Suomen Nato-asiakirjasta paljastui huomiota herättävä vesileima

Nato-liittymisasiakirjan paperi valmistettiin Tervakoskella vuonna 1989.

Ulkoministeri Pekka Haaviston allekirjoittama Nato-liittymisasiakirjan paperi on Tervakoskella sijaitsevan Tervakoski Oy:n valmistama. Haavisto allekirjoitti asiakirjan tiistaina Brysselissä.

Asiasta kertoivat ensin Janakkalan Sanomat ja Iltalehti.

Asiakirja on käsityönä tehtyä paperia. Vuonna 1818 perustetun Tervakoski Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Saarinen kertoo, että yrityksessä paperia valmistetaan koneiden lisäksi myös käsin.

Saarisen mukaan kyseessä on erikoispaperi, joka poikkeaa tavallisesta koneella tehdystä paperista.

– Paperi on hyvin pehmeä ja huokonen. Sen huomaa, kun sen pitää kädessä, että se ei ole tavallista kirjoituspaperia.

Asiakirjassa on liittymistekstin alla Haaviston allekirjoitus. Sen alla on ulkoministeriön sinetti.

– Valmistettaessa vesileima on laitettu paperiin. Ulkoministeriön sinetin yläpuolella ja osittain takana on Suomen vaakunaleijonan vesileima. Se on meiltä peräisin, Saarinen kertoo.

Paperissa lukee Tervakoski handmade 1989.

Tervakoski Oy:n toimitusjohtajasta tuntui huikealta, että Tervakosken paperia käytettiin historiallisessa tapahtumassa.

Tervakoski Oy:ssä ei tiedetty, että yhtiön paperia tultaisiin käyttämään asiakirjassa.

– Se tuli mukavana yllätyksenä meillekin, kun nähtiin se kuva. Ihmiset rupesivat ottamaan meihin yhteyttä, että Tervakoski-leima näkyy paperissa.

Yrityksessä ei tiedetä, miksi heidän paperiaan käytettiin Nato-asiakirjaan.

– Heillä on säilössä meiltä toimitettua käsin tehtyä paperia erilaisiin tilanteisiin. Mukavasti ovat tässä tapauksessa päätyneet käyttämään Tervakosken paperia. Olisi mukava tietää, mikä valinnan taustalla on ollut. Me voimme tietysti vain arvailla.

Saarisesta tuntui hyvältä, että Tervakosken paperia käytettiin historiallisessa tapahtumassa.

– Kyllä se tuntui huikealta. Meillä tietenkin yrityksessä kovasti keskusteltiin ihmisten kanssa, ja kaikki olivat hyvin mielissään.

– Onhan tämä ihan poikkeuksellinen tapaus meille Tervakoskella ja kenelle tahansa Suomessa.

Yritys tekee käsin tehtyjä tuotteita muutaman kerran vuodessa. Tervakoski Oy tekee myös muita paperituotteita, kuten leivinpaperia.