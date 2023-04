Lapsille kerrottiin, että matruusi Vilho Ronkainen lähti merille ja palaisi vielä. Todellisuudessa hän oli jäänyt liekehtivään Teikarsaareen, josta hänen jäänteensä löydettiin vasta vuosikymmenten kuluttua.

Metallinpaljastin piippasi matalan ja tasaisen kranaattikuopan pohjalla, lähellä suomalaisten talojen pystyyn jääneitä kivijalkoja Teikarsaaressa kesällä 2021.

Vaikka etsijä ei sitä vielä tiennyt, kadonnut matruusi Vilho Ronkainen oli juuri löytynyt.

Vilho oli kadonnut Teikarsaaren palavaan helvettiin lähes kahdeksan vuosikymmentä aiemmin. Hän oli katoamisensa aikaan vain 23-vuotias.

Vilhon katoamiskesänä 1944 hyökkäykset ja vastahyökkäykset olivat aaltoilleet koko yön, mutta heinäkuun 5. päivän aamuna saari oli suomalaisten käsissä. Sitä miehittänyt vihollisrykmentti tuhoutui täysin ja kaatuneita – tuhatkunta sotilasta – makasi siellä täällä.

Suomalaiset eivät saaneet nauttia voitostaan pitkään, sillä puna-armeijan vastahyökkäykseen tähtäävä tulivalmistelu alkoi jo muutaman tunnin päästä. Tykkitulen turvin se teki maihinnousun saaren toiseen päähän.

Vihollisella oli selkeä ylivoima. Tällä kertaa hyökkääjän onnistui saada rantaan myös kolme T-26 -panssarivaunua tukemaan jalkaväen hyökkäystä.

Suomalaiset taas olivat rättiväsyneitä. Saaressa oli sodittu päiväkausia. Kaatuneita ja haavoittuneita oli jo satoja.

80. torjuntakomppanian miehet, mukaan lukien Ronkainen, vetäytyivät pakon edessä kohti saaren pohjoispäätä.

Arviolta 22-vuotias Vilho Ronkainen pitää poikaansa Lauria sylissään.

Valokuvassa nuori sotilaspukuinen mies istuu kukkakuvioin koristellulla tuolilla. Hänen päänsä on hieman kallellaan oikealle, paksu tukka kammattuna taakse. Jalat ovat ristissä ja miehen sylissä istuu pieni, pellavapäinen poika.

Vilho Ronkainen on kuvassa ehkä 22-vuotias ja poika taas ehkä puolitoistavuotias. Se on ainoa yhteinen kuva isästä ja Lauri-pojasta.

Vilho oli muuttanut Kajaanista Helsinkiin syyskuun lopulla 1938. Hän oli ammatiltaan metallityömies ja työskenteli sepän apulaisena.

Kädentaidoille oli käyttöä pitkän asemasotavaiheen aikana. Monien muiden sotilaiden tavoin Vilho teki puhdetöitä, joista ainakin yksi on säilynyt näihin päiviin asti: puukko tuppeineen.

Vilho valmisti kalan pyrstön muotoon tehdyn tupen alas ammutun vihollisen lentokoneen alumiinista. Samankaltaisia tuppia tehtiin asemasotavaiheessa kaikilla rintamilla ja niiden mallit kulkeutuivat joukosta toiseen. Taitavimmat tekijät valmistivat niitä erilaisia korvauksia vastaan muillekin, jotka sitten itse koristelivat niitä.

Vilho Ronkainen valmisti asemasotavaiheen aikana ainakin yhden puukon tuppeineen. Materiaalina toimi lentokonealumiini.

Kalan pyrstö oli tyypillinen puhdetyöpuukon muoto.

Sitä ei tiedetä, missä ja milloin Vilho tapasi poikansa äidin. Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi olisi voinut olla häpeällinen asia, mutta 20-vuotias Vilho oli ylpeä pojastaan ja tunnusti hänet omakseen.

Sari Hellberg muistaa olleensa noin kymmenvuotias, kun kysymys Vilho-ukista nousi ensimmäistä kertaa esiin. Isä kertoi hänelle, että Vilho oli kadonnut sodassa. Sen enempää Vilhosta ei puhuttu, koska hänen kohtalostaan ei tiedetty mitään.

Ilmakuvasta näkee, että kolme kilometriä pitkä ja leveimmillään vajaan kilometrin mittainen Teikarsaari sijaitsee strategisesti tärkeällä paikalla Viipurinlahden saaristossa. Saarelta on kaupunkiin vain 24 kilometriä. Saaristoa hallussaan pitävä pystyy kontrolloimaan meriliikennettä Viipuriin.

