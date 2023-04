Vakava turma Ylläksellä: Tajuton laskija löytyi keskeltä rinnettä

Lähes samana aikaan tapahtui toinenkin turma, johon myös hälytettiin ambulanssi. Hiihtokeskukset täynnä pääsiäisenviettäjiä.

Ylläksen hiihtokeskuksessa tapahtui vakava lasketteluturma puolen päivän aikaan pitkänäperjantaina.

– Laskija löydettiin tajuttomana rinteestä, kertoo Ylläs Ski Oy:n rinnetoimenjohtaja Tuomo Poukkanen.

Turmalla ei ollut varhaisesta ajankohdasta johtuen silminnäkijöitä. Se tapahtui Haipakka-nimisessä rinteessä, joka on niin sanottu punainen rinne oli toiseksi vaativin. Musta on vielä vaativampi.

Poukkanen luonnehtii rinnettä vauhdikkaaksi.

Haipakan pituus on 1,4 kilometriä, ja tajuton henkilö – aikuinen mies – löytyi kohdasta, josta oli matkaa alas noin 400 metriä.

Hän ei ollut laskenut ulos väylältä.

Poukkanen pitää todennäköisimpänä syynä turmalle ”kaatumista syystä tai toisesta”, minkä seurauksena laskijan pää olisi osunut rinteeseen.

– Sinne oli tullut paikalle sivullinen, joka oli sattumalta ammatiltaan lääkäri, joten ammattiapua oli heti tarjolla ja pian siellä oli myös meidän oma ensiapuryhmä, Poukkanen kertoo.

Ambulanssin saapumiseen meni ”ehkä puolisen tuntia”. Tilanteesta riippuen Ambulanssit saapuvat Ylläkselle joko lännestä Kolarin, idästä Kittilän tai pohjoisesta Muonion suunnasta.

Ajallisesti lähes päällekkäin vakavan turman kanssa Ylläs Skin rinteissä tapahtui Poukkasen mukaan myös toinen, lievempi turma, jossa tosin siinäkin tarvittiin ambulanssia.

Poukkanen ei tiedä toisen turman yksityiskohtia, mutta arvelee kyseessä olleen tavanomaisempi tapaus, kuten murtuma.

Ylläksellä lomaillut IS:n lukija kertoo kuulleensa silminnäkijältä jopa kolmen ambulanssin käyneen pitkänäperjantaina Ylläksen ravintolan piha-alueella hakemassa rinnepotilaita.

Poukkonen tietää vain kahdesta hälytyksestä. Periaatteessa yhtä tehtävää kohden on voinut olla kaksikin autoa.

– Ja kun lähdettiin (iltapäivällä) Ylläsjärvelle tulemaan takaisin, niin tuli taas ambulanssi vastaan pillit soiden, IS:n lukija kertoo.

Hän ei tiedä, mihin tai mistä se oli matkalla.

Ylläs Ski Oy toimii Äkäslompolon puolella Yllästunturia. Toisella puolella tunturia Ylläsjärvellä toimii Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy.

Sen toimitusjohtaja Mikko Virranniemi kertoo, ettei ainakaan hänen tietoonsa ole pitkältäperjantailta tullut ambulanssihoitoa vaatineita turmia.

– Uskoisin että olisi tullut, jos olisi ollut jotain.

IS:n lukijan mukaan Ylläs Skin rinteissä oli pitkänäperjantaina ”valtavasti porukkaa” ja pitkät jonot.

Pääsiäinen on normaalistikin Lapin hiihtokeskusten sesonkiaikaa.

– Se riippuu aina vähän pääsiäisen ajoittumisesta. Tänä vuonna pääsiäisen ajoittui hyvään aikaan, Poukkonen sanoo.

– Viime vuoden pääsiäisenä oli ennätyksellisen paljon kävijöitä, tänä vuonna jäädään vähän siitä.

Viime vuotta selittää koronasulkujen jälkeisen elämän käynnistyminen.

– Mitä enemmän on väkeä, sen suurempi todennäköisyys on, että jotain sattuu. Tietysti kelilläkin on merkitystä, jos on vaikka kovin tuppuraista.

– Nyt on ollut hyvät rinteet pitkäkestoisen korkeapaineen vuoksi.

Ylläs eli Yllästunturi on 718 metriä korkea tunturi Kolarin kunnassa läntisessä Lapissa.

Ylläksen lähellä on kaksi kylää: pohjoispuolella Äkäslompolo ja etelässä Ylläsjärvi. Niitä yhdistää yksitoista kilometriä pitkä tunturin reunaa kulkeva tie.

Oletko Lapissa pääsiäistä viettämässä? Näitkö jotain kiinnostavaa tai jumituitko pitkään hissijonoon? Lähetä kuva tai video IS:n WhatsAppiin numeroon 040 6609019.