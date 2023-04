Korkeat kevätlämpötilat hellivät eteläistä Suomea vielä torstain ajan.

Kevään lämpöennätys rikottiin tiistaina Salossa, kun elohopea kohosi päivän aikana 15,1 asteeseen. Myös Porissa mitattiin 14,6 astetta ja Turussa sekä Raumalla 14,3 astetta.

Keskiviikkona lämpötila on kohoamassa etelässä ja varsinkin Lounais-Suomessa entisestään, arvioi Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

– Semmoiset 15, 16 astetta voi etelässä ja lännessä, varsinkin lounaassa olla mahdollisia. Voi mennä jopa sinne 17 asteen puolelle, mutta sen näkee sitten huomenna.

Lue lisää: Kevään lämpö­ennätys rikki!

Etelässä ja lännessä on huomenna yleisesti 10–16 astetta lämmintä. Samaan aikaan maan itä- ja pohjoisosissa ilmamassa on hieman viileämpää. Idässä mennään kymmenen asteen molemmin puolin, Lapissa haarukka on kaikkea yhden ja kymmenen asteen väliltä.

Kovimmat lämpötilat sijoittuvat huomisen aikana Turku–Pori–Kouvola -akselille. Aivan etelärannikolla lämpötila voi olla hieman viileämpää sumupilvien vuoksi. Myös kuurosateet voivat haitata lämmöstä nautiskelua Lounais-Suomessa.

– Alueilla, joilla aurinko paistaa, ollaan 15 asteen molemmin puolin. Alueilla, jonne tuo sumupilvi rannikolla tulee, voidaan jäädä alle 10 asteen.

Suomen luonto alkaa heräilemään talven horroksesta.

Ilmatieteenlaitoksen päivystävän meteorologin Pinja Rauhamäen mukaan myös Ilmatieteenlaitoksen sääkartoissa lämpöasteet vilkkuvat Etelä-Suomessa kuudessatoista.

– Mutta tuonne lounaaseen on myöskin tiedossa jonkinlaisia sadekuuroja. Myöskin ukkosen mahdollisuus on olemassa, joskin se on aika pieni, Rauhamäki sanoo.

Jos ukkoset iskevät, olisivat kyseessä tämän vuoden ensimmäiset ukkoset Suomessa.

Torstaina ennätyslämmöille heitetään hyvästit, mutta talvitakkeja ei vielä tarvitse alkaa ainakaan etelässä kaivelemaan takaisin käyttöön.

– Etelä- ja Länsi-Suomessa viidestä kymmeneen astetta, Itä- ja Pohjois-Suomessa kahdesta kuuteen astetta, Forecan Latvala luettelee.

Torstaista on odotettavissa hieman pilvisempi ja tuulisempi päivä, mikä vaikuttaa lämpötilojen lievään laskuun. Ilmatieteenlaitoksen Rauhamäen mukaan eteläisempää Suomea lukuun ottamatta muu maa on taas melko poutainen, mutta lämpötilat eivät tästä huolimatta kohoa.

Perjantaina sää jatkuu torstain kaltaisena, mutta hieman lämpimänä. Pahin pilvisyys on väistymässä.

– Mutta näillä näkymin ei päästä lähellekään tuota keskiviikkoa, Forecan Latvala arvioi.