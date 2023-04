Suvi Kerttulan kolumni: Kun bussikuski kehun sai

Arjessa on harvemmin aikaa pysähtyä kuuntelemaan. On olevinaan kiire. Ei ehdi kohdata toista ihmistä, Suvi Kerttula kirjoittaa.

Hiljattain sain idean. Päätin kehua jokaista työntekijää asiakaspalvelutilanteessa. Linja-autonkuljettajia, kaupankassoja, siivoojia. Ihan kaikkia.

Sanoin aina kohdatessamme: Teet tärkeää työtä! Halusin kokeilla positiivisuuden voimaa.

Jotkut hätkähtivät ensin. Mutta kaikki sulivat lopulta hymyyn. Erosimme iloisina. Sain itsekin hyvän mielen. Kuulin että asiakkaalta saa harvoin kehuja. Valittaminen on yleisempää. Suomalainen avaa yleensä suunsa vasta kun jokin on mennyt pieleen.

VR:n lakko avasi silmäni. Jokainen ratas ja pala tässä yhteiskunnassa pitää olla kunnossa, että kaikki toimii. Tajusin konkreettisesti, miten tärkeää työtä veturinkuljettajat ja linja-autonkuljettajat tekevät. He vievät meidät kotiin.

VR:n lakon aikana odotin illan pimeydessä korvaavaa bussia Punkaharjun Luston asemalla. Minulla ei ole ajokorttia. Olisin jäänyt siihen, jos bussi ei olisi tullut. Kiittelin kuljettajaa. Kerroin että hän tekee tärkeää työtä. Hän ilahtui, mutta oli samaa mieltä.

Sillä on todella iso merkitys, että itse myös arvostaa sitä työtä, mitä tekee.

Milloin olet viimeksi kehunut jotakuta? Kokeilepa.

Tuona maaliskuisena iltana aloimme linja-autonkuljettajan kanssa spontaanisti jutella. Hän oli tavallinen perheenisä, myöskin matkalla kotiin. Työvuoron jälkeen hän aikoi saunoa. Siinä hetkessä kiteytyy suomalainen onni.

” Mies kertoi käyneensä katsomassa veljeään sairaalassa. Veli ei enää palaisi kotiin. Asunto oli tyhjennettävä pian.

Meitä matkustajia oli vain kaksi. Rupattelu on tarttuvaa. Hänkin alkoi jutella. Mies kertoi käyneensä katsomassa veljeään sairaalassa. Veli ei enää palaisi kotiin. Asunto oli tyhjennettävä pian.

Jokaisella meistä on tarina, mietin. Arjessa on harvemmin aikaa pysähtyä kuuntelemaan. On olevinaan kiire. Ei ehdi kohdata toista ihmistä. Ei edes niitä läheisiä.

Usein jo muutama sana riittäisi. Olet ajatuksissani. Teet tärkeää työtä. Kiitos että tulit.

Tänä viikonloppuna vietetään pääsiäistä, kirkkovuoden tärkeintä juhlaa, Jeesuksen ylösnousemuksen kunniaksi. Pääsiäinen on myös kohtaamisten aikaa. Koko perhe on taas koolla, ehkä isovanhemmatkin ja vanhat isotädit ja isosedät. Syödään yhdessä suklaamunia ja muita herkkuja. Vaihdetaan kuulumisia.

Nykyään juhlapyhät ovat maallistuneet, mutta monet pääsiäisperinteet ovat pysyneet samoina. Kokoonnutaan yhdessä syömään saman pöydän ääreen.

Lapsena aikuisten puheenaiheet pitkästyttivät. En olisi jaksanut kuunnella. Nyt ymmärrän niiden hetkien arvon. Sukupolvet kohtasivat.

Pääsiäisenä kannattaa muistaa myös ne pienet sanat, muuallakin kuin kaupan kassalla.

Pienet sanat ovat tärkeitä. Vaikka vituttaisi kuin pientä eläintä, voi silti sanoa: Kiitos. Ole hyvä. Olet rakas. Oletpa nähnyt paljon vaivaa. Ihanaa ruokaa. Onpa kiva olla täällä!