virta kertoo saaneensa useita pyyntöjä lähteä tavoittelemaan vihreiden puheenjohtajuutta.

Virta on ensimmäinen vihreiden puheenjohtajakisaan ilmoittautunut ehdokas. Vihreät valitsee uuden puheenjohtajan kesäkuussa Seinäjoen puoluekokouksessa. Nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoitti tiistaina, ettei hae jatkokautta. Ohisalo on johtanut puoluetta kesästä 2019 saakka.

Sosiaalisessa mediassa leviävillä videoilla väitetään näkyvän mestattuja ukrainalaissotilaita

Sosiaalisessa mediassa on kuluneella viikolla levinnyt kaksi videota, joilla väitetään näkyvän mestattuja ukrainalaissotilaita. Videoiden aitoutta tai tarkkoja kuvauspaikkoja ei ole toistaiseksi kyetty vahvistamaan, mutta ne ovat ehtineet jo herättämään maailmalla järkytystä sisältönsä vuoksi.

CNN:n mukaan videot on todennäköisesti kuvattu kahdessa erillisessä tilanteessa. Maaston ja kasvillisuuden perusteella toinen niistä vaikuttaa olevan suhteellisen tuore ja toinen mahdollisesti viime kesältä.

Toinen videoista julkaistiin venäläisellä sosiaalisen median kanavalla 8. huhtikuuta, ja sen väitetään olevan Wagner-yksityisarmeijan jäsenten kuvaama. Videolla näkyy CNN:n mukaan tuhoutunut sotilasajoneuvo ja sen vieressä kaksi ukrainalaissotilaiksi oletettua vainajaa, joilta on irrotettu päät sekä kädet.

Venäläisillä sosiaalisen median kanavilla on väitetty, että ukrainalaissotilaat olisivat joutuneet omiensa surmaamiksi ja Wagner-sotilaat olisivat "löytäneet" ruumiit Bahmutin alueelta videota kuvatessaan.

Toinen, mahdollisesti kesällä kuvattu video julkaistiin Twitterissä. Sillä väitetään näkyvän, kuinka venäläissotilas leikkaa veitsellä irti ukrainalaissotilaan pään. CNN:n mukaan videon perusteella on mahdollista, että uhri oli hengissä vielä teon alkaessa.

Mika Moringin seksuaali- ja väkivaltarikossyytteiden käsittely alkoi

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut useista seksuaali-, väkivalta- ja henkirikoksista epäillyn miehen syytteiden käsittely.

Mika Moringia, 51, syytetään raiskauksista, pahoinpitelyistä sekä perusmuotoisista ja törkeistä vapaudenriistoista. Asianomistajina eli epäiltyinä uhreina on yhteensä seitsemän naista.

Istunnon aluksi oikeuden puheenjohtaja kielsi medialta kuvaamisen salissa. Sen jälkeen tummaan huppariin pukeutunut Moring tuotiin saliin, missä hän istui huppu päässä ja kasvojaan peitellen. Moring ilmoitti jo istunnon aluksi haluavansa tulla myös itse kuulluksi oikeudenkäynnin aikana.

Moringin henkirikosepäilyt ovat vielä esitutkinnassa. Häntä epäillään Varsinais-Suomessa Salossa elokuussa kadonneen naisen ja syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla kadonneen naisen taposta.