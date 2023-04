Kuuntele aamun tärkeimmät uutiset

Tärkeimmät uutiset helposti äänimuodossa.

Pekka Haavisto jatkaa ykkösenä IS:n presidenttikyselyssä

Is:n presidenttikyselyssä ykkösenä jatkaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Haavistoa voisi kuvitella äänestävänsä 52 prosenttia vastanneista. Nousua edellisestä, tammi–helmikuun vaihteessa tehdystä kyselystä on neljä prosenttiyksikköä.

Toiselle sijalle kyselyssä yltää Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk) 39 prosentilla. Hänen kannatuksensa on tullut alas yhden prosenttiyksikön verran.

Kolmanneksi suosituin kyselyssä oli Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Häntä voisi kuvitella äänestävänsä 35 prosenttia vastaajista, kun luku viimeksi oli 36. Aaltola on sanonut, ettei hän ole asettumassa ehdolle presidentinvaaleissa.

Ohisalo kertoo todennäköisesti aikeistaan vihreiden johdossa

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo pitää tänään tiedotustilaisuuden. Todennäköisesti hän kertoo eduskunnan valtiosalissa järjestettävässä tiedotustilaisuudessa jatkoaikeistaan vihreiden puheenjohtajana.

Ohisalo on aiemmin sanonut kertovansa aikeistaan pääsiäisen jälkeen.

Eduskunnassa tänään myös kokoomuksen, keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton ryhmät järjestäytyvät. Ryhmille valitaan tällöin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Lisäksi kansanedustajien valtakirjat tarkastetaan tänään.

Yhdysvallat vaatii Venäjää vapauttamaan vakoilusta syytetyn amerikkalaistoimittajan

Yhdysvallat vaatii Venäjää vapauttamaan välittömästi vakoilusta syytetyn amerikkalaisen toimittajan Evan Gershkovichin.

Ulkoministeri Antony Blinkenin mukaan Gershkovich on kiinniotettu väärin perustein, kertoo ulkoministeriön tiedottaja Vedant Patel.

Journalismi ei ole rikos, Patel sanoo tiedotteessa. Hän lisää, että Yhdysvallat tuomitsee Kremlin jatkuvan riippumattomien toimijoiden tukahduttamisen Venäjällä ja sen jatkuvan sodan totuutta vastaan.

Gershkovich pidätettiin maaliskuun lopulla.

Venäläiset uutistoimistot kertoivat perjantaina, että Gershkovichia syytetään vakoilusta. Gershkovich on kiistänyt vakoilusyytteet.

The Washington Post: Egyptin presidentti määräsi kymmenientuhansien rakettien valmistamisen ja siirron Venäjälle

Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi määräsi alaisiaan valmistamaan jopa 40 000 rakettia ja lähettämään ne salassa Venäjälle, The Washington Post kertoo vuodetuissa, salaisiksi merkityissä asiakirjoissa oleviin tietoihin perustuen.

Osa asiakirjoista vaikuttaa paljastavan, että al-Sisi keskusteli Egyptin asevoimien korkea-arvoisten upseerien kanssa suunnitelmista. Rakettien lisäksi keskusteluissa käytiin läpi mahdollisuuksia viedä Venäjälle tykistönammuksia ja ruutia. Asiakirjojen mukaan al-Sisi ohjeisti, että rakettien valmistus ja vienti pidetään salassa ”jotta ongelmilta lännen kanssa vältytään”.

Egypti on yksi suurimmista Yhdysvalloista tulevan aseavun saajista. Esimerkiksi The New York Times arvioi viime vuonna, että Egypti saa vuosittain tyypillisesti noin 1,3 miljardin dollarin edestä apua. Tämän lisäksi Egypti ostaa miljardien dollarien arvosta aseita ja asetarvikkeita Yhdysvalloista.

Egyptin ulkoministeriö korosti vastauksessaan The Washington Postille, että maa jatkaa valitsemallaan linjallaan, minkä mukaan se ”ei valitse puoliaan tässä kriisissä ja on sitoutunut ylläpitämään yhtenäiset etäisyydet molempien puolien kanssa”. Egypti on kuitenkin ministeriön tiedottajan mukaan sitoutunut sekä kansainväliseen oikeuteen että YK:n peruskirjaan.

Hotelli Savonsolmun tulipalo on saatu sammutettua

Pieksämäellä palaneen suljetun hotelli Savonsolmun sammutustyöt on pääosin lopetettu, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos.

Rakennuksen jälkisammutus jatkuu vielä aamuun asti.

Tulipalosta ei enää leviä vaarallista savua ympäristöön, mutta pelastuslaitos kehottaa välttämään liikkumista hotellin läheisyydessä.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta hotellissa puoli kuuden aikaan iltapäivällä. Syttymissyystä ei pelastuslaitoksen mukaan vielä ole tietoa.