Nato-tuotteet viedään nyt käsistä – ”Suuren urheilujuhlan tuntua”

Suomalaiset ovat jäsenyyden kynnyksellä intoutuneet Nato-kaupoille.

Suomi pääsee tiistaina 4. huhtikuuta Nato-tiellään maaliin, kun puolustusliiton päämajassa Brysselissä järjestetään virallinen liittymisseremonia.

H-hetken lähestyminen on räjäyttänyt myös erilaisten Nato-tuotteiden kysynnän.

Käsistä viedään niin oluet, liput kuin hihamerkitkin.

SavonlinnalaiNEN Olaf Brewing -panimo lanseerasi Nato-teemaisen OTAN-oluen jo viime toukokuussa.

Toimitusjohtaja Petteri Vänttisen mukaan Suomen Nato-jäsenhakemuksen inspiroiman oluen menekki on ollut koko ajan hurjaa, mutta tahti on viime aikoina vain kiihtynyt.

Kun Nato-jäsenyys alkoi vaikuttaa sinetöidyltä Turkin ratifioinnin myötä, Olaf Brewing julkaisi OTAN-oluesta kullanvärisen juhlatölkin.

– Sen kysyntä on ollut järkyttävän iso, Vänttinen kehuu.

– Kun Turkin ratifiointi julkaistiin, niin käytännössä koko varasto myytiin tyhjäksi. Puolessa tunnissa meni yhdeksän tuhatta tölkkiä. Se on ennenkuulumatonta.

OTAN-oluen kultainen juhlaetiketti julkaistiin maaliskuun lopulla.

Tällä hetkellä panimo keskittyy vastaamaan suureen kysyntään, eikä uusia Nato-tuotteita ole ainakaan vielä suunnitteilla.

– Luulen, että Nato pysyy ajankohtaisena kevään ja kesän ajan. Olemme valmistautuneet pitämään OTAN-oluen tuotannossa pitkään, jotta kaikki pääsevät maistamaan ja skoolaamaan, Vänttinen sanoo.

Myös Olaf Brewingin väellä on tiistaina tarkoitus skoolata Nato-jäsenyyden kunniaksi.

ArmeijatavaraA kauppaava Varusteleka otti Nato-hihaliput valikoimiinsa pian Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

– Niitä on mennyt hyviä määriä ja nyt ne alkavat olla loppu. Jengi on niistä innostunut, tässä on suuren urheilujuhlan tuntua, toimitusjohtaja Jari Laine suitsuttaa.

Varustelekan valikoimissa on muutama erilainen Nato-hihalippu, joita on vuoden aikana yhteensä myyty noin neljä ja puoli tuhatta.

Hihalippujen menekki alkoi entisestään kiihtyä maaliskuun viimeisinä päivinä, kun uutisointi Turkin ratifioinnista otti tuulta alleen. Pelkästään viime viikolla tilauksia tehtiin 273.

– Palkit ovat lähteneet nousuun. Se on näkynyt tilauksissa, kun presidentti on twiitannut ja Jens Stoltenberg puhunut, Laine toteaa.

PälkäneläiNen lippuja valmistava Printscorpio-yritys on myös saanut runsaasti Nato-aiheisia tilauksia.

– Viime vuonna Ukraina-lippujen menekki ei ollut mitään tähän verrattuna. Kysyntä on räjähtänyt, yritetään parhaillaan vastata siihen. Tilaukset 15-kertaistuivat viikonloppuna, yrityksen toimitusjohtaja Tommi Helminen kuvailee.

Nato-pöytäliput ovat Prinstcorpion halutuimpia tuotteita.

Tilauksia sataa ympäri Suomen ja erilaisille lipputyypeille.

– Eniten menee pöytälippua jalustalla ja salkolippuja.

Printscorpion reilut 20 työntekijää kykenevät vastaamaan menekkiin, mutta helppoa se ei ole.

– Eilen ja tänään ollaan oltu vähän purjeessa. Hetki kestää niin päästään takaisin kartalle, Hämeessä kun ollaan, Helminen naurahtaa.