Kyse on kertavuodosta.

Äänekoskella Metsä Fibren tehtaan alueella on tapahtunut öljyvahinko, jossa arviolta noin 5 000 litraa dieselöljyä on valunut maahan, kerrotaan Keski-Suomen pelastuslaitokselta STT:lle.

Päivystävän palomestarin mukaan kyse on kertavuodosta. Tällä hetkellä vielä selvitetään, miten laajalle vuoto on levinnyt. Maahan valuneen öljyn kerääminen talteen on aloitettu.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen öljyvuodosta puoli kahdeksan aikaan illalla. Toistaiseksi ei tiedetä tarkkaan, mistä vuoto on lähtenyt.

Pelastuslaitoksen toimien ennakoidaan kestävän ainakin puoleenyöhön asti.