Kuuntele päivän tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Maria Ohisalo jättää vihreiden puheenjohtajuuden

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ei tavoittele jatkokautta tehtävässä. Ohisalo sanoo ajattelevansa, että puolueelle on eduksi, että uutta nousua alkaa tavoitella uusi puoluejohto.

Ohisalo ilmoitti eduskuntavaalitappion jälkeen kertovansa aikeistaan pääsiäisen jälkeen. Vihreät menetti eduskuntavaaleissa seitsemän edustajanpaikkaa ja puolueelle jäi 13 kansanedustajaa.

Vihreiden uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri valitaan puoluekokouksessa, joka järjestetään Seinäjoella 10.–11. kesäkuuta.

Pekka Haavisto jatkaa ykkösenä IS:n presidenttikyselyssä

IS:n presidenttikyselyssä ykkösenä jatkaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Haavistoa voisi kuvitella äänestävänsä 52 prosenttia vastanneista. Nousua edellisestä, tammi–helmikuun vaihteessa tehdystä kyselystä on neljä prosenttiyksikköä.

Toiselle sijalle kyselyssä yltää Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk) 39 prosentilla. Hänen kannatuksensa on tullut alas yhden prosenttiyksikön verran.

Kolmanneksi suosituin kyselyssä oli Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Häntä voisi kuvitella äänestävänsä 35 prosenttia vastaajista, kun luku viimeksi oli 36. Aaltola on sanonut, ettei hän ole asettumassa ehdolle presidentinvaaleissa.

Taiwanin lähistöllä edelleen runsaasti kiinalaisia sota-aluksia, vaikka sotaharjoitusten kerrottiin jo päättyneen

Taiwanin puolustusministeriön mukaan saarta ympäröivillä vesillä on edelleen kiinalaisia sota-aluksia ja lentokoneita, vaikka Kiina kertoi jo eilen sotaharjoitusten alueella päättyneen.

Kiinan sotaharjoitukset olivat vastaus Taiwanin presidentin Tsai Ing-wenin ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Kevin McCarthyn tapaamiseen viime viikolla. Tsai poikkesi tapaamassa McCarthya paluumatkallaan Etelä-Amerikasta.

Kiinan mukaan Taiwan on sen kapinallinen maakunta, joka palautetaan emämaan yhteyteen tarvittaessa sotilasvoimin.

ISW: Kreml jatkaa Wagner-johtajan vastaisia toimiaan

Venäjän ulkoministeriö vastasi avoimesti Wagner-palkkasotilasryhmän johtajan "Putinin kokkina" tunnetun Jevgeni Prigozhinin esittämään kritiikkiin ensimmäisenä Venäjän hallinnon instituutiona. Näin arvioi yhdysvaltalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo.

Prigozhin arvosteli ulkoministeriön työskentelyä Afrikassa, mikä johtaa hänen mukaansa Wagner-joukkojen ”valtaviin vaikeuksiin”. Ministeriö vastasi, että se on valmis tekemään yhteistyötä venäläisten yhtiöiden kanssa ulkomailla.

Ulkoministeriö ja muut hallinnon instituutiot ovat ISW:n mukaan pyrkimässä estämään Prigožinia saamaan julkista tai poliittista tukea. Esimerkiksi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on epäsuorasti syyttänyt Prigozhinia siitä, että hän on tarkoituksenomaisesti tuonut julki Wagnerin ja puolustusministeriön välisiä riitoja.