Kesäkuussa 1944 neuvostojoukkojen suurhyökkäys oli jo edennyt lähes Viipurin porteille ja saarille tarvittiin kipeästi täydennysmiehiä.

Juuri sellaisia kuin Vilho Ronkainen. Tuohon aikaan hän oli jo kokenut sotilas.

Vilho aloitti kaksivuotisen varusmiespalveluksen välirauhan aikana Kotkan-Haminan pohjoispuolella sijainneen 3. prikaatin patteristossa ja sai koulutuksen tykkimieheksi.

Suomalaisia sotilaita nauttimassa ateriaa Teikarsaaressa.

Jatkosodan sytyttyä hänen palveluspaikakseen tuli Kenttätykistörykmentti 7:n 1. patteristo, jonka mukana Vilho osallistui Karjalankannaksen valtaustaisteluihin. Hänen kantakorttiinsa on listattu tuolta ajalta monia taistelupaikkoja: Kuurmanpohja, Kontu, Lyykylä, Vammelsuu ja Rajajoki. Asemasotavaiheen aikana Vilho osallistui taisteluihin myös Krivillä ja Vansjärvellä.

Vilho täytti tehtävänsä osaavasti ja rohkeasti. Siitä kertoo hänelle 20. joulukuuta 1941 myönnetty 2. luokan vapaudenmitali.

Se on yleisin Suomen sodissa jaettu kunniamerkki. Pronssisen mitalin etupuolella on teksti: Urheudesta – För Tapperhet. Mitalin takapuolen teksti kertoo, että se on Suomen kansalta.

18.6.1944 Vilho Ronkainen siirrettiin Laivastoaseman kirjoilta 80.Torjuntakomppaniaan ja hänen sotilasarvokseen tuli matruusi.

Komppanian ja Vilhon lähtö Helsingistä oli nopea. Kaksi päivää myöhemmin se ryhmittyi jo puolustukseen Teikarsaaressa. Samaan aikaan mantereella taisteltiin Viipurin hallinnasta.

Venäläinen sotilas Teikarsaaren rantakivikossa 1. heinäkuuta 1944.

Ensimmäinen taistelu Teikarsaaren omistuksesta käytiin kuun vaihteessa vihollisen hyökätessä saareen. 80. torjuntakomppania taisteli saaren pohjoiskärjessä ja siellä Vilhon tykkimiehen taidot olivat tarpeen. Tykkejä oli hankalaa saada asemiin, sillä toisaalla maaperä oli epätasaista kivikkoa ja toisaalla pohjavesi niin lähellä pintaa, että se teki alustasta upottavan.

Suomalaiset näkivät vesillä kymmenittäin puna-armeijan aluksia: edessä tykki- ja raivaajaveneitä, takana maihinnousuveneitä. Ne avasivat ankaran tulen suomalaisia kohti ja nostattivat omaksi suojakseen sumuverhon.

Lopulta maihinnousuveneet saavuttivat saaren. Puna-armeijan miehiä nousi rannalle, uraa-huudot kaikuivat heidän riveistään. Suomalaisten oli pakko perääntyä kohti saaren keskiosaa.

Jossain vaiheessa puna-armeijan hyökkäys juuttui paikoilleen sen törmättyä suomalaisten sitkeään puolustukseen. Suomalaiset kävivät vastahyökkäykseen ja ajoivat vihollista kohti saaren eteläkärkeä rannasta rantaan ulottuvassa ihmisketjussa.

Heinäkuun ensimmäisen päivän aamuun mennessä oli selvää, että suomalaiset olivat voittaneet. Saareen saapunut rykmentin komentaja Arvo Erkki Lyytinen kiitti sotureitaan hyvästä työstä ja jakoi ansioituneille sotilaille vapaudenmitaleita.

Teikarin taistelijat lepäävät taistelun jälkeen 1. heinäkuuta 1944.

Neuvostojoukkojen uusi maihinnousuhyökkäys Teikarsaareen tuli 4.7. aamulla. Vilho Ronkaisen 80. Torjuntakomppania oli nyt reservinä saaren keskiosassa, sijoitettuna pieniä ryhminä järvikannaksen pohjoispuolella olevan aukeaman reunoille.

Lähellä oli myös pellon reunalla seisova pieni perunakellari, joka toimi komppanianpäällikön komentopaikkana.

