”Vastaa nyt aikuinen ukko puhelimeen” – viestit paljastavat kiristyksen Puotilan ampumisen taustalla

55-vuotiasta miestä syytetään murhasta Helsingin käräjäoikeudessa. Uhrina menehtyi nuorempi jengitaustainen mies, joka on tuttu myös takavuosien Mr. Finland -ehdokkuudestaan.

– Koitappa kerätä miehisyyden rippeet ja siihen vähän rohkeutta päälle et saatais tapaaminen aikaseks.

Muun muassa tällaisen viestin Helsingin Puotilassa henkensä menettänyt 34-vuotias mies lähetti ampujalleen viime vuoden syyskuussa.

Poliisin esitutkinnassa keräämä viestinvaihto avaa päälaelleen kääntynyttä velkasuhdetta ja siihen liittyvää pitkään jatkunutta epäiltyä kiristämistä.

55-vuotias kehonrakentajamies ampui kolmekymppisen jengitaustaisen miehen kadulle keskellä päivää 23. marraskuuta 2022. Syyttäjän mukaan United Brotherhood -rikollisjengiin kytköksissä ollut uhri oli kiristänyt kehonrakentajaa jo pidemmän aikaa yhdessä toisen miehen kanssa.

Surmateon ja kiristyksen epäillään siis kytkeytyvän toisiinsa.

IS on jo aiemmin uutisoinut, että murhasyytetty on niittänyt mainetta kehonrakentajana ja rakennusalan yrittäjänä. Uhri puolestaan tuli takavuosina tunnetuksi Mr. Finland -ehdokkuudestaan ja velanperinnästä.

Vasemmalla syytetty Helsingin käräjäoikeudessa 5. huhtikuuta 2023.

Murhasta syytetty kehonrakentajamies kertoi lainanneensa uhrille 11 500 euroa rahaa useita vuosia sitten. Hän oli kertomansa mukaan tutustunut uhriin aikoinaan portsarina toimiessaan.

Uhri oli rahojen lainaamisen aikaan vapautunut vankilasta ja tarvitsi varoja niin sanotusti alkuun pääsemiseksi. Poliisin kuulusteluissa kehonrakentajamies kertoi, ettei rahojen takaisinmaksusta tai koroista ollut mitään puhetta vielä tässä vaiheessa.

” Murhasta syytetty kehonrakentajamies kertoi lainanneensa uhrille 11 500 euroa rahaa useita vuosia sitten.

Rahat lainannut uhri joutui lopulta uudelleen vankilaan, eikä kehonrakentajamies ollut kertomansa mukaan hänen kanssaan sinä aikana juurikaan yhteydessä.

Kesäkuussa 2021 kaksikko viestitteli jälleen Facebookissa. Uhri kertoi olevansa vapaalla jalalla ja kehonrakentajamies välitti hänelle puhelinnumeronsa.

Mies kertoi poliisille halunneensa puhua lainaamiensa rahojen takaisinmaksusta ja sopia tapaamisesta, kun uhri oli vapautunut vankilasta.

Viestinvaihdon perusteella asia ei edennyt kovin ripeästi. Kehonrakentajamies kyseli tapaamisen perään vuoden 2022 heinäkuun lopulla ja jälleen sitä seuraavassa kuussa.

– Koitappa järjestää aikaa alkuviikosta niin käydään kahvilla, hän viestitti elokuussa 2022.

– Ei oo kesälomilla prioriteetti ykkönen toi kahvittelu, uhri tokaisi vastauksessaan.

Kehonrakentajamiehen mukaan häneen kohdistunut kiristys alkoi myöhemmin saman elokuun aikana, kun hän lopulta meni sovitusti tapaamaan uhria. Paikaksi oli sovittu Puotilan venesatama eli sama paikka, jossa kehonrakentajamies myöhemmin marraskuussa ampui uhrin.

Elokuun tapaamisessa mukana oli toinenkin mies, jonka myös epäillään osallistuneen kehonrakentajamiehen kiristykseen.

Rahojen maksun sijaan uhri ja toinen mies alkoivatkin kehonrakentajamiehen mukaan itse kiristää häneltä merkittäviä summia. Kehonrakentajan mukaan häneltä vaadittiin jopa 200 000 euroa.

Kiristäjät väittivät miehen mukaan, että eräs hänen ystävänsä olisi vasikoinut tietoja. Tämän seurauksena myöhemmin ammutuksi joutunut uhri olisi väitteiden mukaan saanut pidemmän vankeustuomion.

Elokuun tapaaminen eskaloitui kehonrakentajamiehen mukaan väkivaltaiseksi ja hän pakeni paikalta.

Muutaman minuutin kuluttua dramaattisen tapaamisen jälkeen mies kertoi saaneensa puhelimeensa uuden viestin uhrilta.

