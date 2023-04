Lue Joe Bidenin terveiset Suomelle sanasta sanaan

”Tänään olemme yhtenäisempiä kuin koskaan.”

Valkoinen talo on julkaissut Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin lausunnon, jossa hän toivottaa Suomen tervetulleeksi Natoon.

Lausunto kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Tänään olen ylpeä voidessani toivottaa Suomen tervetulleeksi Naton 31. liittolaiseksi.

Tänään 74 vuotta sitten, kun Yhdysvallat ja 11 muuta maata liittyivät yhteen ja muodostivat Pohjois-Atlantin liiton, presidentti Truman sanoi: "Jos jokin on tulevaisuudessa väistämätöntä, se on maailman kansojen tahto vapauteen ja rauhaan." Tänään tämä tahto on vahvempi kuin koskaan, kun Suomi on liittynyt Natoon.

Toukokuussa 2022 Suomi ja Ruotsi hakivat Naton jäsenyyttä. Molemmat maat ovat vahvoja demokratioita, joilla on erittäin suorituskykyiset armeijat ja jotka jakavat arvomme ja visiomme maailmasta. Alle vuotta myöhemmin toivotamme Suomen tervetulleeksi jäseneksi – Naton nykyhistorian nopein ratifiointiprosessi. Odotan innolla, että Ruotsi toivotetaan tervetulleeksi Naton jäseneksi mahdollisimman pian, ja kannustan Turkkia ja Unkaria saattamaan ratifiointiprosessinsa viipymättä päätökseen.

Kun Putin aloitti raa'an hyökkäyssodan Ukrainan kansaa vastaan, hän luuli voivansa jakaa Euroopan ja Naton. Hän oli väärässä. Tänään olemme yhtenäisempiä kuin koskaan. Yhdessä – uusimman liittolaisemme Suomen vahvistamana – jatkamme transatlanttisen turvallisuuden säilyttämistä, puolustamme jokaista Naton alueen senttimetriä ja vastaamme kaikkiin kohtaamiimme haasteisiin.”