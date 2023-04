Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

IS-kysely: Enemmistö haluaa lisää työ­­peräistä maahan­muuttoa

Enemmistö eli 52 prosenttia suomalaisista haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa, käy ilmi Ilta-Sanomien Taloustutkimuksella teettämän kyselyn tuloksista.

28 prosenttia pitäisi työperäisen maahanmuuton nykyisellä tasolla. 13 prosenttia suomalaisista vähentäisi työperäistä maahanmuuttoa. Kuusi prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Puoluekannan mukaan tarkasteltuna perussuomalaisten kannattajat erottuvat selvästi muiden puolueiden kannattajista.

Perussuomalaisten kannattajista 43 prosenttia vähentäisi työperäistä maahanmuuttoa ja 39 prosenttia pitäisi tason nykyisellään. Vain 11 prosenttia perussuomalaisten kannattajista lisäisi työperäistä maahanmuuttoa.

Toiseksi nihkeimmin työperäisen maahanmuuton lisäämiseen suhtautuvat kristillisdemokraattien kannattajat, joista 35 prosenttia lisäisi työperäistä maahanmuuttoa.

Kokoomuksen, Sdp:n, keskustan, vasemmistoliiton, vihreiden ja Rkp:n kannattajista selvä enemmistö kannattaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä.

Brittilehdet: Ukrainassa on asiakirjavuodon mukaan joitain länsimaisten erikoisjoukkojen jäseniä - ei ole selvää, mitä he tekevät ja missä

Ukrainassa toimii useiden länsimaiden erikoisjoukkojen jäseniä, kertoivat tiistaina useat brittimediat, mukaan lukien BBC sekä Guardian-lehti.

Asia ilmenee medioiden mukaan yhdestä Yhdysvaltojen "huippusalaiseksi" luokittelemasta asiakirjasta, joka on vuotanut julkisuuteen laajimmassa tietovuodossa vuosiin.

Asiakirjan mukaan paikan päällä on 50 erikoisjoukkojen jäsentä Britanniasta, 17 Latviasta, 15 Ranskasta, 14 Yhdysvalloista sekä yksi Hollannista. Lukumäärät ovat pieniä, eikä asiakirjasta ilmene sitä, missä päin Ukrainaa joukot ovat tai mitä ne tekevät Ukrainassa.

NBC: Asiakirjat vihjaavat Ukrainan järjestelleen iskuja Venäjälle ja Valko-Venäjälle

Osa vuodetuista, salaisiksi merkityistä asiakirjoista vaikuttaa vihjaavan, että Ukraina järjesteli iskuja Valko-Venäjälle ja Venäjälle. Asiasta kertoo NBC News.

Ukraina järjesti asiakirjojen mukaan iskuja sekä lentotukikohtaan Minskin ulkopuolella että kaasulaitokseen moskovalaisessa lähiössä. Molemmat kohteet kärsivät pieniä vaurioita.

Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) arvion mukaan, heidän agenttinsa Valko-Venäjällä eivät totelleet käskyjä ja hyökkäsivät valvontalentokonetta vastaan helmikuun lopussa. Iskussa käytettiin asiakirjojen mukaan lennokkia ja sen aiheuttamat vahingot jäivät pieniksi.

Lämpötila voi kohota torstaina jo 17 asteeseen

Kevään lämpöennätys rikottiin tiistaina Salossa, kun elohopea kohosi päivän aikana 15,1 asteeseen. Myös Porissa mitattiin 14,6 astetta ja Turussa sekä Raumalla 14,3 astetta.

Keskiviikkona lämpötila on kohoamassa etelässä ja varsinkin Lounais-Suomessa entisestään, arvioi Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala. Hänen mukaansa 15, 16 astetta ovat mahdollisia, ja lämpötila voi nousta jopa 17 asteeseen.

Etelässä ja lännessä on yleisesti 10–16 astetta lämmintä. Samaan aikaan maan itä- ja pohjoisosissa ilmamassa on hieman viileämpää. Idässä mennään kymmenen asteen molemmin puolin, Lapissa haarukka on kaikkea yhden ja kymmenen asteen väliltä.

Kovimmat lämpötilat sijoittuvat Turku–Pori–Kouvola -akselille. Aivan etelärannikolla lämpötila voi olla hieman viileämpää sumupilvien vuoksi. Myös kuurosateet voivat haitata lämmöstä nautiskelua Lounais-Suomessa.

Myanmarissa kymmeniä kuollut ilmaiskussa

Kaakkois-Aasiassa Myanmarissa kymmeniä ihmisiä kuoli tiistaina maan keskiosaan tehdyissä ilmaiskussa, kertovat paikallismediat sekä uutistoimisto AFP:n tavoittama silminnäkijä.

Aikaisin tiistaiaamuna Kanbalun kylässä tapahtuneen iskun uhrien määrä on vielä epäselvä. Paikallismediat puhuvat ainakin 50 kuolleesta ja kymmenistä haavoittuneista.

Yhdistyneet kansakunnat ei ole vahvistanut lukua, mutta on sanonut useiden ihmisten menettäneen henkensä. YK on tuominnut Myanmarin asevoimien tekemän iskun.

Myanmarissa tehtiin sotilasvallankaappaus runsaat kaksi vuotta sitten.

Maanteillä siirrytään porrastetusti kesänopeuksiin tästä päivästä alkaen

Suomen teillä aletaan tänään siirtyä kesänopeuksiin.

Väyläviraston mukaan kesänopeuksiin siirtyminen on mahdollista tästä päivästä alkaen Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskusten alueella.

Viikon kuluttua eli keskiviikkona 19. huhtikuuta kesänopeuksiin siirtyminen alkaa Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ely-keskusten alueiden maanteillä. Kukin ely-keskus päättää kesänopeuksiin siirtymisen tarkemman ajankohdan paikallisten sää- ja keliolosuhteiden mukaan.