– Moro! Oli aiemmin vähän kiirettä. Kerkiitkö juomaan kahvit?

Kehonrakentajamies arveli poliisille, että tämä viesti lähetettiin, jotta vaikuttaisi siltä ettei mitään tapaamista olisi ollutkaan. Hän vastasi uhrille ja kaksikko alkoi taas keskustella tapaamisen järjestämisestä.

” Kuulustelussaan kehonrakentajamies sanoi jatkaneensa viestittelyä normaalisti ”pelatakseen aikaa”.

Kuulustelussaan kehonrakentajamies sanoi jatkaneensa viestittelyä normaalisti ”pelatakseen aikaa”. Hän piti mahdollisena, että kiristäjät voisivat seurata häntä kotiin.

Elokuun tapaamisen jälkeen kehonrakentajamies kertoi saaneensa useita puheluita, joihin hän ei vastannut. Tämän jälkeen hän alkoi saada uhrilta viestejä, joiden pohjalta saattoi niin ikään tulkita, että velkasuhde oli käännetty kokonaan päälaelleen.

Elokuun loppupuolella kehonrakentajamies vaikutti jo varsin tympääntyneeltä tilanteeseen.

– Viime tapaaminen ei mennyt herrasmiesmäisesti niin ei ole kiinnostusta nähdä. Mieti nyt et miks mua syytät. En mä ole aiheuttanut mitään, hän viestitti uhrille.

Häntä elokuussa tapaamassa ollut toinen mies aktivoitui hänkin lopulta Facebook-viestein.

– Vastaa nyt aikuinen ukko puhelimeen. Vitun lapsellista touhua.

– Tuun huomenna käymään siinä sun kotona kun ei ukosta kuulu mitään.

Kehonrakentajamies oli kokenut viimeisimmän näistä viesteistä uhkauksena.

Syyskuussa 2022 kehonrakentajamies ja hänen kotiinsa tulemisella uhannut toinen mies kävivät kiivasta keskustelua väitetystä vasikoinnista ja siihen liittyvistä oikeuden asiakirjoista, joista sen olisi pitänyt käydä ilmi.

Viestinvaihdon perusteella asiakirjojen perille löytämisessä oli ollut mutkia ja tämä oli aiheuttanut toisessa miehessä turhautumista.

Myös ampumisen uhriksi joutunut uhri tavoitteli tahollaan syyskuussa kehonrakentajamiestä heikoin tuloksin. Viestissä hän kehotti kehonrakentajaa miehistymään, jotta tapaaminen saataisiin järjestettyä.

– Mä käyn kohta hakee sulle HM:stä mekon, hän kirjoitti.

Vastauksia ei saatu ja toinen mies hermostui jälleen.

– Jos siihen puhelimeen on niin helvetin vaikea vastata niin kuten aiemmin sanoin, tuun sitten tapaamaan sinua sinun kotiisi. Ja turha alkaa väittään että täs oltais jotain uhkailtu tms.

Poliiseja Puotilassa marraskuussa 2022.

Kehonrakentajamies kertoi poliisille saaneensa noin kaksi viikkoa ennen 23. marraskuuta tapahtunutta ampumista puhelun, jossa myös uhri oli uhannut tulevansa tämän kotiin.

Miehen mukaan uhri oli sanonut, ettei häntä kiinnosta onko kotona myös naisia tai lapsia.

Muutama päivä ennen ampumiseen eskaloitunutta tapaamista mies kertoi saaneensa jälleen uhrilta uhkaavan soiton, jossa vaadittiin tapaamista.

” Viimeisimmät viestit kaksikon välillä lähetettiin ampumispäivänä kello 13.35.

Viimeisimmät viestit kaksikon välillä lähetettiin ampumispäivänä kello 13.35. Uhri lähetti miehelle viestin, jossa hän kertoi olevansa viiden minuutin päästä tapaamispaikalla Puotilan venesatamassa.

Mies kuittasi tämän 13 sekuntia myöhemmin lähettämällään ”ok”-viestillä.

Uhri ajoi kehonrakentajamiehen mukaan autollaan hänen autonsa lähelle, pysäytti ja tuli ulos. Tilanne kärjistyi suukopuun.

– Vittu alatsä uhkaileen mua, hän huusi mulle. Näin, että hän laittoi käden taskuunsa ja veti sieltä jotain kiiltävää. Olin ihan paniikissa ja ammuin, murhasyytteeseen vastannut kehonrakentajamies kertoi oikeudessa keskiviikkona.

Ensimmäinen luoti osui uhria rintaan. Uhri lähti pakenemaan, jolloin kehonrakentajamies ampui häntä vielä selkään.

Noin kello 13.45 hätäkeskus sai soiton, jossa kehonrakentajamies itse kertoi ampuneensa uhria, ja että teon taustalla olivat häneen kohdistuneet uhkaukset.