Vilhon liikkeistä tuona päivänä ei ole jäänyt kirjallista aineistoa, mutta voidaan olettaa, että hän toimi kuten reservinä yleensä toimitaan: keräten voimia seuraavaan, käskyn käydessä tapahtuvaan ponnistukseen.

Kiivaiden taisteluiden jälkeen saari oli tiistaipäivän päättyessä edelleen suomalaisten hallussa.

Keskiviikkona alkoi Neuvostoliiton seuraava hyökkäysaalto ja tällä kertaa se oli suurempi kuin aiemmin.

Vihollinen tulitti Teikarsaarta mereltä aluksilla ja tykistöllä muilta haltuunsa saamiltaan saarilta. Kranaatit pirstoivat saaren puustoa tikuiksi.

Vielä ennen talvisotaa saaressa oli runsaat 30 taloa ja noin 120 vakituista asukasta. Oli koulu, kauppa ja merivartioasema. Nyt moni näistä rakennuksista roihusi tulessa ja tuli levisi, tehden kuumuudesta sietämättömän.

Haavoittuneita tuotiin Teikarsaaresta heinäkuun 1. päivänä.

Puolustajat ymmärsivät pian, että Teikarsaaresta oli luovuttava. Evakuointikäsky tuli ennen puolta päivää, mutta saarelta pelastautuminen osoittautui vaikeaksi. Suomalaisilla ei ollut tarpeeksi veneitä ja vihollisen jatkuva tulitus teki vetäytymisestä vaarallista. Moni katsoi parhaaksi uida läheiseen Melansaareen.

Jossain vaiheessa 80. torjuntakomppanian henkiin jääneille sotilaille kävi selväksi, että matruusi Vilho Ronkainen puuttui joukosta.

Mitä Ronkaiselle oli tapahtunut? Oliko hän joutunut eroon joukostaan vihollisen tykistökeskityksessä?

Ehkä haavoittunut ja jäänyt sotavangiksi? Se ei olisi ollut poikkeuksellista, sillä 80. torjuntakomppanian 172 miehen vahvuudesta vammoitta selvisi ainoastaan 32.

Vai oliko Vilho kaatunut?

Kukaan ei tiennyt varmuudella. Vajaata kuukautta myöhemmin sotilaspastori kirjoitti lomakkeelle Ronkaisen nimen, syntymäajan, tuntolevyn numeron, äidin nimen ja osoitteen. Paperin alareunaan hän painoi puolustusvoimien leiman ja kirjoitti oman nimensä.

Metallityömies Vilho Ronkainen katosi Teikarsaaressa 5. heinäkuuta 1944.

Olennaisin teksti löytyy hieman nimen ja leiman yläpuolelta.

Kadonnut, missä. Teikari. Milloin 5.7.1944.

Siinä missä Karjalankannaksen entisille taistelupaikoille on noussut valtava määrä venäläisiä datsoja, kesämökkejä, Teikarsaari julistettiin 2000-luvun alussa sotilashautausmaaksi.

Se on saanut metsittyä rauhassa ja on täynnä myrskyssä kaatuneita puita ja umpeen kasvaneita tiheikköjä.

Paljastimen signaali kertoi messingistä. Se viittasi patruunoihin. Vjatsheslav ”Slava” Skokov ryhtyi kaivamaan ja löysi pian ensimmäisen. Siinä oli leima VPT 36 – Valtion Patruunatehdas.

Skokov johtaa Karjalan Valli -nimistä vapaaehtoisryhmää, joka etsii taistelukentille jääneitä sotavainajia. Toiminta perustuu Venäjän ja Suomen välille vuonna 1992 solmittuun valtiosopimukseen.

Sen ansiosta Venäjältä on löytynyt tähän mennessä jo yli 1 500 suomalaista sankarivainajaa, josta yli 400 on pystytty tunnistamaan varmuudella Suomessa tehtyjen dna-testien ansiosta. Karjalan Valli on löytänyt yli 135 suomalaisvainajaa.

Tältä Teikarsaaressa näytti kesällä 2021.

Karjalan Valli oli suunnitellut matkaa Teikarsaareen jo monta vuotta. Se ei ollut itsestäänselvyys, sillä Venäjälle kuuluvalla Viipurinlahdella on Suomeen verrattuna vain vähän veneitä, eikä vesille voi lähteä liian tuulisella säällä.

Suomesta saadun avustuksen turvin ryhmä löysi pienen moottoriveneen. Sen omistaja lupautui kapteeniksi ja sattui myös tietämään, missä saareen pääsee rantautumaan, sillä laituria ei ollut enää.

