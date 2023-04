Kuka murtautui yön pimeinä tunteina Joensuun Puuiloon? Poliisi kaipaa havaintoja

Kaupan henkilökunta huomasi aamulla, että tiloihin oli murtauduttu ja sieltä oli viety käsityökoneita. Poliisi kaipaa nyt havaintoja mahdollisesta rikoksesta.

Maanantain vastaisena yönä murtauduttiin Joensuun Raatekankaalla sijaitsevaan Puuiloon. Kaupan henkilökunta huomasi murron, kun he tulivat aamulla avaamaan liikkeen.

– Sieltä vietiin ainakin käsityökoneita. Tiedot ovat vielä epämääräisiä, koska kaupasta ei ole tullut vielä listausta. Siellä on inventaario vielä kesken, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Hirvonen kertoo.

Hirvosen mukaan murtovarkaiden epäillään vieneen sähkö- ja akkuporakoneita sekä käsisirkkeleitä.

– Näistä ei ole tarkempaa tietoa meillä. Siellä on arvokasta tavaraa omalla tavallaan, mutta me selvitämme vasta, mitä on viety, kuka on vienyt ja millä tavalla, Hirvonen pohtii.

Poliisilla ei ole tiedossa, mihin aikaan epäilty rikos tapahtui. Tutkinnanjohtaja ei paljasta epäiltyä tekotapaa.

– Sinne oli päästy rakenteen kautta, mutta ei siitä sen enempää tässä vaiheessa.

Poliisi kaipaa nyt tietoja kaikista mahdollisista havainnoista, jotka liittyvät rikokseen. Havainnoista voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, vihjepuhelimeen numeroon 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320 ma–pe klo 8–16.15.