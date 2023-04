Punavuoren henkirikoksesta epäillään enää vain Miss Helsinki -kilpailijaa

Kolme muuta epäiltyä vapautetaan torstaina, poliisi kertoo.

Helsingin poliisi tutkii edelleen epäiltyä henkirikosta, joka tapahtui Punavuoressa 28. maaliskuuta.

Epäilty puukotus tapahtui illanvietossa yksityisasunnossa. Tapahtumia edelsi jonkinlainen sanaharkka ja käsirysy.

Käräjäoikeus vangitsi tapaukseen liittyen neljä henkilöä perjantaina 31. maaliskuuta. Kolme epäiltyä on vapautettu, ja nyt vangittuna on enää 27-vuotias nainen, eli takavuosien Miss Helsinki -kilpailija.

– Jatkamme tapauksen tutkintaa esimerkiksi kuulustelemalla lisää ja tekemällä teknistä tutkintaa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio tiedotteessa.

Tapauksen syytteen nostamisen määräpäivä on 25. toukokuuta.

IS on uutisoinut aiemmin, että epäillyllä Miss Helsinki -kilpailijalla on muun muassa aiempaa väkivaltarikostaustaa. IS:n selvitysten perusteella naisen elämässä on viime vuosina ollut dramaattisia käänteitä.

Hänellä on takanaan myrskyisä avioliitto itseään huomattavasti vanhemman miehen kanssa. Tällä hetkellä parilla on vireillä avioerohakemus.

Pariskunnalla on myös yhteistä yritystoimintaa. Sosiaalisen median profiilien perusteella he ovat viettäneet matkusteluntäyteistä elämää.