Pääsiäisen sää on poutainen lähes koko maassa

Pääsiäisen jälkeen lämpötila voi nousta jopa 15 asteeseen Etelä-Suomessa.

Pääsiäistä vietetään aurinkoisessa säässä.

Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan pitkäperjantaina lämpimintä on ollut Lounais-Suomessa, jossa lämpötila on kohonnut 12 asteeseen. Muualla maassa lämpötila on ollut 5–10 asteen välillä. Jopa Etelä-Lapissa mitattiin 10 astetta.

Sää on ollut poutainen lähes koko maassa.

– Lappiin on leviämässä illan kuluessa räntä- ja lumisateita. Ne liikkuvat Lapin yli illan ja yön kuluessa.

Lauantaina luvassa on poutaa ja pilvisyyttä. Lämpimintä on Etelä-Suomessa, jossa lämpötila on noin 10 astetta. Tuuli on heikkoa.

– Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän.

Sunnuntaina eli ensimmäisenä pääsiäispäivänä sää jatkuu poutaisena lähes koko maassa. Lämpötila on päivällä 5–10 asteen välillä. Lämpimintä on Etelä- ja Keski-Suomessa. Kylmintä ja pilvisintä on Pohjois-Lapissa, jossa lämpötila on 2–5 asteen välillä.

– Öisin on kuitenkin pakkasta ja päivisin lämpötila kohoaa.

Aurinkoinen sää jatkuu maanantaina eli toisena pääsiäispäivänä.

– Sateita ei ole edelleenkään luvassa. Sää on yleisesti ottaen aurinkoinen ja poutainen koko maassa.

Päivälämpötila on 8–10 asteen välillä lähes koko maassa. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta jopa 12 asteeseen. Etelä-Lapissa ja Oulun korkeudella lämpötila on noin 10 astetta ja Pohjois-Lapissa 2–5 astetta.

Pääsiäisen jälkeen lämmintä ilmaa virtaa etelästä. Pilvisyys lisääntyy maan etelä- ja keskiosassa.

– Pilvisyys on aiempaa runsaampaa, jos vertaa tähän viikonloppuun.

Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta jopa 15 asteeseen aurinkoisilla alueilla. Pilvisimmillä alueilla lämpötila pysyy noin 10 asteessa. Kuurosateiden mahdollisuus kasvaa Etelä- ja Keski-Suomessa.