SM-tason kehon­rakentajaa syytetään Mr. Finland -ehdokkaan murhasta – IS oikeudessa

Syyttäjän käsityksen mukaan jengitaustainen mies oli kiristänyt surmaajaansa, joka lopulta avasi tulen keskellä päivää Itä-Helsingissä. Murhasyytettä puidaan nyt käräjäoikeudessa.

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään keskiviikkona Helsingin Puotilassa 23. marraskuuta tapahtunutta ampumavälikohtausta.

55-vuotias kehon­rakentaja­mies ampui kolmekymppisen jengitaustaisen miehen kadulle keskellä päivää.

Syyttäjän käsityksen mukaan United Brotherhood -rikollisjengiin kytköksissä ollut 34-vuotias mies oli kiristänyt kehonrakentajaa jo pidemmän aikaa yhdessä toisen miehen kanssa.

Surmateon ja kiristyksen epäillään siis kytkeytyvän toisiinsa.

IS uutisoi aiemmin, että murhasyytetty on niittänyt mainetta voimailukisoissa ja rakennusalan yrittäjänä. Uhri puolestaan tuli takavuosina tunnetuksi Mr. Finland -ehdokkuudestaan ja velanperinnästä. Kummallakin miehellä on aiempaa rikostaustaa.

Murhasyytetty on myöntänyt käyttäneensä asetta, mutta vedonnut toimineensa hätävarjelu­tilanteessa.

Tapauksesta tekee osaltaan erikoisen se, että ex-jengirikollinen Mika ”Immu” Ilmén osui paikalle juuri, kun kehonrakentaja oli tarttunut aseeseen. IS:n haastattelussa Ilmén kertoi nähneensä, kuinka hänelle entuudestaan tuttu uhri lyyhistyi maahan.

– Näin hänen kuolevan, Ilmén kertoi.

