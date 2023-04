Asepalvelukseen hakeutuvat naiset kertovat, miksi intti kiinnostaa – ”Haluan tehdä kaikkeni”

Naisten valintatilaisuuden yhdistämistä kutsuntoihin kokeillaan ensi vuonna Lapissa, Uudellamaalla ja Hämeessä. Valintatilaisuudessa käyvät naiset kannattavat tätä.

Tuusulassa Puolustusvoimien palvelukeskuksella on keskiviikkoaamuna kuhina päällä.

Käynnissä on Puolustusvoimien Uudenmaan alueosaston järjestämä naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien valintatilaisuus.

Nuoria naisia lappaa ulos auditoriosta kohti valintatilaisuuden seuraavaa vaihetta, eli palveluskelpoisuuden tarkastusta ja palveluspaikan sekä -aloitusajankohdan määräämistä.

Tilaisuus alkaa aamulla puoli yhdeksältä, ja suurin osa naisista on valmiina puoleen päivään mennessä. Mitään esteratoja ei naisten valintatilaisuudessa tarvitse lähteä juoksemaan.

– Tämä on hyvin pitkälti samankaltainen tilaisuus kuin miehille järjestettävät kutsuntatilaisuudet. Näitä järjestetään Uudellamaalla kolmena päivänä peräkkäin, Uudenmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Markku Jämsä kertoo.

Naisilla ei myöskään ole miehiin verrattuna mitään ylimääräisiä valintakriteerejä. Terveydentila on Jämsän mukaan keskeisin kriteeri palvelukseen kykenemiselle.

Välillä tulee tapauksia, joilla kriteeristö ei täyty, mutta pääasiassa suurin osa halukkaista pääsee asepalvelusta suorittamaan.

– Valtaosa on hyvin motivoitunutta ja huolehtinut etukäteen siitä, että omalta osalta asiat on kuntoon hoidettu, elikkä ovat terveitä ja hyvässä kunnossa.

Ensi vuonna Lapissa, Uudellamaalla ja Hämeessä pilotoidaan naisten valintatilaisuuksien yhdistämistä kutsuntatilaisuuksien kanssa. Jämsän mukaan käytännössä kaikki keskiviikon valintatilaisuuteen osallistujat ovat sitä mieltä, että tilaisuus pitäisi järjestää kutsuntojen yhteydessä.

Taistelukoulunakin tunnetun Puolustusvoimien palvelukeskuksen ruokala täyttyy hiljalleen asepalvelukseen hyväksytyistä naisista. Nuorilla naisilla on keskenään hyvä tunnelma ja pöydissä käydään jo kiivasta keskustelua tulevasta palveluskokemuksesta.

Yksi näistä naisista on Marietta Tiihonen, jolle asepalveluksen suorittaminen on ajatuksena kytenyt jo muutaman vuoden ajan. Syy asepalvelukseen hakemiselle on selvä.

– Haluan tehdä kaikkeni sen puolesta, että Suomen kansalaiset ja minulle rakkaat ihmiset ovat turvassa, mikäli tapahtuu jotakin sotilaallisia tilanteita tai muutoksia Suomen kannalta, Tiihonen sanoo.

Marietta Tiihonen haluaa turvata rakkaitaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ollut pääsyy Tiihoselle lähteä armeijaan, mutta se kuitenkin helpotti päätöksentekoa.

– Aloin miettimään, että mitä jos se sota siirtyisikin tänne ja perheeni olisi vaarassa? Haluaisin olla se henkilö, joka on tekemässä kaikkensa, että he pysyvät turvassa. Tiedän, että minulla on siihen mielenkiintoa ja fyysistä mahdollisuutta, jota voin hyödyntää.

Tiihonen hakee Ilmavoimien erikoiskursseille tilannevalvojaksi. Tehtävään kuuluu esimerkiksi Suomen ilmatilan valvominen. Lisäksi hän ehti jo päästä Tikkakoskelle Ilmasotakouluun.

– Siellä sitten pääsee ehkä sellaisiin tehtäviin, jotka sivuavat tätä erityistehtävää, jos siihen ei pääse, hän järkeilee.

Tiihonen odottaa asepalvelusta positiivisin mielin. Hän uskoo kokemuksen tarjoavan elämänoppia.

– Oletan, että siellä on paljon fyysistä ja henkistä kuormitusta. Niitä on ollut tässä omassa elämässäkin aika paljon, joten koen, että niihin omiin haasteisiin saa vahvistusta ja pääsee niitä vähän myös työstämään.

Niin ikään valintatilaisuus­paperinsa valmiiksi saaneella Lotta Temosella ei ollut mitään tiettyä yksittäistä syytä, miksi hän asepalvelukseen päätti hakea.

– Se on vaan tuntunut oikealta. Ei ehkä tiedä, mitä jatko-opiskelee nyt lukion jälkeen, niin tämä on sellainen hyvä välivuosi.

Lotta Temonen toivoo pääsevänsä johtamiskoulutukseen, jota voisi hyödyntää tulevaisuudessa.

Myöskään Temoselle Venäjän sota Ukrainassa ei ollut ratkaiseva tekijä päätökselle suorittaa asepalvelus. Isolle osalle asepalvelukseen hakeutuvista naisista päätös vaikuttaa kyteneen huomattavasti pidempään kuin mitä Ukrainassa on ehditty sotia.

Temosen mukaan hänelle ei ole niin väliä, mihin hän päätyy armeijaa suorittamaan. Temonen kertoo kuitenkin hakeneensa Tiihosen tapaan Ilmavoimien erikoiskursseille. Hän tähtää johtokeskuslinjalle.

Odotusarvona on, että Temonen viettää armeijassa vuoden.

– Odotan hyviä muistoja ja jonkinnäköistä johtamiskoulutusta, jota voisi sitten hyödyntää työelämässä jatkossa.