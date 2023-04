IL: Matti Saarelaisen sisäministeriölle antama selvitys lahjusjutusta on kadonnut arkistoista

Selvitys on kadonnut sekä nykyisen Maahanmuuttoviraston että sisäministeriön arkistoista.

Arkistoista on kadonnut Ulkomaalaisviraston (uvi) entisen johtajan Matti Saarelaisen antama selvitys, joka liittyi viraston lahjusjuttuun. Asiasta kertoi Iltalehti.

Saarelainen antoi selvityksen vuonna 2003. Selvitys on kadonnut sekä nykyisen Maahanmuuttoviraston että sisäministeriön arkistosta eli se on kadonnut sekä lähettäjän että vastaanottajan arkistoista. Arkistoissa on tallessa muut selvityksen asiakirjat.

Vuonna 2004 Saarelainen joutui lähtemään Ulkomaalaisviraston johtajan tehtävästä luottamuspulan takia. Lähtemisen taustalla oli se, että Saarelaisen ylentämä osastosihteeri sai rikostuomion lahjusten ottamisesta. Saarelainen joutui lähtemään, sillä silloinen sisäministeri Kari Rajamäki (sd) vaati hänen eroaan.

Osastosihteeri otti rahaa vastaan, jotta hän vaikuttaisi ulkomaalaisten asioiden käsittelyyn. Nainen jäi kiinni vuonna 2003, ja hänet tuomittiin lainvoimaisesti vuonna 2006. Hän menetti virkansa.

Nainen on korkea-arvoisen turvallisuusalan virkamiehen Herman Simmin sisarpuoli. Simm tuomittiin Virossa Venäjälle vakoilusta. Naista ei ole epäilty vakoilusta, mutta nainen on muuttanut nimensä ja oleskelee luultavasti Lähi-Idässä. Eräällä naisen lahjonnasta epäillyllä miehellä voi olla yrityskytkös Venäjän tiedustelupalveluihin.

Saarelaisella on myös mahdollisesti ollut osuus Gennadi Timtshenkon kansallisuushakemuksen käsittelyssä. Timtshenko on ollut osa Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriä. 1990-luvun alussa Timtshenko sai Suomen kansalaisuuden.

Saarelainen siirtyi Ulkomaalaisviraston jälkeen töihin suojelupoliisiin. Myöhemmin Saarelainen työskenteli Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen (HybridCoE) johdossa. Vuonna 2019 Saarelainen lähti Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta, ja hän palasi uudelleen suojelupoliisiin virkavapaalta.

STT:n tietojen mukaan Saarelaisen lähdön syynä oli seksuaalinen häirintä henkilökuntaa kohtaan.

Suojelupoliisissa Saarelaisen virkanimike muuttui osastopäälliköstä erityisasiantuntijaksi. Hän toimi tehtävässä, kunnes hän siirtyi eläkkeelle syksyllä 2022.