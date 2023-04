Niinistö kommentoi viidennen artiklan merkitystä – presidentiltä viesti myös Nato-kriitikoille

”Nato-maan kimppuun ei voi sillä suunnitelmalla lähteä, että yksinhän he ovat”, Niinistö kommentoi Suomen medialle.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti Brysselissä vielä Suomen medialle erillisen tiedotustilaisuuden. Hän kuvaili päällimmäistä tunnettaan ”tyytyväiseksi” hakuprosessin ollessa ohi.

– Tietysti tässä on myös historian havinaa. Varmasti tämä jää mieliin, myös minun mieleeni. Pitää kuitenkin muistaa, että meillä on paljon työtä edessä tämän jäsenyyden puitteissa ja tuo yleinen globaalikaan tilanne ei ole kovin rohkaiseva. Kyllä puntaroitavia riittää, Niinistö sanoi.

Niinistö arvioi, että Venäjältä tuskin kaikuu mitään uudenlaista tunnereaktiota Suomen Nato-jäsenyydestä.

– Venäjän reaktiot me olemme oikeastaan jo nähneet. Sieltä lausutaan asioita, joita siellä on ollut tapana lausua. Täytyy muistaa, että Venäjällä ensireaktio ja sanoisinko hyvinkin kielteinen, pettymyksen tunne on jo lähes vuoden vanha.

Suomessa Nato-jäsenyys sai taakseen ylimalkaisen kannatuksen kansan keskuudessa, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Tiedotustilaisuudessa Niinistöllä oli myös viesti heille, joille tämä päivä ei olekaan mieluinen.

– Jos peruutetaan ajassa vuodella, niin viime kevään aikana painotin alusta lähtien, että nyt tämä asia käsitellään mahdollisimman perusteellisesti ja laajasti. Tämä siksi, että (Nato-jäsenyydestä) syntyvä mielipide on sitten monen mielestä tarkoin harkittu ja että se tehdään yhdessä.

– Epäilemättä kritiikkiä tulee tai saattaa tulla. Mutta mikäpä sellainen ratkaisu olisi, joka ei kritiikkiä myöhemmin herättäisi? Emme näe kuitenkaan 20 vuoden päähän. Näemme tämän päivän maailmantilanteen.

Hänen mukaansa on varsin ymmärrettävää, että Nato-jäsenyydestä on erilaisia mielipiteitä.

– Taustalla on päätös turvata Suomen turvallisuutta ja vakautta. Toivon, että ne, jotka kokevat kielteisenä tämän asia, tuumaisivat myös tuolta kannalta tilannetta.

Niinistöltä kysyttiin, saiko Venäjän vuoden 2021 joulukuinen ilmoitus etupiirivaatimuksistaan Suomen liittymään Natoon. Hänen mukaansa Suomen varautumisella ja läntisen puolustusyhteistyöllä on jo hyvinkin pitkä perinne.

Niinistö näkee tapahtumaketjun alkaneen jo kylmän sodan päätyttyä 30 vuotta sitten.

– Siinä vaiheessa, kun Suomessa päätettiin hankkia Hornetit ja JASMM(-ohjukset) reilun 10 vuoden aikavälillä, niin viesti oli varsin selvä: Suomi varautuu, Niinistö sanoo.

Hän muistuttaa esimerkkinä, että Suomessa jouduttiin myös ”kiusallisesti” perustelemaan, miksi yleisestä asevelvollisuudesta ei aikanaan luovuttu monien muiden maiden tapaan.

– Vähän ajatteluttaa, kun meillä on keskustelussa murehdittu jälkisuomettumista. Kun ajatellaan esimerkiksi JASMM(-ohjusten) hankintaa, niin niitä ei ole ihan kaikille annettu.

Poliittinen päätös kyseisten ohjusten hankinnasta tehtiin vuonna 2012. Vuoden 2011 marraskuussa Yhdysvaltain puolustusministeriö antoi luvan myydä Suomelle enintään 70 kappaletta JASSM-ohjuksia.

– Se osoittaa suurta luottamusta (Yhdysvaltain kongressilta) meidän järjestelmään ja myös Suomen poliittiseen asemointia kohtaan.

Venäjän viime vuosien aikaiset aggressiot osaltaan ovat osoittaneet, että sotilaallista asemointia tuli miettiä uudestaan.

– Tammikuun puolella alkoi kuulua pieniä vihjeitä siitä, että kärsimme maineriskiä talouselämän puolella. Nämä kaikki (asiat) yhdessä ja Venäjän hyökkäys tuon aiheuttivat. Tammikuussa (2022) oli selvää, että meidän on uusasemoitava itsemme.

Niinistön mukaan Suomi täyttää hyvin Naton vaatimuksen, että puolustusmenojen täytyy olla kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Hänestä puolustusmenoista on tärkeä pitää kiinni myös taloudellisesti vaikeina aikoina, koska maailma ”on muuttunut viidessä vuodessa”.

Niinistön mukaan Venäjä pysyy jatkossakin pitkään mielessä uhkana. Yksi Suomen jäsenyyden keskeinen velvoite on huolehtia, että Suomen alue pysyy Suomen hallussa.

– Sitä nyt ei tarvitse pelkästään yksin ajatella – tai tehdä.

Niinistö näkee Naton viidennen artiklan turvatakuu ennaltaehkäisevänä ”elementtinä”.

– Nato-maan kimppuun ei voi sillä suunnitelmalla lähteä, että yksinhän he ovat. Ei toki, sieltä tulee sitten artikla viitonen.