Kivijalat, joiden lähistöltä Skokov kaivoi, olivat vain kivenheiton päässä Teikarsaaren taistelujen suomalaisesta muistomerkistä.

Helteinen sää teki kaivamisesta uuvuttavaa. Maan sisältä nousi esiin kymmenittäin patruunoita.

– Kun nostin niitä esiin, huomasin, että patruunoiden alla oli kylkiluu. Sitten koko luuranko.

Toisin kuin suomalaiset, jotka pyrkivät viemään omat vainajansa kotipitäjien multiin, venäläiset veivät kaatuneilta arvoesineet ja hautasivat nämä poteroihin ja kranaattien jättämiin kuoppiin. Skokov oli löytänyt tällaisen hautakuopan.

Kranaattikuopasta löytynyt tuntolevy.

Skokov puhdisti luurankoa huolellisesti ja etsi esineitä, jotka voisivat kertoa vainajan henkilöllisyydestä ja siitä, milloin tämä oli kaatunut. Tunteja kului, mutta sitten hänen käsiinsä osui ruosteen peittämä pala metallia. Sen pinnalta erottui kolme numeroa: 218.

Se oli suomalaisen, jatkosodassa taistelleen sotilaan tuntolevy.

Suomessa kentälle jääneiden sotavainajien kotiuttamisesta vastaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys. Se myös selvittää, kuka maastosta löytynyt vainaja voisi olla.

Prosessi etenee niin, että suomalaisvainajan jäänteet luovutetaan Venäjän viranomaisille, jonka jälkeen ne kootaan kesäkausittain Viipuriin Pietari-Paavalin kirkon suojiin.

Kotiuttamistilaisuudet järjestetään lokakuussa. Jäänteet sijoitetaan pieniin valkoisiin numeroituihin arkkuihin, jotka Viipurin tulliviranomaiset sinetöivät.

Lyhyen muistotilaisuuden jälkeen arkut lähtevät matkalle kohti Helsinkiä, jossa ne viedään vaalimisyhdistyksen tiloihin odottamaan seuraavaa, kriittisen tärkeää vaihetta.

Vilho Ronkaisen arkun päälle oli laskettu merivoimien baretti.

Vilho Ronkaisen hauta Hietaniemen sankarihautausmaalla hautajaisten päätyttyä 6.4.2023.

Jotta vainajan henkilöllisyydestä saadaan varmuus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tekee dna-testin. Sitä varten Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys tekee sukuselvityksen vainajan elossa olevien lähisukulaisten löytämiseksi, ottaa yhteyttä omaisiin ja kysyy näiden halukkuutta tunnistamisprosessiin.

Kun tutkimustulos valmistuu, THL lähettää lausunnon Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykselle, joka taas ottaa yhteyttä omaisiin.

Jos vainajan tunnistus onnistui, yhdistys toimittaa arkun omaisille, jotka saavat haudata vainajan omien toiveittensa mukaisesti. Tunnistamatta jääneet vainajat lasketaan lepoon Lappeenrannan sankarihautausmaalle.

Sari Hellberg on Vilho Ronkaisen lapsenlapsi.

Sari Hellberg kertoo, että Vilho Ron­kainen oli dna-näytteen antajan eno. Hän muistaa ainoas­taan, että lapsille kerrot­tiin Vilhon lähte­neen merille.

– Vilhon äiti jaksoi uskoa viimei­seen asti, että poika palaa vielä kotiin, Hell­berg sanoo.

Tammi­kuussa 2023, 78 vuotta Vilhon katoa­misen jälkeen, hän palasi viimein. THL kertoi tunnista­neensa Teikar­saaresta pari vuotta aiem­min löytyneen vainajan.

Tiedon saa­tuaan Hellberg kertoo käy­neensä läpi kaikki mahdol­liset tunteet. Hän katsoi kirja­hyllyssään olevaa Vilhon kuvaa ja lausui muutaman sanan.

– Sinut on löydetty ja nyt pääset kotimaan multiin.

Vilho Ronkainen haudattiin Hietaniemen sankarihautausmaalle sotilaallisin kunnianosoituksin syntymäpäivänään 6. huhtikuuta. Omaisten lisäksi hautajaisiin osallistui Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:n, Puolustusvoimien, Rannikkojääkärikillan, Sotaveteraaniliiton ja Säkkijärvi-säätiön edustajia. Tätä juttua varten on haastateltu myös Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtajaa Pertti Suomista.