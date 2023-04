Näin tavalliset Nato-sotilaat ajattelevat liittolaisuudesta Suomen kanssa – kaksi asiaa nousee yli muiden

IS:n Puolassa tapaama kanadalainen kapteeni Brittney Shki-Giizis pitää tärkeänä, että Nato ulottaa nyt puolustuksensa Suomen pitkälle itärajalle.

Nato-yhteistyötä: Kanadalainen panssarijoukkojen kapteeni Brittney Shki-Giizis on komennuksella puolalaisessa varuskunnassa.

Swietoszow

Naton ja Puolan liput liehuivat vieretysten Puolan asevoimien 10. panssaroidun ratsuväkiprikaatin varuskunnassa Swietoszowissa torstaina.

Puola on ollut Pohjois-Atlantin liiton täysjäsen maaliskuusta 1999 saakka. Nato-yhteistyö on aivan normaalia arkipäivää tämän Sleesiassa sijaitsevan varuskunnan panssarisotilaille.

Puolalaisvaruskuntaan on tänä keväänä komennettu joukko sotilaita Norjasta ja Kanadasta. Yhteisenä missiona on pikakouluttaa ukrainalaisia sotilaita Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen käyttöön, huoltoon ja taktiikkaan.

Suomesta tuli Naton 31. jäsenmaa tiistaina. Se oli iso, historiallinen päivä koko Nato-yhteisölle, jota liittokunnan sisällä usein kutsutaan perheeksi. Suomi on nyt yksi perheenjäsenistä.

Ei ihme, että panssariprikaatissa vieraillut IS:n työryhmä sai sotilailta leveitä hymyjä, onnitteluja ja peukunnostoja.

Panssariprikaatin komentaja Grzegorz Barabieda kertoi iloitsevansa uudesta liittolaisesta.

– Isot onnittelut Suomelle liittymisestä Naton 31. jäsenmaaksi. Toivotan teidät tervetulleeksi, sanoi prikaatikenraali Barabieda IS:lle.

Prikaatikenraali Grzegorz Barabieda komentaa puolalaista panssariprikaatia Swietoszowissa.

Suomalainen sotahistoria ja Suomen vahva kansallinen puolustus ovat tuttuja asioita Barabiedalle.

– Tiedämme, että voimme toimia yhdessä ja tehdä paljon asioita. On hyvin tärkeää, että Suomi on saanut kokemusta taisteluista Venäjää vastaan. Se on koko meidän liittokuntamme vihollinen tänään. Mehän tiedämme, mitä tapahtuu Ukrainassa juuri nyt.

Puolan asevoimien 10. panssaroidun ratsuväkiprikaatin harjoitusalueen portilla on Leopard 2:n kuva.

Naton tehtävänä on Barabiedan mukaan tukea Ukrainaa ja tehdä samalla kaikkensa, jotta sota ei läikkyisi Ukrainan ulkopuolelle.

– Me olemme ystäviä, ja Naton jäsenmaina teemme parhaamme tuodaksemme rauhan koko maailmaan. Juuri siksi Suomen Nato-jäsenyys on niin tärkeä asia maailmalle, ei ainoastaan Euroopalle. Toki odotamme vihreää valoa myös 32. jäsenmaalle, Ruotsille. Pidämme sormia ristissä, jotta jäsenyys toteutuisi mahdollisimman pian.

Puolassa muutaman kuukauden komennuksella oleva Kanadan panssarijoukkojen kapteeni Brittney Shki-Giizis hymyili ja totesi hyväntuulisena, ettei hän ole pätevä puhumaan koko kotimaansa puolesta.

– Henkilökohtaisesti olen iloinen siitä, että Suomi on nyt osa Natoa, Shki-Giizis sanoi IS:lle.

– Jos ajattelee tätä Venäjän parhaillaan käymää sotaa ja Suomen rajaa, on tärkeää ulottaa Naton puolustus myös sinne. Raja on uskomattoman pitkä, Shki-Giizis sanoo IS:lle.

Kapteeni ja hänen työkalunsa puolalaisella harjoitusalueella. Brittney Shki-Giizisin oma kotitukikohta on Edmontonissa, Kanadassa.

Puolalainen vääpeli Marcin Chrabaszcz on samoilla linjoilla kuin kanadalaiskapteeni.

– Meille on tärkeää, että Suomi suojaa Naton pohjoisen sivustan. Puola taas turvaa Itämeren aluetta, Chrabaszcz kommentoi.

– Suomalaiset voivat opettaa meille paljon esimerkiksi sodankäynnistä arktisilla alueilla ja erikoisoperaatioista. Lisäksi Suomella on Leopard-panssarivaunuja. Voimme vaihtaa asiantuntemusta ja ehkä harjoitella yhdessä meidän harjoitusalueillemme. Ja myös lähettää meidän sotilaitamme Suomeen.

Suomalainen Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunu Naton suuressa Trident Juncture 18 -harjoituksessa Heggerisetin maastossa Norjassa marraskuussa 2018.

Koulutushallissa oli myös joukko Swietoszowiin komennukselle lähetettyjä norjalaissotilaita, hekin kouluttajia.

Etunimellään Sondre esiintynyt aliupseeri löysi Suomen Nato-jäsenyydestä heti pohjoismaisen ulottuvuuden.

– Skandinavian maat pääsevät harjoittelemaan entistä tiiviimmin yhdessä.

Suomalaiset sotilaat ovat jo harjoitelleet pohjoisten alueiden puolustusta yhdessä norjalaisten ja ruotsalaisten kanssa muun muassa Naton suurissa Trident Juncture ja Cold Response -harjoituksissa Norjassa.

– Olin itse mukana Trident Juncture 2018 -harjoituksessa, Sondre kertoo.

Ennen täysjäsenyyttä Suomi ei voinut ottaa osa niihin harjoitusten osiin, jotka kuvasivat Naton perustamissopimuksen artikla 5:n mukaisia tehtäviä – liittokunnan kollektiivista aluepuolustusta. Viime tiistaina nämäkin rajoitukset poistuivat Suomelta.