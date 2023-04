Presidentti Niinistö uskoo: Ruotsia autetaan Nato-matkalla parhaiten ”pehmeän vaikuttamisen” keinoin

Niinistö on huolissaan vain imagollisesta puolesta, jos Ruotsi ei olekaan Natossa Vilnan huippukokoukseen mennessä.

Presidentti Sauli Niinistö uskoo, että Suomi pystyy avustamaan Ruotsia parhaiten sen Nato-matkassa jatkamalla keskusteluja esimerkiksi Turkin kanssa.

Hän kertoi asiasta Suomen medialle tiedotus­tilaisuudessa Brysselissä.

– Pitää muistaa, että Madridissa sovittu kolmikanta­keskustelu ei ollut pelkästään tätä vaihetta varten, vaan sen tarkoitus on jatkua jäsenyyksien aikana ja tarkoitus on hankkia myös muita jäseniä keskusteluun. Se on foorumi, jossa Suomi pääsee lausumaan mielipiteitään ja käsityksiään, Niinistö kertoi.

Yllä olevalla videolla Niinistö kertoo ensiajatuksensa Suomen Nato-jäsenyydestä medialle.

Niinistön mukaan hänen kabinetistaan on oltu aktiivisesti yhteydessä Turkkiin.

– Uskon pehmeään vaikuttamiseen enemmän kuin siihen, että tullaan komeasti sanomaan, että nyt pitää hyväksyä, Niinistö sanoi.

Niinistöltä kysyttiin, voiko tilanne muuttua tiettynä ajankohtana Suomen kannalta hankalaksi, jos Ruotsi ei olekaan mukana sotilasliitossa.

Hän vastasi, että yhteinen puolustus­yhteistyö ja suunnittelu ovat jatkuneet jo pitkään, eivätkä ne ole sisällöllisesti ristiriidassa Naton kanssa.

Niinistö on todennut aiemmin, ja myös tämän­päiväisessä tiedotus­tilaisuudessa, että Ruotsin jäsenyys hyödyttäisi ja täydentäisi myös Suomen puolustusta.

– Pidän imagopuolta (tässä) ongelmallisena, jos se venyy yli Vilnan huippu­kokouksen. Se on sellainen mittauspiste, että jos sen yli mennään, niin on vaikea katsoa sieltä tulevaisuuteen, mikä seuraava tällainen piste olisi.

Ruotsin Nato-jäsenyys on ratifioimatta Turkissa ja Unkarissa. Suomi ja Ruotsi hakivat sotilasliitto Natoon yhdessä viime vuoden toukokuussa.