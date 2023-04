Tällainen on alkavan viikon sää – edessä märkä käänne

Lämpötila voi yltää jopa 15 asteeseen keskiviikkona.

Ensi yönä luvassa on pakkasia, mutta aurinkoinen sää jatkuu taas pääsiäismaanantaina. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan pilvistä on Länsi-Suomessa ja maan keskivaiheilla. Muualla maassa on aurinkoista.

Etelä-Suomessa päivälämpötila on 10–13 asteen välillä. Pohjois-Suomessa lämpötila on 10 asteen alapuolella. Kylmintä on Pohjois-Lapissa, jossa lämpötila on 5 astetta.

Maanantai-iltana Länsi-Suomeen saapuu pilvilautta, joka laajenee tiistain aikana maan etelä- ja keskiosiin.

Tiistaina sateita voi tulla Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa on aurinkoista.

Tiistain päivälämpötila pysyy lähes samana kuin maanantaina. Etelä-Suomessa lämpötila on yli 10 astetta, ja Pohjois-Suomessa lämpötila on noin 5 astetta.

On mahdollista, että keskiviikkona säähän tulee käänne. Koskelan mukaan ennuste on kuitenkin vielä epävarma. Keskiviikkona korkeapaine saattaa vähitellen väistyä Itä-Suomeen ja samalla lännestä saapuu matalapaine. Suomi jää siis korkea- ja matalapaineen välitilaan.

– Nyt näyttää siltä, että keskiviikkona tulisi sadekuuroja Länsi-Suomessa.

Lämpötila voi yltää jopa 15 asteeseen Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, sillä Lounais-Suomeen virtaa lämmintä ilmaa.

– Aurinko pääsee lämmittämään kuurojen lomassa.

Muualla Suomessa pilvisyys vaihtelee. Joillain alueilla on poutaista.

Lapissa lämpötila viilenee. Pohjois-Lapin päivälämpötila voi olla 0 astetta.

Keskiviikkona yöpakkasia on lähes koko Suomessa. Yöllä lämpötila pysyy plussan puolella pilvisillä alueilla, joita on ainakin Lounais-Suomessa.

Koskelan mukaan yöpakkaset jatkuvat vielä viikon edetessä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla yölämpötila on plussan puolella.

Loppuviikon sää on selkeä ja poutainen Forecan blogin mukaan. Maan etelä- ja länsiosaan ennustetaan sateita. Jos sää on pilvinen ja sateinen, päivälämpötila on 5-10 astetta. Jos sää on aurinkoinen, lämpötila kohoaa noin 10 asteeseen. Tuulisuus lisääntyy Suomen etelä- ja keskiosassa.

Itä- ja Pohjois-Suomessa sää on selkeää ja poutaista. Päivälämpötila on muutamassa plusasteessa.